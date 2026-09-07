Estefanía Villarreal, actriz de 'Rebelde', preocupa a sus fans con mensaje depresivo

El regreso de Celina Ferrer a Rebelde

Estefanía Villarreal alcanzó gran popularidad en 2004 gracias a Rebelde, producción de Televisa en la que interpretó a Celina Ferrer, estudiante del Elite Way School y amiga cercana de Mía Colucci, personaje interpretado por Anahí.

Su carrera, sin embargo, había comenzado algunos años antes. A los 13 años tuvo una participación secundaria en Carita de ángel y posteriormente formó parte de producciones como Cuidado con el ángel, Un refugio para el amor, Yo no creo en los hombres, Monteverde y Doménica Montero.

Su vínculo con Rebelde continuó con el paso de los años. Villarreal mantuvo una amistad cercana con Karla Cossío, quien dio vida a Pilar Gandía en la versión original de la telenovela.

En 2022, la actriz volvió a la franquicia para participar en la nueva versión de Rebelde de Netflix, protagonizada por Azul Guaita y Sergio Mayer Mori. Para Villarreal, regresar al universo de la historia también significó darle una nueva dimensión a Celina.

En la producción de 2004, su personaje enfrentaba constantes burlas por su aspecto físico y su peso. Para la nueva versión, la actriz buscó presentar a una Celina distinta a la adolescente que el público conoció casi dos décadas atrás.

“Celina iba a ser una mujer totalmente distinta a lo que era la ‘chavita’ (jovencita) de antes”, explicó en entrevista con EFE.

Estefania también participó en el desarrollo de esta nueva etapa desde la elaboración del guión y aportó información relacionada con su personaje: “Fui parte del proyecto desde el guión, aporté muchas ideas, di mucha información que no estaba tan fresca y que sirvió mucho para la formación de mi personaje”, indicó.

La actriz consideró que esta nueva versión también permitió mostrar una representación diferente de las mujeres frente a la que presentó la producción original: “Creo que el plan era poner a la mujer a la par del hombre, en un mejor lugar del que habían tenido tiempo atrás, y creo que es un trabajo que en el mundo también se está haciendo”, expresó.

Además de la actuación, Villarreal ha explorado otros ámbitos, entre ellos la moda y la música. Su proyecto musical Reinas de Corazones quedó en pausa durante la pandemia, mientras ella continuó desarrollando su carrera como actriz.