Alessandra Rosaldo le manda mariachi a Eugenio Derbez hasta Uruguay

Un mariachi uruguayo para celebrar a un mexicano

La sorpresa tuvo además un detalle particular: el grupo de mariachis era uruguayo.

En el video que compartió el actor se le ve emocionado mientras disfruta de la serenata. Entre las canciones que le cantaron estuvieron “Las Mañanitas”, “Cielito Lindo” y “La Bikina”, temas que llevaron un pedazo de México hasta el lugar donde Derbez está trabajando.

Alessandra, además, participó a distancia mediante una videollamada y acompañó el momento mientras le cantaban a su esposo.



Serenata a Eugenio Derbez (Instagram)

Eugenio Derbez celebró 65 años lejos de casa

El actor había reconocido que le habría gustado compartir la fecha junto a Alessandra y sus hijos, pero sus compromisos profesionales lo llevaron a pasar este aniversario en Uruguay. Aun así, desde temprano recibió muestras de cariño de su familia.

Aislinn Derbez, su hija mayor, publicó un mensaje acompañado de fotografías familiares, mientras que José Eduardo Derbez compartió una imagen de años atrás junto a su padre y lo felicitó con el particular sentido del humor que suele caracterizar sus publicaciones.



Alessandra también dedicó un mensaje público a su esposo. La cantante compartió un video con fotografías y momentos familiares junto a Eugenio y Aitana, acompañado de una felicitación en la que destacó los años que llevan juntos y la admiración que siente por él.

Más allá de la celebración, Eugenio aprovechó su cumpleaños para compartir una reflexión personal sobre el paso del tiempo. En una publicación en sus redes sociales, el actor habló de lo que significa cumplir años y de la importancia de valorar las experiencias acumuladas a lo largo de la vida.

Derbez señaló que cumplir años significa reconocer tanto lo vivido como el tiempo que queda por vivir. También recordó las distintas emociones que atraviesa una persona a lo largo de los años: pérdidas, miedos, alegrías y aprendizajes.