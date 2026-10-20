Hudson Williams cambia el romance gay de 'Heated Rivalry' por un misterio sobrenatural en la serie 'Yaga'

¿De qué se trata ‘Yaga’, la nueva serie de Hudson Williams y Carrie-Anne Moss?

La producción, creada por la dramaturga canadiense Kat Sandler a partir de su propia obra de teatro, combina una investigación criminal, secretos de un pequeño pueblo costero y una antigua mitología asociada con la brujería. Noah Reid, conocido por Schitt's Creek, y Clark Backo, actriz de Letterkenny, completan el cuarteto protagonista.



Hudson Williams y Carrie-Anne Moss protagonizan la serie sobrenatural 'Yaga' (Instagram)

La serie tendrá su estreno el 23 de octubre de 2026, con dos episodios iniciales en Crave, en Canadá, y AMC+, en Estados Unidos. La primera temporada consta de ocho episodios de media hora.

Hudson Williams interpreta a dos personajes en 'Yaga'

En la serie, Williams interpreta a Henry Park, el joven heredero de una poderosa empresa pesquera cuya desaparición desencadena la trama. Su caso lleva al investigador privado Rapp, interpretado por Noah Reid, a una localidad ficticia llamada Whittock, donde deberá enfrentarse a una red de sospechosos, vidas ocultas y fenómenos que parecen escapar de toda explicación racional.

La investigación también involucra a Carson, una detective local interpretada por Clark Backo, y a Katherine, una profesora universitaria encarnada por Carrie-Anne Moss. El personaje de Moss mantiene una conexión con Henry y añade una dimensión inquietante a la historia.



Hudson Williams y Carrie-Anne Moss protagonizan la serie sobrenatural 'Yaga' (Instagram)

Williams, además, interpreta a Logan, un segundo personaje que amplía el misterio y le exige construir dos personalidades distintas dentro de la misma producción. El actor estudió interpretaciones de películas como Adaptation y Fargo para preparar este doble papel, según información publicada por medios especializados.