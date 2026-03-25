El martes se estrenó Hannah Montana: Especial 20 aniversario , un evento que entusiasmó a fans de todo el mundo al revivir una serie que marcó a toda una generación.
Sin embargo, el especial no fue lo único que despertó nostalgia. Durante el preestreno, Miley Cyrus se reencontró con parte del elenco original, dejando una imagen emotiva que evidenció el paso del tiempo desde el debut de la serie.
Miley Cyrus y el elenco de Hannah Montana se reúnen a 20 años de su estreno
El martes se estrenó Hannah Montana: Especial 20 aniversario , un evento que entusiasmó a fans de todo el mundo al revivir una serie que marcó a toda una generación.
El reencuentro del elenco de Hannah Montana
El lunes se llevó a cabo el preestreno del especial, donde, en lugar de la clásica alfombra roja, se optó por una alfombra morada, color representativo de la serie de Disney.
Miley Cyrus fue la protagonista de la noche. La cantante y actriz llegó con un vestido de malla brillante y una playera con un estampado en blanco y negro de ella misma, acompañado de estrellas plateadas, evocando el estilo de Hannah Montana pero con su propio toque personal.
Uno de los momentos más comentados fue su reencuentro con parte del elenco original. Junto a ella posaron Jason Earles (Jackson), Moisés Arias (Rico), Cody Linley (Jake), Shanica Knowles (Amber Addison) y Anna Maria Perez de Tagle (Ashley Dewitt).
Las imágenes que circularon en redes sociales despertaron emoción entre los fans, quienes destacaron lo mucho que han cambiado los actores desde el fenómeno global que fue la serie. No obstante, también llamó la atención la ausencia de una figura clave: Emily Osment.
¿Por qué Emily Osment no estuvo en el reencuentro?
La actriz, quien interpretó a Lily, la mejor amiga de Hannah, fue una de las ausencias más notorias del evento, especialmente por la cercanía que su personaje tenía con el de Miley en la historia.
El último encuentro público de las actrices fue hace seis años durante un programa en vivo de Instagram en el que Miley era la anfitriona, donde pudieron recordar los momentos de la serie de los 2000. Por ello, muchos fans esperaban verla en esta ocasión.
Sin embargo, Osment explicó su ausencia a través de un video en Instagram. En él aparece junto a Montana Jordan, su compañero en el spin-off de Young Sheldon, titulado Georgie & Mandy's First Marriage. En él, explica que no pudo asistir por sus compromisos de grabación con la serie: “Estamos en el set de Georgie & Mandy. Y por eso no he podido ser parte de la reunión por los 20 años, porque estamos aquí grabando nuestro show”, aclara.
Asimismo, en la descripción de su publicación dejó un mensaje especial para los fans de Hannah Montana, mostrando su agradecimiento por haber formado parte de un show tan grande y por el apoyo que le han brindado sus seguidores: “Hannah Montana me cambió la vida, me inculcó un respeto duradero por este medio de la comedia, me enseñó disciplina, paciencia y respeto a trabajar en un entorno adulto a una edad tan temprana”.
¿Quiénes aparecieron en ‘Hannah Montana: Especial 20 aniversario’?
Los invitados del especial fueron uno de los aspectos que más expectativa generaron entre los fans.
Miley Cyrus encabezó el programa, donde recordó momentos clave de la serie e interpretó algunos de sus éxitos como The Best of Both Worlds. La artista estuvo acompañada por sus papás, Tish y Billy Ray Cyrus, quien formó parte del elenco original.
Una aparición sorprendente fue la de Selena Gómez, quien interpretaba a Mikayla Skeech en la serie, la enemiga de Hannah, pero que en realidad lleva una relación muy cercana con Cyrus.
Otra invitada que generó revuelo fue Chapell Roan, la cantante de Good Luck, Babe!, que apareció como fan del programa y declaró que la protagonista fue una de sus grandes inspiraciones desde que era niña.
El especial de Hannah Montana está disponible en Disney + desde el martes, y sin duda, es un viaje al recuerdo y la nostalgia de una serie que cumple dos décadas.