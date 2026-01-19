Emma Coronel se suma al trend 2016 y publica foto inédita del año de la captura de “El Chapo”

En su cuenta de Instagram, Coronel publicó una fotografía inédita junto a su hermana Claudia Coronel Aispuro, en la que aparecen sonrientes, acompañada únicamente por el año “2016” y varios emoticones, una publicación que rápidamente captó la atención de sus seguidores y generó reacciones.

Emma Coronel se sumó al trend de 2016. (Instagram)

La foto cobra relevancia porque evoca un momento clave en la historia personal de Emma Coronel: el 8 de enero de 2016, cuando autoridades federales mexicanas recapturaron a Joaquín “El Chapo” Guzmán durante la llamada Operación Cisne Negro en Los Mochis, Sinaloa, un hecho que marcó su vida familiar y en su relación con el capo.

De acuerdo con declaraciones de la propia Emma Coronel para el documental Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks, la exreina de belleza relató que la última vez que vio a su esposo en libertad fue durante una cena familiar días antes de Navidad de 2015, momentos antes de que iniciara la cadena de eventos que terminarían con la detención del líder del Cártel de Sinaloa.