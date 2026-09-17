Estefanía Villarreal, actriz de 'Rebelde', reaparece tras su mensaje sobre depresión y ansiedad

Estefanía Villarreal reaparece tras su mensaje sobre depresión y ansiedad

A través de sus historias de Instagram, la actriz reconoció que no anticipó el impacto que tendría su publicación y aseguró que en ese momento se sentía rebasada. También señaló que ha encontrado en sus redes sociales un espacio para expresar cómo se siente.

“No dimensioné todo lo que mi historia anterior podía generar y nunca fue mi intención alarmarlos. Es cierto que me sentí rebasada y que, por este medio, he logrado sincerarme sobre cómo me siento realmente”, comenzó.



Estefanía Villarreal (Instagram)

Aunque la actriz no detalló cuál es su estado de salud actual, sí dejó claro que se encuentra cerca de personas que la cuidan y la acompañan mientras atraviesa este momento: “Quiero que sepan que estoy acompañada, cuidada y tomándome el tiempo necesario para recuperar la calma y estar mejor”, escribió.

Estefanía también aprovechó su mensaje para agradecer tanto a sus seres queridos como a quienes, desde redes sociales, se acercaron para preguntarle cómo estaba y expresarle su cariño.

“Gracias de corazón a quienes han estado cerquita y de tantas formas, me han hecho sentir que no estoy sola (...) Gracias por estar al pendiente, por sus mensajes y por tanto cariño”, concluyó.