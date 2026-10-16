Kumoto, el nuevo japonés de Domo Perisur donde el fuego hace toda la diferencia

Robatayaki, el diferenciador de Kumoto

La cocina de Kumoto se construye alrededor del robatayaki, una técnica japonesa en la que pescados, mariscos, carnes, vegetales y productos de temporada se cocinan sobre carbón. Sin embargo, la técnica no es tan sencilla como podría pensarse: La intención es encontrar el punto en el que el calor, el humo y el tiempo permiten descubrir otras cualidades del ingrediente. La distancia respecto a las brasas, la intensidad del calor y el momento exacto de cocción se convierten en variables fundamentales que hablan de una técnica de absoluto dominio del fuego.

Y los maestros detrás del robatayaki son Marcelo Hisaki y Christian Herrera, quienes llevan a la mesa una cocina japonesa centrada en el producto y en el trabajo con las brasas. Probamos su propuesta y quedamos fascinados no solo por sus espectaculares sabores sino por la variedad de platillos. Su menú incluye pescados, mariscos, carnes y vegetales preparados al fuego, además de opciones de sushi que complementan la experiencia. Son un 10 de 10.

Vale la pena probar los pescaditos en brocheta y la pesca del día, marinada con finas hierbas y cebollín y cocinada al fuego. No menos recomendables son el salmón al carbón, las almejas a las brasas y las brochetas de elote baby.

Pero si quieres algo más sustancioso, el donburi de Wagyu a la parrilla con arroz al vapor es una buena opción. La barra de sushi también tiene nigiris de atún y salmón, sashimis con wasabi fresco y rollos con aguacate y cangrejo.

Para el momento del postre, pide un helado artesanal y sus tartas, aunque la pavlova de frutos rojos es una de las opciones que deberías dejar pasar.



Restaurante Kumoto en Domo Perisur. (Cortesía)

La coctelería está firmada por Koki Yokoyama, quien ofrece una propuesta pensada para acompañar y elevar los diferentes momentos de la comida.

El resultado es una experiencia que va más allá de sentarse a comer: la preparación frente al comensal y el contacto con el fuego forman parte de la dinámica de Kumoto.

