Emma Coronel recuerda cómo conoció a "El Chapo" Guzmán y revela detalles de su boda

Emma Coronel revela cómo conoció a "El Chapo" Guzmán

Mucho antes de convertirse en esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Emma Coronel era una adolescente de 17 años que acudió a un baile en una comunidad cercana a su pueblo en Durango. Fue ahí donde, según su propio relato, conoció al hombre que años después se convertiría en su esposo.



🔥 EMMA CORONEL RECUERDA EL MUNDO AL QUE ENTRÓ JUNTO AL CHAPO ¿Qué tanto cambió su vida después de conocer a Joaquín “El Chapo” Guzmán? Emma Coronel cuenta su propia versión y recuerda el camino que finalmente la llevó hasta una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. 🎥… pic.twitter.com/IDHCjiNYP0 — Culiacanazo News (@MarcosBedoya) August 25, 2026

Ese primer encuentro dio paso a una relación que posteriormente la llevaría a casarse con él, convertirse en madre de sus hijas y, años más tarde, enfrentar una condena en Estados Unidos.

Emma tenía 17 años cuando acudió a un baile en una ranchería cercana a La Angostura, Durango. Según su relato, estaba acompañada por su entonces novio cuando se cruzó con un hombre que rondaba los 50 años. Ese hombre era Joaquín Guzmán, quien ese entonces tenía casi 50 años.

Joaquín 'El Chapo' Guzmán (Moisés Pablo Nava)

En su versión, Emma explicó que en un momento de la fiesta, estaba con amigo y en un momento cruzó la mirada con el capo, que imaginó que ella le estaba coqueteando.

“Estaba bailando con otra chica y yo con otro chico. Se paró la canción y yo me andaba riendo porque estaba bailando con un amigo que es gay y ya sabes la cura que trae uno con ellos”, compartió. “Él piensa que yo le sonreí a él, piensa que le coqueteé, pero no”, agregó.

“Me fui a sentar y al ratito vino para invitarme a bailar. Me dijo: ‘¿Puedo bailar contigo?’. O sea, que si le hacía el favor de bailar con él. ¡Wow! Bien nice”, compartió Emma.

Emma Coronel, esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán (Instagram)

Lo llamativo es que, según contó Emma Coronel, no sabía realmente quién era aquel hombre.

“Yo no sabía que él era la persona que decían”, explicó. Incluso aseguró que en aquel momento lo confundía con otra persona y que no prestaba atención a las noticias. A partir de aquel encuentro comenzaron a verse nuevamente.