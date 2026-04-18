¿Quiénes son los hijos y las ex parejas de Natalie Portman?

Natalie Portmansiempre ha sido la reina de la discreción en Hollywood. A pesar de vivir bajo los reflectores desde muy joven, ha logrado proteger su vida privada con una elegancia poco común en la industria.
Ahora, a sus 44 años, la actriz vuelve a acaparar la atención tras confirmar que está embarazada de su tercer hijo, el primero junto a su actual pareja, el músico y productor francés Tanguy Destable, conocido artísticamente como Tepr.
Pero detrás de la celebridad internacional está Natalie Hershlag, la mujer nacida en Jerusalén que creció en Long Island dentro de una familia que privilegió la formación, la disciplina y el bajo perfil.
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Hija de una madre estadounidense y de un padre israelí que más tarde se convirtió en médico especialista en fertilidad, Portman ha mantenido desde siempre una relación muy cuidadosa con su intimidad, incluso cuando su vida amorosa ha despertado enorme curiosidad.
Antes de la llegada de este nuevo bebé, vale la pena repasar a las parejas que marcaron distintas etapas de su historia.
Natalie Portman confirma su tercer embarazo junto a Tanguy Destable
La actriz Natalie Portman, madre de Aleph y Amalia fruto de su anterior matrimonio con el coreógrafo francés Benjamin Millepied, ha anunciado que espera su tercer hijo. La ganadora del Oscar compartió su alegría por este nuevo capítulo: “Tanguy y yo estamos muy emocionados”, afirmó, añadiendo que se siente profundamente agradecida por lo que considera "un gran privilegio y un milagro".
Esta noticia llega tras un periodo de transformación personal para la actriz. Portman se divorció de Millepied a principios de 2024, poniendo fin a una relación de más de una década. Desde la ruptura, la intérprete ha mantenido un perfil sumamente discreto, enfocándose en la crianza de sus hijos y en proteger su intimidad.
Actualmente, Portman reside en París, donde disfruta de una vida más serena junto a su pareja, Tanguy Destable.
Conocido artísticamente como Tepr, Destable es un reputado músico y productor francés de la escena electrónica que ha colaborado con figuras de la talla de Yelle, Woodkid y Lady Gaga, además de trabajar en bandas sonoras para cine y televisión.
Aunque su romance se hizo público en marzo de 2025, ambos han optado por llevar su relación con total soledad. Con la confirmación de este embarazo en abril de 2026, la pareja se prepara para dar la bienvenida a su primer hijo en común, consolidando así su presente en la capital francesa.
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El historial amoroso de Natalie Portman: de Benjamin Millepied a Gael García Bernal
Si hay una relación que definió la vida adulta de Natalie Portman, fue la que sostuvo con Benjamin Millepied. Su historia comenzó en 2009, mientras ella se preparaba para protagonizar "Black Swan" y él trabajaba como coreógrafo de la película, formaron una familia, se casaron en 2012 y, durante años, representaron una de las uniones más sólidas y discretas de Hollywood. Por ello, el fin de su matrimonio en 2024 se convirtió en uno de los episodios más comentados de su vida privada.
Antes de Millepied, Portman fue vinculada con diversas figuras del espectáculo, siempre bajo un estricto perfil bajo. Entre sus romances más recordados destaca el que mantuvo con el actor mexicano Gael García Bernal . Ambos se conocieron en una fiesta posterior a los Oscar y vivieron una relación intermitente entre 2003 y 2007, marcada por reconciliaciones y una absoluta reserva frente a los medios. Además de García Bernal, la actriz ha sido relacionada sentimentalmente conJake Gyllenhaal, Nathan Bogle y el músico Devendra Banhart.
Natalie Portman atraviesa una faceta de renovación absoluta, logrando un equilibrio entre la maternidad y su crecimiento personal. Tras años marcados por sus raíces familiares, su extenso matrimonio con Benjamin Millepied y sus vivencias pasadas, la actriz inicia ahora un capítulo mucho más íntimo y reservado, centrado en la llegada de su nuevo bebé y la consolidación de su actual relación.