Hudson Williams cambia el romance gay de 'Heated Rivalry' por un misterio sobrenatural en la serie 'Yaga'

Hudson Williams cambió totalmente de rumbo con su nuevo proyecto televisivo después del éxito de Heated Rivalry.
El actor canadiense protagoniza Yaga, una serie de misterio con elementos sobrenaturales que reinterpreta la leyenda eslava de Baba Yaga y lo reúne con Carrie-Anne Moss, reconocida mundialmente por interpretar a Trinity en la saga cinematográfica de Matrix.
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¿De qué se trata ‘Yaga’, la nueva serie de Hudson Williams y Carrie-Anne Moss?
La producción, creada por la dramaturga canadiense Kat Sandler a partir de su propia obra de teatro, combina una investigación criminal, secretos de un pequeño pueblo costero y una antigua mitología asociada con la brujería. Noah Reid, conocido por Schitt's Creek, y Clark Backo, actriz de Letterkenny, completan el cuarteto protagonista.
La serie tendrá su estreno el 23 de octubre de 2026, con dos episodios iniciales en Crave, en Canadá, y AMC+, en Estados Unidos. La primera temporada consta de ocho episodios de media hora.
Hudson Williams interpreta a dos personajes en 'Yaga'
En la serie, Williams interpreta a Henry Park, el joven heredero de una poderosa empresa pesquera cuya desaparición desencadena la trama. Su caso lleva al investigador privado Rapp, interpretado por Noah Reid, a una localidad ficticia llamada Whittock, donde deberá enfrentarse a una red de sospechosos, vidas ocultas y fenómenos que parecen escapar de toda explicación racional.
La investigación también involucra a Carson, una detective local interpretada por Clark Backo, y a Katherine, una profesora universitaria encarnada por Carrie-Anne Moss. El personaje de Moss mantiene una conexión con Henry y añade una dimensión inquietante a la historia.
Williams, además, interpreta a Logan, un segundo personaje que amplía el misterio y le exige construir dos personalidades distintas dentro de la misma producción. El actor estudió interpretaciones de películas como Adaptation y Fargo para preparar este doble papel, según información publicada por medios especializados.
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Carrie-Anne Moss da vida a un personaje fuera de lo convencional en la serie ‘Yaga’
Apenas de ser parte del elenco, Carrie-Anne Moss también es productora ejecutiva de Yaga. La actriz interpreta a Katherine, una profesora universitaria carismática, vinculada con la investigación y conocida por sus relaciones con hombres más jóvenes.
Durante un encuentro con el público en la Comic-Con de Nueva York, el 9 de octubre, Moss habló de su experiencia con Williams y anticipó que, aunque comparten una sola escena, se trata de un momento importante. La actriz describió a su compañero como alguien encantador y talentoso, de acuerdo con People.
Moss también destacó la propuesta de Sandler, quien traslada al terreno televisivo una historia que mezcla misterio, humor oscuro, deseo y elementos sobrenaturales.
La actriz canadiense alcanzó fama internacional con su papel de Trinity en Matrix (1999), dirigida por las hermanas Wachowski, y participó en sus secuelas Matrix recargado y Matrix Revoluciones, ambas estrenadas en 2003. Su trayectoria también incluye títulos como Memento y diversas producciones televisivas.
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La leyenda de Baba Yaga inspira el misterio sobrenatural
El título de la serie remite a Baba Yaga, una figura del folclor eslavo que aparece en numerosos relatos tradicionales como una bruja de poderes extraordinarios. Según la historia, puede representar una amenaza, una prueba para los protagonistas o una fuente inesperada de conocimiento y ayuda.
En Yaga, Kat Sandler recupera esa figura para construir una historia contemporánea en la que la magia antigua convive con una investigación criminal. La producción no presenta simplemente una historia de brujas: utiliza la mitología como punto de partida para explorar el poder, el deseo, los secretos y las contradicciones de sus personajes.
Sandler adaptó su propia obra teatral de 2019 y asumió las funciones de guionista principal, creadora y responsable de la serie. La producción representa, además, la primera serie dramática original de media hora de Crave.
‘Yaga' marca una nueva etapa en la carrera de Hudson Williams
El interés por Yaga también responde al momento profesional de Williams. El actor se convirtió en una de las figuras emergentes de la televisión internacional gracias a Heated Rivalry, la serie canadiense basada en las novelas de Rachel Reid que sigue la relación romántica entre Shane Hollander, interpretado por Williams, e Ilya Rozanov, encarnado por Connor Storrie, dos estrellas del hockey profesional.
La producción debutó en noviembre de 2025 en Crave y posteriormente llegó a HBO Max en Estados Unidos. Su popularidad impulsó las carreras de sus protagonistas y convirtió la historia en uno de los fenómenos televisivos de la temporada.
Con Yaga, Williams se aleja del universo deportivo y romántico que lo dio a conocer para asumir un papel de mayor complejidad narrativa. Su interpretación de Henry Park y Logan le permite explorar dos personajes dentro de una historia marcada por la ambigüedad y el suspenso.
El actor también presentó Yaga durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, en septiembre de 2026, donde habló de su experiencia al regresar al mundo de Heated Rivalry para la segunda temporada. La nueva entrega de la serie romántica está prevista para 2027.