Hilary Swank responde a las críticas por ser mamá a los 52 años

La protagonista de Million Dollar Baby fue fotografiada el 15 de octubre a su salida de los estudios donde grabó una entrevista para The Drew Barrymore Show. Con una sonrisa y un look casual, compuesto por jeans, un top blanco y un cárdigan tejido multicolor, dejó ver su avanzado embarazo, cuya noticia había compartido apenas un día antes.

Más allá de las imágenes de su pancita, Swank llamó la atención por su postura ante los comentarios que cuestionan su decisión de tener otro hijo después de los 50. En un adelanto de su conversación con Drew Barrymore, la actriz señaló que existe un doble rasero entre hombres y mujeres cuando se trata de convertirse en padres a una edad avanzada.



“Las mujeres reciben muchas críticas por tener hijos a una edad más avanzada, pero los hombres no, lo cual es interesante”, expresó la ganadora de dos premios Oscar.

Barrymore coincidió con ella y señaló que, mientras algunos hombres se convierten en padres incluso a los 80 años, las mujeres suelen enfrentarse a cuestionamientos por tomar una decisión similar más adelante en la vida. La entrevista completa está programada para emitirse el 20 de octubre.

