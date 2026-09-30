Los rumores sobre una posible reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann no dejan de crecer. Aunque los actores no han confirmado que hayan retomado su relación, sus recientes apariciones juntos y algunos viajes que han compartido han hecho que surjan rumores sobre que los actores se han vuelto a dar una segunda oportunidad.
Alessandra Rosaldo reacciona a la posible reconciliación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann
Alessandra Rosaldo reacciona a la posible reconciliación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann
En medio de estas especulaciones, Alessandra Rosaldo fue cuestionada sobre la cercanía entre la expareja. La cantante reconoció que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann siempre han tenido una buena relación, aunque dejó claro que no tiene información oficial sobre un romance.
“Siempre han hecho una gran pareja”, comentó la vocalista de Sentidos Opuestos frente a un grupo de reporteros, antes de poner un freno a las versiones de una reconciliación: “Oficialmente no sabemos nada”, recalcó.
La cantante destacó que, incluso después de su separación, Aislinn y Mauricio han logrado mantener una relación cercana y cordial, especialmente por el vínculo que los une como papás de Kailani: “Pero siempre se han llevado increíble, o sea, tienen una muy bonita relación de siempre”, agregó Alessandra.
Cuando los reporteros le comentaron que los seguidores de ambos actores desean volver a verlos juntos, la cantante no descartó la posibilidad y respondió con entusiasmo: “Pues qué bueno, que viva el amor”.
Además, Alessandra compartió su propia postura sobre las segundas oportunidades en las relaciones. “Por supuesto, yo sí creo en las segundas y están las terceras, claro que sí”, aseguró.
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann siguen compartiendo viajes en familia
Las declaraciones de Alessandra Rosaldo llegan mientras Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann continúan dando señales de la estrecha relación que mantienen. Recientemente, ambos viajaron a Los Cabos con algunos amigos y, semanas después, continuaron sus vacaciones en Hawái, destino que describieron como su “lugar feliz”. Uno de sus viajes más recientes fue a Las Vegas donde disfrutaron de uno de los conciertos que Carín León ofreció en The Sphere.
Los actores compartieron en redes sociales algunas imágenes de aquella noche, en las que aparecen cantando y bailando al ritmo de la música del sonorense, además de saludarlo fuera del escenario. La cercanía entre ambos volvió a llamar la atención cuando se viralizó un video en el que aparecen caminando en un actitud muy cariñosa por el hotel.
A su regreso a la Ciudad de México, la prensa también les preguntó directamente por su escapada a Las Vegas y por las imágenes que habían circulado en redes sociales.
Mauricio prefirió responder con una frase que dejó todavía más abierta la conversación: “Lo que pasa en Las Vegas, ¿dónde se queda? ¡En Las Vegas!”. Aislinn, por su parte, evitó detenerse ante las cámaras.
Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado que haya retomado su relación sentimental. Mientras tanto, sus viajes, apariciones públicas y la buena relación que mantienen siguen alimentando las versiones sobre una posible reconciliación.