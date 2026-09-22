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Espectáculos

La cantante francesa Amanda Lear señala a Miley Cyrus por plagio de uno de sus éxitos setenteros

La cantante francesa Amanda Lear asegura que ‘Redlights’, una de las canciones del nuevo álbum de Miley Cyrus, guarda similitudes con su tema de 1978.
mar 22 septiembre 2026 01:49 PM
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Miley Cyrus, Amanda Lear.
Miley Cyrus, Amanda Lear. (Getty Images)

Una canción de Amanda Lear publicada hace casi cinco décadas volvió al centro de la conversación musical después de que la artista francesa señalara públicamente a Miley Cyrus por las similitudes que, según ella, existen entre su tema ‘The Sphinx’ y ‘Redlights’, incluido en el nuevo álbum de la estadounidense, Bass Persuades.

La controversia comenzó el fin de semana cuando Lear publicó en Instagram un mensaje dirigido a Miley en tono irónico. “Gracias, Miley, por este tributo a mi canción ‘The Sphinx’. Me siento halagada”, escribió la cantante, acompañando el mensaje con referencias a que el tema habría sido copiado.

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Lear asegura que existen semejanzas entre la melodía y el ritmo de ambas canciones. ‘The Sphinx’ fue lanzada en 1978 y posteriormente formó parte de Never Trust a Pretty Face, el tercer álbum de estudio de la artista, producido por Anthony Monn. La canción fue escrita por Lear y se convirtió en uno de los temas asociados con su etapa de mayor presencia en la escena disco europea.

El tema señalado por Lear, ‘Redlights’, forma parte de Bass Persuades, el décimo álbum de estudio de Miley Cyrus, publicado el 18 de septiembre de 2026. De acuerdo con los créditos del disco, la canción tiene como compositores a Cyrus y Michael Pollack, mientras que Kid Harpoon y Maxx Morando aparecen como productores, entre otros colaboradores. Amanda Lear no figura en esos créditos.

Amanda Lear acusa a Miley Cyrus de plagio total

Después de su publicación en Instagram, Lear explicó a medios franceses que había consultado la situación con su productor y su compañía discográfica. Según relató, ambos consideraron que las similitudes entre las canciones eran suficientes para hablar de un “plagio total” y que los equipos correspondientes estaban revisando el asunto con las editoras musicales.

La cantante, sin embargo, posteriormente hizo una precisión importante ante la información que comenzó a circular sobre una posible demanda.

“Nunca he amenazado con un juicio o represalias”, declaró Lear, quien explicó que el tema está actualmente en manos de su discográfica y de las editoras de la canción.

Es decir, hasta este momento no existe una resolución judicial que determine que ‘Redlights’ infringe los derechos de ‘The Sphinx’, ni Lear ha anunciado formalmente una demanda contra Cyrus. La acusación parte de la propia artista francesa y el posible conflicto de derechos permanece bajo revisión.

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¿Qué tienen en común The Sphinx y Redlights?

La comparación entre ambas canciones se ha centrado principalmente en elementos musicales como la melodía, el ritmo y la atmósfera de los temas. Medios franceses también han señalado semejanzas, aunque ‘Redlights’ tiene un tempo diferente al de la canción de Lear.

Eso no significa, por sí mismo, que exista una infracción de derechos de autor. Para establecer legalmente un plagio deben analizarse elementos concretos de la composición y los derechos involucrados; la semejanza percibida entre dos grabaciones no equivale automáticamente a una determinación jurídica.

Hasta ahora ni Miley Cyrus o sus representantes no han emitido públicamente una respuesta a la acusación de Lear.

‘The Sphinx’ pertenece a una etapa fundamental de la carrera de Amanda Lear. El sencillo fue publicado en 1978 y después apareció en Never Trust a Pretty Face, álbum lanzado por Ariola en 1979. La propia Lear ha hablado durante años de la canción como una pieza particularmente importante dentro de su repertorio.

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Miley Cyrus

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