De esposa de ‘El Chapo’ a mamá arrepentida: Emma Coronel hace crudas confesiones en nuevo documental

Tras años marcada por la controversia, la exreina de belleza Emma Coronel Aispuro reapareció para hablar sin filtros sobre su maternidad, las heridas del pasado y sus aspiraciones de reconstruirse.
En el reciente documental Casada con El Chapo: Emma Coronel habla, producido por Oxygen, Coronel narra el precio personal y familiar de su vínculo con el capo Joaquín 'El Chapo' Guzmán, así como los sacrificios que implicó convertirse en mamá, entre ellos, el temor constante por la seguridad de sus hijas y la exposición mediática.
Las confesiones más íntimas de Emma Coronel que reveló en su documental
Dos años después de salir de prisión, Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, reapareció en el documental Casada con El Chapo: Emma Coronel habla. En esta producción, la exreina de belleza se sincera sobre los desafíos que enfrentó en su maternidad y sobre el proceso de reconstrucción personal que vivió tras su paso por una cárcel en Estados Unidos.
El deseo de convertirse en mamá marcó un antes y después en la vida de Emma Coronel. Según relata en el documental, pasó “dos o tres años tratando de embarazarme. Yo había dicho: ‘Dios, quiero ser mamá’, y él dijo: ‘Okay, te mando dos’”.
La llegada de las gemelas Emaly Guadalupe y María Joaquina llenó de emoción a la pareja. La decisión de que nacieran en Estados Unidos respondió a motivos prácticos: buscaban que tuvieran doble nacionalidad y, con ello, “el doble de oportunidades”.
“El día que nacieron mis hijas fui la mujer más feliz del mundo. Yo no tenía ni dolor de la cesárea, de la emoción que tenía de tenerlas”, relató.
Lamentablemente, la felicidad del nacimiento se vio opacada por el miedo a ser reconocida, a la sombra del narcotráfico, a la vulnerabilidad que conlleva la fama y el estigma. En su propia voz, la exreina de belleza confesó que la distancia forzada de sus hijas durante su estancia en la cárcel fue “lo peor del mundo” y que durante ese tiempo enfrentó depresión, soledad y una profunda reflexión.
“Cuando todo eso estaba pasando, me di cuenta de que estaba expuesta públicamente y ya son otros temores los que tienes: Las personas te pueden identificar”.
La vida en la cárcel: el quiebre familiar de Emma Coronel
La vida familiar de Emma Coronel Aispuro se fracturó primero con el encarcelamiento de Joaquín Guzmán y, más tarde, con su propia detención en Estados Unidos. La reclusión significó una separación dolorosa de sus hijas, un proceso que describe como uno de los momentos más difíciles de su vida.
“Fue bastante duro. Estar separada de mis hijas fue lo peor del mundo. Tienes tiempo de pensar, de llorar, no tienes algo para distraerte. Estaba entrando en un cuadro de depresión”, recuerda.
A esta carga emocional se sumaba la incertidumbre sobre su condena, un temor que la acompañó durante todo el proceso. “Lo que más temía era la sentencia, qué va a pasar con tu caso, cuántos años te vas a quedar ahí”.
La pandemia de COVID-19 complicó aún más la situación: las visitas presenciales eran escasas y sus hijas apenas podían verla. En ese escenario, reflexionó sobre el paso del tiempo dentro y fuera de la cárcel:
“La vida para ti se para, pero al fin de cuentas afuera no se detiene... Me pesa mucho que casi tres años de su vida no estuve con ellas y me va a doler siempre, pero pues ya no lo voy a poder recuperar. Entonces, estoy tratando de estar separada de ellas lo menos posible, aunque las fastidie”.
Tras años cubriendo el caso de Emma Coronel — desde el juicio de El Chapo en 2018 — por fin escuchamos su versión completa.
Emma Coronel reconoce el costo personal y colectivo que ha implicado su matrimonio. No solo ella enfrentó consecuencias legales y un periodo en prisión, sino también su círculo más cercano.
“Si yo no me hubiera casado con él, mis papás y mis hermanos nunca hubieran ido a la cárcel”, afirmó.
Al hablar de su pasado, reconoce sus desaciertos: “Ya pagué por mis errores y de lo que soy responsable ahora es de lo que haga de aquí en adelante”.
Hoy, libre desde septiembre de 2023, Coronel busca reconstruir tanto su identidad pública como su vida familiar. Desde que salió de la cárcel ha trabajado en distintos proyectos, especialmente en el ámbito del modelaje (participó en una pasarela en Milán), de donde obtiene ingresos adicionales a la ayuda familiar.
Esta etapa, asegura, forma parte de una reinvención personal y profesional. “Estoy en probatoria. Obviamente tengo que trabajar, pero no es solo porque me lo han dicho, sino que eso es lo que yo quiero hacer. Y ahí voy, un día a la vez. Quiero desarrollar mi marca, trabajar yo con mi imagen, con mi nombre”, explica.
Su principal motivación, insiste, son sus hijas. Todo lo que hace, dice, está guiado por el deseo de ofrecerles un ejemplo distinto al que les dejó su pasado. “Queriendo salir adelante para que cuando mis hijas crezcan, o ya en estos momentos, puedan sentirse orgullosas de mí. Mi intención es… espero no volver a fallar”.