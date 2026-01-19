Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales al sumarse a una tendencia viral que revive recuerdos del 2016, año en que fue recapturado el capo sinaloense.
Emma Coronel se suma al trend 2016 y publica foto inédita del año de la captura de “El Chapo”
En su cuenta de Instagram, Coronel publicó una fotografía inédita junto a su hermana Claudia Coronel Aispuro, en la que aparecen sonrientes, acompañada únicamente por el año “2016” y varios emoticones, una publicación que rápidamente captó la atención de sus seguidores y generó reacciones.
La foto cobra relevancia porque evoca un momento clave en la historia personal de Emma Coronel: el 8 de enero de 2016, cuando autoridades federales mexicanas recapturaron a Joaquín “El Chapo” Guzmán durante la llamada Operación Cisne Negro en Los Mochis, Sinaloa, un hecho que marcó su vida familiar y en su relación con el capo.
De acuerdo con declaraciones de la propia Emma Coronel para el documental Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks, la exreina de belleza relató que la última vez que vio a su esposo en libertad fue durante una cena familiar días antes de Navidad de 2015, momentos antes de que iniciara la cadena de eventos que terminarían con la detención del líder del Cártel de Sinaloa.
La vida de Emma Coronel tras la captura de El Chapo Guzmán
Desde su liberación, Emma Coronel ha buscado reconstruir su imagen pública y enfocarse en actividades como el modelaje, la maternidad y su presencia en redes sociales, dejando atrás en lo posible el estigma de su pasado judicial.
En 2024, por ejemplo, participó en la Fashion Week de Milán y ha sido visible en campañas de moda y eventos del mundo del entretenimiento.
La exreina de belleza, que fue condenada en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, mantiene como prioridad el bienestar de sus hijas gemelas, María Joaquina y Emaly Guadalupe.
Mientras Emma Coronel continúa su presencia en redes y actividades públicas, algunos miembros de su familia han estado bajo escrutinio por procesos legales recientes. En 2025, su padre y su hermano obtuvieron suspensiones provisionales para evitar su extradición a Estados Unidos, luego de que México entregara a varios presuntos narcotraficantes a ese país.