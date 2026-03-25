Miley Cyrus y el elenco de Hannah Montana se reúnen a 20 años de su estreno

El reencuentro del elenco de Hannah Montana

El lunes se llevó a cabo el preestreno del especial, donde, en lugar de la clásica alfombra roja, se optó por una alfombra morada, color representativo de la serie de Disney.

Miley Cyrus fue la protagonista de la noche. La cantante y actriz llegó con un vestido de malla brillante y una playera con un estampado en blanco y negro de ella misma, acompañado de estrellas plateadas, evocando el estilo de Hannah Montana pero con su propio toque personal.

Miley Cyrus (Getty Images)

Uno de los momentos más comentados fue su reencuentro con parte del elenco original. Junto a ella posaron Jason Earles (Jackson), Moisés Arias (Rico), Cody Linley (Jake), Shanica Knowles (Amber Addison) y Anna Maria Perez de Tagle (Ashley Dewitt).

Las imágenes que circularon en redes sociales despertaron emoción entre los fans, quienes destacaron lo mucho que han cambiado los actores desde el fenómeno global que fue la serie. No obstante, también llamó la atención la ausencia de una figura clave: Emily Osment.

El reencuentro emocionó a muchos fans de la serie. (Getty Images)

¿Por qué Emily Osment no estuvo en el reencuentro?

La actriz, quien interpretó a Lily, la mejor amiga de Hannah, fue una de las ausencias más notorias del evento, especialmente por la cercanía que su personaje tenía con el de Miley en la historia.

El último encuentro público de las actrices fue hace seis años durante un programa en vivo de Instagram en el que Miley era la anfitriona, donde pudieron recordar los momentos de la serie de los 2000. Por ello, muchos fans esperaban verla en esta ocasión.

La amistad entre los personajes de Cyrus y Osment era una de las más queridas entre los fans. (Getty Images)

Sin embargo, Osment explicó su ausencia a través de un video en Instagram. En él aparece junto a Montana Jordan, su compañero en el spin-off de Young Sheldon, titulado Georgie & Mandy's First Marriage. En él, explica que no pudo asistir por sus compromisos de grabación con la serie: “Estamos en el set de Georgie & Mandy. Y por eso no he podido ser parte de la reunión por los 20 años, porque estamos aquí grabando nuestro show”, aclara.

Asimismo, en la descripción de su publicación dejó un mensaje especial para los fans de Hannah Montana, mostrando su agradecimiento por haber formado parte de un show tan grande y por el apoyo que le han brindado sus seguidores: “Hannah Montana me cambió la vida, me inculcó un respeto duradero por este medio de la comedia, me enseñó disciplina, paciencia y respeto a trabajar en un entorno adulto a una edad tan temprana”.