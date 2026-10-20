Estefanía Villarreal , recordada por interpretar a Celina Ferrer en la telenovela Rebelde, compartió detalles del difícil momento personal que atraviesa debido a un proceso legal en el que figura como víctima de un delito. La actriz explicó que el mensaje que publicó en redes sociales en septiembre pasado fue resultado del desgaste emocional que ha enfrentado durante este procedimiento.
Estefanía Villarreal, actriz de Rebelde, revela: fue víctima de un delito que la orilló a publicar alarmante mensaje
Estefanía Villarreal revela que enfrenta un proceso legal tras ser víctima de un delito
A través de un comunicado, Estefanía Villarreal aclaró que los hechos se encuentran bajo investigación y que, por respeto a su privacidad y al curso del proceso, no puede ofrecer más información sobre lo sucedido. Sin embargo, decidió explicar el contexto de aquella publicación y cómo ha repercutido esta situación en su vida.
“Estoy atravesando un proceso legal por hechos en los que soy víctima de un delito y que actualmente se investigan. No puedo hablar con detalle por respeto a mi intimidad y al procedimiento. Pero sí puedo decir que, cuando se acercaba una nueva etapa procesal, me quebré. La publicación de septiembre fue la expresión de todo lo que venía acumulando y del impacto que tuvo para mí enfrentar ese momento”, escribió.
La actriz reconoció que enfrentar esta situación ha afectado su salud emocional. Entre las dificultades que ha experimentado mencionó episodios de ansiedad, depresión, confusión, enojo y dolor, además del desgaste que implica continuar con sus actividades cotidianas mientras atraviesa este proceso.
Estefanía también aseguró que ha tenido que aprender a reconocer sus propios límites y aceptar que no puede resolver todo al mismo tiempo: “He pasado por momentos de ansiedad, depresión y confusión, así como por mucho dolor, enojo y un gran desgaste. He de reconocer que no puedo resolverlo todo al mismo tiempo. Necesito ayuda, escucharme y respetar mis límites”, compartió.
En su mensaje, la actriz se pronunció sobre las expectativas que pueden surgir al iniciar un procedimiento para buscar justicia. Aunque dar ese paso puede representar una esperanza de avanzar, explicó que el proceso no elimina automáticamente las consecuencias de lo ocurrido ni el dolor que permanece.
“A veces pensamos que, después de dar el paso para buscar justicia y empezar a encontrarla, todo empieza a acomodarse. No siempre es así. Los hechos no se borran, y tanto el proceso legal como el personal continúan”, expresó.
Su defensa legal pide respeto a la privacidad de Estefanía Villarreal
El despacho BCDLG, que brinda acompañamiento jurídico a Estefanía Villarreal , confirmó que representa a la actriz en el proceso penal relacionado con los hechos de los que fue víctima.
En el comunicado, sus representantes legales señalaron que la publicación de septiembre reflejó el momento emocional que atravesaba y explicaron que, debido a la naturaleza reservada del caso, hasta ahora no había sido posible compartir más información.
“Mediante este comunicado, Estefanía desea aportar el contexto necesario, cerrar este episodio en el ámbito público y continuar su proceso personal con privacidad, serenidad y tranquilidad”, señaló su defensa, que también pidió respeto a la intimidad de la actriz.
Estefanía agradeció el respaldo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como las muestras de apoyo de quienes se han acercado a ella sin presionarla para que revele detalles de lo sucedido.
La actriz también habló sobre las repercusiones que esta experiencia ha tenido en distintos ámbitos de su vida. Además de su bienestar emocional, reconoció que la situación ha influido en sus relaciones personales, su trabajo y su manera de comunicarse con los demás.
“Lo que estoy viviendo también afecta mi trabajo, mis relaciones y la manera en que me comunico o estoy presente. Desde fuera quizá parezca que todo sigue igual, pero no siempre se ve el esfuerzo que implica seguir adelante”, explicó.
Al final de su mensaje, la actriz dejó claro que no quiere que su historia quede definida por una publicación ni que el momento más complicado que ha vivido se convierta en la única forma en que los demás la recuerden.
Aunque reconoció que no sabe cuánto tiempo necesitará para recuperar la tranquilidad, aseguró que intenta avanzar a su propio ritmo, con apoyo y sin exigirse estar bien antes de sentirse preparada.
“No sé cuánto tiempo me tomará volver a sentirme en calma y no quiero ponerle fecha. Por ahora intento seguir adelante, un día a la vez, con ayuda y sin exigirme estar bien antes de estar preparada”, escribió.
La actriz concluyó con un mensaje de solidaridad dirigido a quienes atraviesan situaciones difíciles, al recordarles que no tienen que enfrentarlas en soledad: “Y hoy a ti te digo: NO ESTAMOS SOLOS. En este mundo de gente rota, somos muchas las personas que nos acompañamos. Les mando un abrazo. Estefanía”.