¿Qué hace Kim Kardashian en México?

Kim Kardashian llegó a la Ciudad de México para presentar la segunda temporada de Todo vale, la serie del realizador Ryan Murphy que estrenará sus primeros episodios el próximo 4 de noviembre a través de Disney+. Durante el evento de lanzamiento, la empresaria habló sobre el significado del éxito, compartió detalles de su personaje y dejó en evidencia la complicidad con sus compañeras de reparto.

Con 343 millones de seguidores en redes sociales, Kim se ha consolidado como una de las personalidades más influyentes del mundo. Ahora, tras comenzar sus estudios de derecho en 2018, da un paso más en su carrera al interpretar a una prestigiosa abogada especializada en divorcios en esta producción, en la que comparte créditos con Naomi Watts, Glenn Close, Sarah Paulson y Niecy Nash-Betts.

Durante la presentación en México, Kardashian confesó lo que representa el éxito en su vida y dejó claro que, para ella, no necesariamente está relacionado con el dinero o los bienes materiales.

“El éxito es muy subjetivo, pero la felicidad es éxito, no importa si es el dinero, el trabajo, los autos o la ropa, es pura felicidad”, expresó la empresaria.

Por su parte, Naomi Watts coincidió en que alcanzar el éxito también significa tener la libertad de tomar decisiones personales. “El éxito es poder elegir lo que tú deseas hacer”, comentó la actriz británica.

Además de hablar sobre la serie, las protagonistas compartieron algunas de sus experiencias durante su estancia en la capital mexicana. Naomi Watts no tardó en disfrutar de la gastronomía local y presumió en sus redes sociales su gusto por los tacos, una experiencia que resumió con entusiasmo.

“Los amé… Tacos todo el día, toda la noche”, comentó la actriz, quien también reveló que tiene una conexión especial con la Ciudad de México, pues se casó en el país.

“Me casé en México, así que conozco la ciudad y la amo, aunque sea un poco, pero la conozco”, agregó Watts.



El elenco de la serie Todo vale estuvo en México para promocionar la segunda temporada del drama legal. (Shutterstock)

Kim Kardashian también habló sobre la emoción de Naomi por descubrir los restaurantes y la comida mexicana, pues, aseguró, ya tiene una lista de lugares que deben visitar durante su estancia.

“Tenemos un chat y ella ya nos dijo todos los restaurantes a los que tenemos que ir y toda la comida que tenemos que probar”, contó Kim.

La presentación también contó con la presencia de Sarah Paulson y Niecy Nash-Betts, quienes acompañaron a Kardashian y Watts durante el glamoroso evento.

Al hablar sobre lo que el público puede esperar de la segunda temporada, Kim explicó que la evolución de los personajes y los cambios en sus relaciones fueron algunos de los elementos que más disfrutó durante las grabaciones.

“Creo que fue mejor de lo que imaginamos, algunos de nuestros personajes cambian un poco, y hay mucho entre nosotros, sí, cambiando por la dinámica de poder, y es difícil filmar con tanta tensión, risas y risas, todo junto. El trabajo más divertido que he tenido”, aseguró.

Uno de los momentos más divertidos de la presentación ocurrió cuando las protagonistas fueron cuestionadas sobre la complicidad entre Kim Kardashian y Sarah Paulson, quienes, según reconocieron, suelen reírse juntas incluso durante las entrevistas.

“Nos descubrimos cada día. Cada día, cada entrevista”, explicó Kim al hablar sobre la conexión que tiene con Sarah.

Kardashian continuó la broma al señalar que ambas parecen estar conectadas incluso en la manera de pensar: “Nada se hace, pensamos lo mismo, es gracioso”.

Las actrices coincidieron en que esta conexión también se refleja durante las grabaciones, al grado de que algunas escenas deben detenerse y repetirse debido a las risas. Sin embargo, lejos de considerarlo un problema, ambas disfrutan de esos momentos y los han convertido en parte de la experiencia de trabajar juntas.

Antes de concluir el encuentro con la prensa, Kim también compartió una de sus palabras favoritas en español, demostrando su entusiasmo por la visita a México. “¿Cómo se dice amor?... Amor, claro es mi palabra favorita”, declaró.