La cantante francesa Amanda Lear señala a Miley Cyrus por plagio de uno de sus éxitos setenteros

Lear asegura que existen semejanzas entre la melodía y el ritmo de ambas canciones. ‘The Sphinx’ fue lanzada en 1978 y posteriormente formó parte de Never Trust a Pretty Face, el tercer álbum de estudio de la artista, producido por Anthony Monn. La canción fue escrita por Lear y se convirtió en uno de los temas asociados con su etapa de mayor presencia en la escena disco europea.

El tema señalado por Lear, ‘Redlights’, forma parte de Bass Persuades, el décimo álbum de estudio de Miley Cyrus, publicado el 18 de septiembre de 2026. De acuerdo con los créditos del disco, la canción tiene como compositores a Cyrus y Michael Pollack, mientras que Kid Harpoon y Maxx Morando aparecen como productores, entre otros colaboradores. Amanda Lear no figura en esos créditos.



love Miley, but they literally sound the same. Miley’s version is just faster. pic.twitter.com/oWmTFtK7qi https://t.co/Eln0O9ergq — Taylor Swiftieeeeee (@Desireofhua) September 20, 2026

Amanda Lear acusa a Miley Cyrus de plagio total

Después de su publicación en Instagram, Lear explicó a medios franceses que había consultado la situación con su productor y su compañía discográfica. Según relató, ambos consideraron que las similitudes entre las canciones eran suficientes para hablar de un “plagio total” y que los equipos correspondientes estaban revisando el asunto con las editoras musicales.

La cantante, sin embargo, posteriormente hizo una precisión importante ante la información que comenzó a circular sobre una posible demanda.

“Nunca he amenazado con un juicio o represalias”, declaró Lear, quien explicó que el tema está actualmente en manos de su discográfica y de las editoras de la canción.

Es decir, hasta este momento no existe una resolución judicial que determine que ‘Redlights’ infringe los derechos de ‘The Sphinx’, ni Lear ha anunciado formalmente una demanda contra Cyrus. La acusación parte de la propia artista francesa y el posible conflicto de derechos permanece bajo revisión.