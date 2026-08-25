Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Emma Coronel recuerda cómo conoció a "El Chapo" Guzmán y revela detalles de su boda

Emma Coronel tenía 17 años cuando conoció a Joaquín "El Chapo" Guzmán en un baile; ahora recordó cómo comenzó su relación y cómo fue su boda.
mar 25 agosto 2026 02:41 PM
Añadir Quién en Google
emma-coronel-como-conocio-el-chapo-guzman
Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquin 'El Chapo' Guzman. (Drew Angerer/Getty Images)

En su más reciente aparición, Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, reveló algunos detalles sobre su relación con el narcotraficante más buscado en la historia moderna de México, líder del Cártel de Sinaloa.

Durante una transmisión e vivo con los stremears Willito y Lonche, originarios de Los Mochis, la ex reina de belleza, contó como conoció a El Chapo y cómo fue su boda con el capo.

Publicidad

Además lee:

'La Captura', película sobre la detención de 'El Chapo' Guzmán se estrena en Netflix
‘La Captura’, la película de Alfonso Herrera y Noé Hernández que destaca a los policías y evita romantizar al ‘Chapo’ La película ‘La Captura’ se centra en los dos policías que detuvieron a Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016 y rechazaron los sobornos para dejarlo escapar.

Emma Coronel revela cómo conoció a "El Chapo" Guzmán

Mucho antes de convertirse en esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Emma Coronel era una adolescente de 17 años que acudió a un baile en una comunidad cercana a su pueblo en Durango. Fue ahí donde, según su propio relato, conoció al hombre que años después se convertiría en su esposo.

Ese primer encuentro dio paso a una relación que posteriormente la llevaría a casarse con él, convertirse en madre de sus hijas y, años más tarde, enfrentar una condena en Estados Unidos.

Emma tenía 17 años cuando acudió a un baile en una ranchería cercana a La Angostura, Durango. Según su relato, estaba acompañada por su entonces novio cuando se cruzó con un hombre que rondaba los 50 años. Ese hombre era Joaquín Guzmán, quien ese entonces tenía casi 50 años.

Joaquín El Chapo Guzmán
Joaquín 'El Chapo' Guzmán (Moisés Pablo Nava)

En su versión, Emma explicó que en un momento de la fiesta, estaba con amigo y en un momento cruzó la mirada con el capo, que imaginó que ella le estaba coqueteando.

“Estaba bailando con otra chica y yo con otro chico. Se paró la canción y yo me andaba riendo porque estaba bailando con un amigo que es gay y ya sabes la cura que trae uno con ellos”, compartió. “Él piensa que yo le sonreí a él, piensa que le coqueteé, pero no”, agregó.

“Me fui a sentar y al ratito vino para invitarme a bailar. Me dijo: ‘¿Puedo bailar contigo?’. O sea, que si le hacía el favor de bailar con él. ¡Wow! Bien nice”, compartió Emma.

Emma Coronel esposa de El Chapo Guzmán
Emma Coronel, esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán (Instagram)

Lo llamativo es que, según contó Emma Coronel, no sabía realmente quién era aquel hombre.

“Yo no sabía que él era la persona que decían”, explicó. Incluso aseguró que en aquel momento lo confundía con otra persona y que no prestaba atención a las noticias. A partir de aquel encuentro comenzaron a verse nuevamente.

Publicidad

¿Cómo fue la boda de Emma Coronel y "El Chapo" Guzmán?

Meses después de conocerse, Emma participó en un certamen de belleza en Durango, que terminó ganando. La relación con Guzmán continuó y después de un año de conocerse, Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán se casaron en La Angostura, Durango, en una ceremonia privada que, según ella misma ha contado, estuvo lejos de las versiones sobre una gran fiesta llena de lujos, música y otros integrantes del crimen organizado.

Joaquín El Chapo Guzmán
Joaquín 'El Chapo' Guzmán (Isaac Esquivel Monroy)

“Nos casamos en mi casa en privado, (la fiesta) bien chiquita, se trató de un asunto familiar”, explicó Emma durante una transmisión en vivo. La modelo también negó que en su boda se presentaran grupos musicales o que asistieran otros narcotraficantes, y aseguró que muchas de las historias que circularon sobre el enlace fueron exageradas.

Cinco años después de su boda, la pareja tuvo a sus hijas gemelas, Emali Guadalupe y María Joaquina, a quienes Emma ha descrito como el mayor regalo que recibió durante su relación con Guzmán.

Publicidad

Tags

El Chapo Guzmán interes-humano.gente.personajes.emma-coronel

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Campos.jpg

Publicidad