Estefanía Villarreal volvió a pronunciarse en redes sociales después de la preocupación que generó entre sus seguidores por un mensaje relacionado con la depresión y la ansiedad. La actriz, conocida por interpretar a Celina en la versión mexicana de Rebelde, compartió una actualización en la que explicó cómo se encontraba después de recibir numerosas muestras de apoyo.
Estefanía Villarreal, actriz de 'Rebelde', reaparece tras su mensaje sobre depresión y ansiedad
Estefanía Villarreal reaparece tras su mensaje sobre depresión y ansiedad
A través de sus historias de Instagram, la actriz reconoció que no anticipó el impacto que tendría su publicación y aseguró que en ese momento se sentía rebasada. También señaló que ha encontrado en sus redes sociales un espacio para expresar cómo se siente.
“No dimensioné todo lo que mi historia anterior podía generar y nunca fue mi intención alarmarlos. Es cierto que me sentí rebasada y que, por este medio, he logrado sincerarme sobre cómo me siento realmente”, comenzó.
Aunque la actriz no detalló cuál es su estado de salud actual, sí dejó claro que se encuentra cerca de personas que la cuidan y la acompañan mientras atraviesa este momento: “Quiero que sepan que estoy acompañada, cuidada y tomándome el tiempo necesario para recuperar la calma y estar mejor”, escribió.
Estefanía también aprovechó su mensaje para agradecer tanto a sus seres queridos como a quienes, desde redes sociales, se acercaron para preguntarle cómo estaba y expresarle su cariño.
“Gracias de corazón a quienes han estado cerquita y de tantas formas, me han hecho sentir que no estoy sola (...) Gracias por estar al pendiente, por sus mensajes y por tanto cariño”, concluyó.
El mensaje de Estefanía Villarreal que preocupó a sus seguidores
Días antes, Estefanía Villarreal compartió en sus historias de Instagram un mensaje relacionado con la depresión y la ansiedad que generó preocupación entre sus seguidores.
“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana. Pero mami, tu pequeña ya no puede más”, se leía en la publicación.
La actriz no explicó entonces si el mensaje estaba relacionado con una experiencia personal específica o con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre.
Ante la publicación, varios de sus seguidores reaccionaron con preocupación y acudieron a sus recientes publicaciones para dejarle mensajes de apoyo. Ahora, la actriz agradeció esas muestras de cariño y señaló que está acompañada mientras se toma el tiempo que necesita para recuperar la calma.