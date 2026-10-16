Justin Bieber es nombrado 'El Chico Blanco del Año' por los Believe That Awards

Justin Bieber agradece el premio del 'Chico Blanco del Año' y reconoce la influencia de la cultura negra

Justin Bieber recibió el nombramiento por medio de un mensaje en video que se transmitió durante la ceremonia.

Aunque no asistió en persona, el cantante se dirigió directamente a Anthony Edwards y agradeció que lo eligieran entre los candidatos de este año.



Justin Bieber es reconocido como el 'Chico Blanco del Año' en los Believe That Awards, creador por Anthony Edwards (Bruce Bennett/Getty Images)

“El mismísimo señor Anthony Edwards me honra con el premio al Chico blanco del año. Hombre, gracias, hermano. Esto es especial. Todo el mundo sabe cuánto me ha influido la cultura negra, y este premio me da mucho gusto. Se los agradezco. Pronto me pondré en contacto con ustedes”, dijo el esposo de Hailey Bieber en la grabación.

Justin reconoció que la cultura negra ha tenido un gran impacto en su carrera (Patrick Smith/Getty Images)



La referencia a la cultura negra tiene un lugar particular en la trayectoria artística de Justin Bieber, cuya música incorpora influencias del R&B y el hip-hop, géneros fundamentales en la música surgida en la cultura afroamericana en Estados Unidos.



Justin Bieber es reconocido como el 'Chico Blanco del Año' en los Believe That Awards, creador por Anthony Edwards (Bryan Bedder/Getty Images for Fanatics)

¿Quiénes competían con Justin Bieber por el premio?

En la edición de 2026, Justin se impuso a un grupo de candidatos que incluía al actor Tom Holland, al también actor Robert Pattinson, al futbolista noruego Erling Haaland y al jugador de futbol americano Travis Kelce.

La ceremonia también reconoció a otras figuras del entretenimiento y el deporte. Entre los galardonados estuvieron Michael B. Jordan, quien recibió el premio a la actuación más emblemática del año; el creador de contenido Druski, distinguido como personaje principal del año; el streamer IShowSpeed, reconocido como creador del año, y el rapero 50 Cent, quien obtuvo un premio a la trayectoria.