Sean “Diddy” Combs, quien cumple una condena federal en Estados Unidos por delitos relacionados con prostitución, fue trasladado a otra prisión tras surgir reportes en los medios sobre presuntos privilegios durante su reclusión y una supuesta pelea con otro interno.
Sean “Diddy” Combs es cambiado de prisión tras surgir reportes de un “trato preferencial”
El rapero y productor de 56 años fue llevado de la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, a Allenwood Low, en Pensilvania, según informó este viernes a la AFP una portavoz de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos.
Ambas instalaciones son prisiones federales de baja seguridad para hombres. Sin embargo, Allenwood Low alberga a cerca de mil reclusos, frente a los aproximadamente cuatro mil de Fort Dix.
Diddy recibía trato preferencial mientras cumple su condena, reportan
Medios estadounidenses reportaron que Sean Combs recibió atención hospitalaria por una lesión en la cabeza después de una presunta pelea con otro recluso el fin de semana pasado.
No obstante, la versión sobre el altercado ha sido objeto de reportes contradictorios: la Oficina Federal de Prisiones negó que el enfrentamiento hubiera ocurrido, según información publicada por medios estadounidenses.
En septiembre, NBC News informó que Combs presuntamente disfrutaba de ciertos privilegios en Fort Dix, entre ellos acceso a teléfonos celulares y bebidas alcohólicas no autorizadas.
Según ese medio, otros reclusos cocinaban y limpiaban para el productor musical, además de darle masajes de estilo chino.
La Oficina Federal de Prisiones no explicó los motivos del traslado de Combs a Pensilvania.
“Por motivos de privacidad, seguridad y protección, no comentamos las condiciones de reclusión de ninguna persona bajo nuestra custodia, incluidas las razones de un traslado”, declaró una portavoz de la dependencia.
¿Por qué delitos fue condenado Sean “Diddy” Combs?
Sean "Diddy" Combs cumple una condena federal impuesta en 2025, tras un juicio mediático que examinó los encuentros sexuales conocidos como freak-offs, organizados por el productor y en los que participaban trabajadores sexuales, su expareja Casandra Ventura y otra mujer cuya identidad no se hizo pública.
Un jurado lo absolvió de los cargos más graves, tráfico sexual y asociación ilícita, pero lo declaró culpable de dos delitos relacionados con el traslado de personas entre distintos estados con fines de prostitución. La salida de Sean Combs de prisión está prevista para marzo de 2028.
Con información de AFP