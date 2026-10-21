“Soy libre internacionalmente”: Emma Coronel, esposa del “Chapo” Guzmán, dice que terminó su libertad condicional en EU

Emma Coronel asegura que ya terminó el periodo de libertad condicional en Estados Unidos

“Mis problemas legales, mi situación legal que empezó hace seis años, han terminado. No más probatoria, no más problemas legales. Soy libre internacionalmente”, declaró Emma Coronel ante sus seguidores.

Coronel explicó que la decisión llegó después de una revisión de su comportamiento y del cumplimiento de las condiciones impuestas tras su salida de prisión en septiembre de 2023.



Mug shot de Emma Coronel (Oficina del Sheriff de Alexandri)

“Mi probatoria supuestamente se terminaba el año que entra. El juez hizo una investigación, los agentes vieron que yo estaba haciendo todo perfectamente. Checaron todo y vieron y determinaron que merecía terminar mi probatoria un año antes”, sostuvo.

La esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa también respondió a quienes aseguran que continúa bajo vigilancia de las autoridades estadounidenses. Aunque no descartó que pueda existir algún tipo de monitoreo, insistió en que ya no está sujeta a la libertad condicional.

“Ya terminé todo ese proceso, así que no quiero que me comenten ‘Emma, te están checando’, ‘Emma, te están vigilando’ porque, a lo mejor sí, pero legalmente soy libre internacionalmente”, afirmó.