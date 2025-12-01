De esposa de ‘El Chapo’ a mamá arrepentida: Emma Coronel hace crudas confesiones en nuevo documental

Las confesiones más íntimas de Emma Coronel que reveló en su documental

Dos años después de salir de prisión, Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, reapareció en el documental Casada con El Chapo: Emma Coronel habla. En esta producción, la exreina de belleza se sincera sobre los desafíos que enfrentó en su maternidad y sobre el proceso de reconstrucción personal que vivió tras su paso por una cárcel en Estados Unidos.

El deseo de convertirse en mamá marcó un antes y después en la vida de Emma Coronel. Según relata en el documental, pasó “dos o tres años tratando de embarazarme. Yo había dicho: ‘Dios, quiero ser mamá’, y él dijo: ‘Okay, te mando dos’”.

La llegada de las gemelas Emaly Guadalupe y María Joaquina llenó de emoción a la pareja. La decisión de que nacieran en Estados Unidos respondió a motivos prácticos: buscaban que tuvieran doble nacionalidad y, con ello, “el doble de oportunidades”.

“El día que nacieron mis hijas fui la mujer más feliz del mundo. Yo no tenía ni dolor de la cesárea, de la emoción que tenía de tenerlas”, relató.

Lamentablemente, la felicidad del nacimiento se vio opacada por el miedo a ser reconocida, a la sombra del narcotráfico, a la vulnerabilidad que conlleva la fama y el estigma. En su propia voz, la exreina de belleza confesó que la distancia forzada de sus hijas durante su estancia en la cárcel fue “lo peor del mundo” y que durante ese tiempo enfrentó depresión, soledad y una profunda reflexión.

“Cuando todo eso estaba pasando, me di cuenta de que estaba expuesta públicamente y ya son otros temores los que tienes: Las personas te pueden identificar”.

La vida en la cárcel: el quiebre familiar de Emma Coronel

La vida familiar de Emma Coronel Aispuro se fracturó primero con el encarcelamiento de Joaquín Guzmán y, más tarde, con su propia detención en Estados Unidos. La reclusión significó una separación dolorosa de sus hijas, un proceso que describe como uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Fue bastante duro. Estar separada de mis hijas fue lo peor del mundo. Tienes tiempo de pensar, de llorar, no tienes algo para distraerte. Estaba entrando en un cuadro de depresión”, recuerda.

A esta carga emocional se sumaba la incertidumbre sobre su condena, un temor que la acompañó durante todo el proceso. “Lo que más temía era la sentencia, qué va a pasar con tu caso, cuántos años te vas a quedar ahí”.

La pandemia de COVID-19 complicó aún más la situación: las visitas presenciales eran escasas y sus hijas apenas podían verla. En ese escenario, reflexionó sobre el paso del tiempo dentro y fuera de la cárcel:

“La vida para ti se para, pero al fin de cuentas afuera no se detiene... Me pesa mucho que casi tres años de su vida no estuve con ellas y me va a doler siempre, pero pues ya no lo voy a poder recuperar. Entonces, estoy tratando de estar separada de ellas lo menos posible, aunque las fastidie”.