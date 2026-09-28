Selena Gomez y Benny Blanco celebran su primer aniversario con el pastel que guardaron de su boda

Selena y Benny comieron el pastel que guardaron de su boda

La pareja cumplió un año de casada este fin de semana y, fiel a su estilo, optó por una celebración tranquila, aunque con un detalle cargado de significado para Selena: una tradición que le enseñó su abuela y que Benny, según confesó, ni siquiera conocía.

Este domingo, justo un año después de su boda en Santa Bárbara, California, Benny compartió en sus Instagram Stories una fotografía de la rebanada de pastel que la pareja había conservado desde su enlace.

La imagen mostraba el postre sobre un plato rosa con la frase “LOVE IS LOVE”. “Year old cake never tasted so good”, escribió el productor sobre la fotografía.



Benny Blanco y Selena Gomez cumplen un año de casados. (Instagram)

La idea de guardar el pastel para comerlo en el primer aniversario no fue originalmente de Benny. Días antes de la celebración, el músico contó durante una aparición en Today with Jenna & Sheinelle que fue la abuela de Selena, conocida como Nana, quien le explicó que debían reservar una parte del pastel.

“Cuando estábamos en la boda, ella me dijo: ‘Tienes que guardar el pastel’”, relató Benny, quien admitió que no entendía por qué tenían que hacerlo. La respuesta de la abuela de Selena fue sencilla: tenían que comerlo al cumplir un año de casados.

La tradición de guardar y comer una porción del pastel de bodas durante el primer aniversario tiene décadas de historia y está asociada con deseos de buena suerte y prosperidad para el matrimonio.