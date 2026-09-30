Alessandra Rosaldo reacciona a la posible reconciliación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

En medio de estas especulaciones, Alessandra Rosaldo fue cuestionada sobre la cercanía entre la expareja. La cantante reconoció que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann siempre han tenido una buena relación, aunque dejó claro que no tiene información oficial sobre un romance.

“Siempre han hecho una gran pareja”, comentó la vocalista de Sentidos Opuestos frente a un grupo de reporteros, antes de poner un freno a las versiones de una reconciliación: “Oficialmente no sabemos nada”, recalcó.



Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez viajaron juntos a Hawái. (Instagram)

La cantante destacó que, incluso después de su separación, Aislinn y Mauricio han logrado mantener una relación cercana y cordial, especialmente por el vínculo que los une como papás de Kailani: “Pero siempre se han llevado increíble, o sea, tienen una muy bonita relación de siempre”, agregó Alessandra.

Cuando los reporteros le comentaron que los seguidores de ambos actores desean volver a verlos juntos, la cantante no descartó la posibilidad y respondió con entusiasmo: “Pues qué bueno, que viva el amor”.

Además, Alessandra compartió su propia postura sobre las segundas oportunidades en las relaciones. “Por supuesto, yo sí creo en las segundas y están las terceras, claro que sí”, aseguró.