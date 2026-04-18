¿Quiénes son los hijos y las ex parejas de Natalie Portman?

Hija de una madre estadounidense y de un padre israelí que más tarde se convirtió en médico especialista en fertilidad, Portman ha mantenido desde siempre una relación muy cuidadosa con su intimidad, incluso cuando su vida amorosa ha despertado enorme curiosidad.

Antes de la llegada de este nuevo bebé, vale la pena repasar a las parejas que marcaron distintas etapas de su historia.

Natalie Portman confirma su tercer embarazo junto a Tanguy Destable

La actriz Natalie Portman, madre de Aleph y Amalia fruto de su anterior matrimonio con el coreógrafo francés Benjamin Millepied, ha anunciado que espera su tercer hijo. La ganadora del Oscar compartió su alegría por este nuevo capítulo: “Tanguy y yo estamos muy emocionados”, afirmó, añadiendo que se siente profundamente agradecida por lo que considera "un gran privilegio y un milagro".

Tanguy Destable en una publicación en Instagram (Instagram )

Esta noticia llega tras un periodo de transformación personal para la actriz. Portman se divorció de Millepied a principios de 2024, poniendo fin a una relación de más de una década. Desde la ruptura, la intérprete ha mantenido un perfil sumamente discreto, enfocándose en la crianza de sus hijos y en proteger su intimidad.

Natalie Portman y Benjamin Millepied (Getty Images)

Actualmente, Portman reside en París, donde disfruta de una vida más serena junto a su pareja, Tanguy Destable.

Conocido artísticamente como Tepr, Destable es un reputado músico y productor francés de la escena electrónica que ha colaborado con figuras de la talla de Yelle, Woodkid y Lady Gaga, además de trabajar en bandas sonoras para cine y televisión.

Aunque su romance se hizo público en marzo de 2025, ambos han optado por llevar su relación con total soledad. Con la confirmación de este embarazo en abril de 2026, la pareja se prepara para dar la bienvenida a su primer hijo en común, consolidando así su presente en la capital francesa.