Alessandra Rosaldo le manda mariachi a Eugenio Derbez hasta Uruguay

Eugenio Derbez cumplió 65 años este 2 de septiembre, pero este año la celebración tuvo un escenario diferente: el actor pasó la fecha lejos de México y de su familia debido a sus compromisos profesionales en Montevideo, Uruguay.
Aunque la distancia impidió que Alessandra Rosaldo y sus hijos estuvieran físicamente junto a él, la cantante encontró una manera muy mexicana de acompañarlo. Le envió un mariachi hasta el lugar donde se encontraba trabajando y convirtió su cumpleaños en un momento inesperado para el actor y todo su equipo.
Fue el propio Derbez quien compartió detalles del gran detalle de su esposa: “Gracias por la sorpresa, mi amor”, escribió Derbez al compartir las imágenes.
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Un mariachi uruguayo para celebrar a un mexicano
La sorpresa tuvo además un detalle particular: el grupo de mariachis era uruguayo.
En el video que compartió el actor se le ve emocionado mientras disfruta de la serenata. Entre las canciones que le cantaron estuvieron “Las Mañanitas”, “Cielito Lindo” y “La Bikina”, temas que llevaron un pedazo de México hasta el lugar donde Derbez está trabajando.
Alessandra, además, participó a distancia mediante una videollamada y acompañó el momento mientras le cantaban a su esposo.
Eugenio Derbez celebró 65 años lejos de casa
El actor había reconocido que le habría gustado compartir la fecha junto a Alessandra y sus hijos, pero sus compromisos profesionales lo llevaron a pasar este aniversario en Uruguay. Aun así, desde temprano recibió muestras de cariño de su familia.
Aislinn Derbez, su hija mayor, publicó un mensaje acompañado de fotografías familiares, mientras que José Eduardo Derbez compartió una imagen de años atrás junto a su padre y lo felicitó con el particular sentido del humor que suele caracterizar sus publicaciones.
Alessandra también dedicó un mensaje público a su esposo. La cantante compartió un video con fotografías y momentos familiares junto a Eugenio y Aitana, acompañado de una felicitación en la que destacó los años que llevan juntos y la admiración que siente por él.
Más allá de la celebración, Eugenio aprovechó su cumpleaños para compartir una reflexión personal sobre el paso del tiempo. En una publicación en sus redes sociales, el actor habló de lo que significa cumplir años y de la importancia de valorar las experiencias acumuladas a lo largo de la vida.
Derbez señaló que cumplir años significa reconocer tanto lo vivido como el tiempo que queda por vivir. También recordó las distintas emociones que atraviesa una persona a lo largo de los años: pérdidas, miedos, alegrías y aprendizajes.
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El cariño de Alessandra y su familia
La celebración también puso nuevamente de manifiesto la cercanía que Derbez mantiene con su familia.
Eugenio y Alessandra llevan 14 años de matrimonio. La pareja se casó en julio de 2012 y tiene una hija en común, Aitana.
En julio pasado, con motivo de su aniversario de bodas, Derbez dedicó un mensaje público a Alessandra en el que habló de los años compartidos y de la relación que han construido.
Ahora, a miles de kilómetros de distancia, fue Rosaldo quien encontró la manera de hacerle sentir cerca de casa.
La serenata no solo sorprendió al actor: también permitió que sus compañeros de trabajo se sumaran a la celebración y que un cumpleaños que comenzó lejos de sus seres queridos terminara rodeado de música, humor y un inesperado toque mexicano.
A sus 65 años, Derbez continúa combinando su trabajo como actor, productor, director y comediante, con proyectos tanto en México como en Estados Unidos. Su trayectoria comenzó desde muy joven y posteriormente se consolidó con programas como Al derecho y al Derbez, Derbez en cuando, XHDRBZ y La familia P. Luche.
En los últimos años también ha desarrollado una importante carrera internacional como actor y productor.