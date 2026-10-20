Thalía sorprende a Yolanda Andrade con una cobija hecha especialmente para ella

“Segunda parte de mi cobija gigantesca para mi amiga. Aquí traje todos los estambres que me encontré en la tienda. Realmente fue una hazaña encontrar este color y a dedicarse a la cobijita. Estoy hoy decidida a terminarla”.

La intérprete de Amor a la mexicana explicó que las manualidades son una de sus formas favoritas de expresar su creatividad, pues disfruta coser, combinar texturas y personalizar prendas y objetos. Sin embargo, reconoció que elaborar una pieza de semejantes dimensiones también le provocó molestias físicas.

“Y sí, duele la espalda, hay que tronarse la espalda, hay que estirarse bien el cuello, hay que mover para los lados, para arriba, para abajo, y agarra uno fuerza para volver a sostener la postura que es estar de pie, pero luego uno se vuelve a estirar. Tienes que estirar la parte alta de la espalda y tronarte. Aunque de pronto pues ya me ganó un poquito la flojera. Estoy en la parte ya de finalizarla”.

Al mostrar el tamaño de la cobija, Thalía se preguntó cómo podría enviársela a su amiga, por lo que pensó en utilizar una bolsa de vacío para comprimirla y facilitar su traslado.

“Miren el tamaño de mi cobija. No, no, no. ¿Qué hice? ¿Cómo la voy a mandar? Ah, tengo una idea y lo voy a hacer, creo que al alto vacío. Me siento tan orgullosa, estoy tan contenta. Vamos a ponerla en una bolsa que va a succionar esto para que quede aplanadita”.

Finalmente, la cantante consiguió empacar el regalo con ayuda de otras personas y celebró haber terminado la tarea. También adelantó que compartirá un nuevo video para mostrar cómo recibe Yolanda la cobija.

“Al final ya tuve que pedir un poquito de ayuda. Así que, en lo que enrollaba yo esto, me ayudaban a ponerle ese más y tape. Y se logró, se logró el objetivo. Quedé más ancha que larga, pero ya estamos listísimos para mandar. Próximo video será el recibir la colcha”.

