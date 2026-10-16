Sean “Diddy” Combs es cambiado de prisión tras surgir reportes de un “trato preferencial”

El rapero y productor de 56 años fue llevado de la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, a Allenwood Low, en Pensilvania, según informó este viernes a la AFP una portavoz de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos.

Ambas instalaciones son prisiones federales de baja seguridad para hombres. Sin embargo, Allenwood Low alberga a cerca de mil reclusos, frente a los aproximadamente cuatro mil de Fort Dix.

Diddy recibía trato preferencial mientras cumple su condena, reportan

Medios estadounidenses reportaron que Sean Combs recibió atención hospitalaria por una lesión en la cabeza después de una presunta pelea con otro recluso el fin de semana pasado.



Sean Combs fue trasladado a otra prisión federal (Getty Images)

No obstante, la versión sobre el altercado ha sido objeto de reportes contradictorios: la Oficina Federal de Prisiones negó que el enfrentamiento hubiera ocurrido, según información publicada por medios estadounidenses.

