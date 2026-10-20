Estefanía Villarreal, actriz de Rebelde, revela: fue víctima de un delito que la orilló a publicar alarmante mensaje

Estefanía Villarreal revela que enfrenta un proceso legal tras ser víctima de un delito

A través de un comunicado, Estefanía Villarreal aclaró que los hechos se encuentran bajo investigación y que, por respeto a su privacidad y al curso del proceso, no puede ofrecer más información sobre lo sucedido. Sin embargo, decidió explicar el contexto de aquella publicación y cómo ha repercutido esta situación en su vida.

“Estoy atravesando un proceso legal por hechos en los que soy víctima de un delito y que actualmente se investigan. No puedo hablar con detalle por respeto a mi intimidad y al procedimiento. Pero sí puedo decir que, cuando se acercaba una nueva etapa procesal, me quebré. La publicación de septiembre fue la expresión de todo lo que venía acumulando y del impacto que tuvo para mí enfrentar ese momento”, escribió.



Estefanía Villarreal (Instagram)

La actriz reconoció que enfrentar esta situación ha afectado su salud emocional. Entre las dificultades que ha experimentado mencionó episodios de ansiedad, depresión, confusión, enojo y dolor, además del desgaste que implica continuar con sus actividades cotidianas mientras atraviesa este proceso.

Estefanía también aseguró que ha tenido que aprender a reconocer sus propios límites y aceptar que no puede resolver todo al mismo tiempo: “He pasado por momentos de ansiedad, depresión y confusión, así como por mucho dolor, enojo y un gran desgaste. He de reconocer que no puedo resolverlo todo al mismo tiempo. Necesito ayuda, escucharme y respetar mis límites”, compartió.

En su mensaje, la actriz se pronunció sobre las expectativas que pueden surgir al iniciar un procedimiento para buscar justicia. Aunque dar ese paso puede representar una esperanza de avanzar, explicó que el proceso no elimina automáticamente las consecuencias de lo ocurrido ni el dolor que permanece.

“A veces pensamos que, después de dar el paso para buscar justicia y empezar a encontrarla, todo empieza a acomodarse. No siempre es así. Los hechos no se borran, y tanto el proceso legal como el personal continúan”, expresó.