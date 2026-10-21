“Soy libre internacionalmente”: Emma Coronel, esposa del “Chapo” Guzmán, dice que terminó su libertad condicional en EU

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, aseguró que terminó anticipadamente su libertad condicional en Estados Unidos, una medida que debía cumplir hasta septiembre de 2027.
Durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, la modelo y empresaria afirmó que las autoridades estadounidenses revisaron su conducta y determinaron que podía concluir la supervisión judicial antes de lo previsto.
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Emma Coronel asegura que ya terminó el periodo de libertad condicional en Estados Unidos
“Mis problemas legales, mi situación legal que empezó hace seis años, han terminado. No más probatoria, no más problemas legales. Soy libre internacionalmente”, declaró Emma Coronel ante sus seguidores.
Coronel explicó que la decisión llegó después de una revisión de su comportamiento y del cumplimiento de las condiciones impuestas tras su salida de prisión en septiembre de 2023.
“Mi probatoria supuestamente se terminaba el año que entra. El juez hizo una investigación, los agentes vieron que yo estaba haciendo todo perfectamente. Checaron todo y vieron y determinaron que merecía terminar mi probatoria un año antes”, sostuvo.
La esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa también respondió a quienes aseguran que continúa bajo vigilancia de las autoridades estadounidenses. Aunque no descartó que pueda existir algún tipo de monitoreo, insistió en que ya no está sujeta a la libertad condicional.
“Ya terminé todo ese proceso, así que no quiero que me comenten ‘Emma, te están checando’, ‘Emma, te están vigilando’ porque, a lo mejor sí, pero legalmente soy libre internacionalmente”, afirmó.
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Emma Coronel solicitó terminar anticipadamente su libertad condicional
El anuncio de Emma Coronel se produjo después de que su defensa solicitara en enero de 2026 el fin anticipado de la supervisión judicial ante un tribunal federal de Washington D. C., según información publicada por el periodista Ángel Hernández en Milenio.
La petición argumentaba que la modelo había cumplido con las obligaciones impuestas por la justicia, pagado las sanciones económicas y mantenido una conducta satisfactoria. También destacó su estabilidad familiar y el desarrollo de su carrera profesional.
De acuerdo con el expediente citado por el medio, Coronel había cubierto una multa de un millón 499 mil 970 dólares, además de un pago especial de 300 dólares.
Su abogada, Mariel Colón, quien también representa a Joaquín Guzmán Loera, señaló que las restricciones de la libertad condicional habían complicado las oportunidades laborales de su clienta.
“A veces no le dan los permisos, o cuando se los dan ya pasó la oportunidad laboral. Ha perdido trabajo por eso, porque a veces llaman de un día para otro”, explicó la defensora en aquella entrevista.
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La razón por la que Emma Coronel fue detenida y condenada en Estados Unidos
La situación judicial de Emma Coronel comenzó el 22 de febrero de 2021, cuando fue detenida en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, en Virginia, durante un operativo del FBI.
En junio de ese año, se declaró culpable ante una corte federal de tres delitos: conspiración para distribuir drogas, conspiración para lavar dinero y participación en transacciones relacionadas con bienes de una persona involucrada en el narcotráfico.
Este último cargo estuvo vinculado con su participación en las operaciones que facilitaron la fuga de Guzmán Loera del penal del Altiplano, en el Estado de México, en julio de 2015.
En noviembre de 2021, el juez federal Rudolph Contreras la condenó a 36 meses de prisión y al pago de una multa de aproximadamente 1.5 millones de dólares.
Coronel recuperó su libertad el 13 de septiembre de 2023, después de cumplir casi dos años de condena. Posteriormente, permaneció bajo supervisión federal en un centro de reintegración comunitaria en Long Beach, California, antes de comenzar el periodo de libertad condicional de cuatro años.
Conforme a las condiciones originales de su sentencia, esa etapa debía concluir en septiembre de 2027.