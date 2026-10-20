Thalia le preparó un regalo muy especial a su amiga Yolanda Andrade : una enorme cobija hecha a mano que confeccionó con mucho cariño y que está a punto de enviarle. A través de sus redes sociales, la cantante compartió la segunda parte del proceso y mostró el resultado de varias horas de trabajo, en un gesto que cobra especial significado por los problemas de salud que ha enfrentado la conductora.
Thalía sorprende a Yolanda Andrade con una cobija hecha especialmente para ella
“Segunda parte de mi cobija gigantesca para mi amiga. Aquí traje todos los estambres que me encontré en la tienda. Realmente fue una hazaña encontrar este color y a dedicarse a la cobijita. Estoy hoy decidida a terminarla”.
La intérprete de Amor a la mexicana explicó que las manualidades son una de sus formas favoritas de expresar su creatividad, pues disfruta coser, combinar texturas y personalizar prendas y objetos. Sin embargo, reconoció que elaborar una pieza de semejantes dimensiones también le provocó molestias físicas.
“Y sí, duele la espalda, hay que tronarse la espalda, hay que estirarse bien el cuello, hay que mover para los lados, para arriba, para abajo, y agarra uno fuerza para volver a sostener la postura que es estar de pie, pero luego uno se vuelve a estirar. Tienes que estirar la parte alta de la espalda y tronarte. Aunque de pronto pues ya me ganó un poquito la flojera. Estoy en la parte ya de finalizarla”.
Al mostrar el tamaño de la cobija, Thalía se preguntó cómo podría enviársela a su amiga, por lo que pensó en utilizar una bolsa de vacío para comprimirla y facilitar su traslado.
“Miren el tamaño de mi cobija. No, no, no. ¿Qué hice? ¿Cómo la voy a mandar? Ah, tengo una idea y lo voy a hacer, creo que al alto vacío. Me siento tan orgullosa, estoy tan contenta. Vamos a ponerla en una bolsa que va a succionar esto para que quede aplanadita”.
Finalmente, la cantante consiguió empacar el regalo con ayuda de otras personas y celebró haber terminado la tarea. También adelantó que compartirá un nuevo video para mostrar cómo recibe Yolanda la cobija.
“Al final ya tuve que pedir un poquito de ayuda. Así que, en lo que enrollaba yo esto, me ayudaban a ponerle ese más y tape. Y se logró, se logró el objetivo. Quedé más ancha que larga, pero ya estamos listísimos para mandar. Próximo video será el recibir la colcha”.
La amistad de Yolanda Andrade y Thalia
El regalo llega en un momento especialmente significativo para Yolanda Andrade, quien ha enfrentado complicaciones de salud en los últimos años. La conductora ha hablado públicamente sobre sus dificultades y el impacto que han tenido en su vida cotidiana, mientras que sus amigos y familiares se han mantenido cerca para acompañarla durante este proceso.
La amistad entre ambas también quedó de manifiesto en una conversación que sostuvieron en vivo, en la que Yolanda agradeció a Thalía por sus palabras de apoyo y por recordarle cuánto la quieren las personas que forman parte de su vida. La cantante ha sido una de las figuras con las que la conductora ha compartido momentos personales en medio de esta etapa.
Con esta cobija hecha a mano, Thalía demuestra una vez más el cariño que siente por su amiga y convierte un proyecto creativo en un detalle personal. Ahora, sus seguidores esperan conocer la reacción de Yolanda cuando reciba el regalo, momento que la cantante prometió compartir próximamente.