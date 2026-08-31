Jorge D’Alessio cuenta cómo reaccionaron sus hijos a su nueva relación

Jorge D’Alessio fue cuestionado por los medios sobre su situación sentimental y, con una sonrisa, reconoció que atraviesa por un momento especial.

“Muy bien. Pues estoy en un momento muy bonito, la verdad”, compartió.

Jorge D’Alessio presentya a su nueva novia. (Instagram)

Fiel a su sentido del humor, el músico también respondió cuando le señalaron que el amor es difícil de ocultar: “Ni el dinero, ni el amor, ni la celulitis”.

El cantante explicó que su nueva relación surgió de manera natural y sin que estuviera buscando enamorarse. Para él, lo especial de esta historia está en la manera en que volvió a conectar con una sensación que había dejado atrás.

“¿Sabes qué? Es que sucede de manera espontánea. A veces no es quien llega y te roba el corazón, sino más bien quien te hace sentir que lo tienes de vuelta. Y eso es bien bonito. Entonces de pronto, de alguna manera nada pasan las cosas, y lo estamos llevando muy tranquilo. Y lo que he compartido es lo que quiero compartir”, explicó.



Antes de hacer pública su relación, D’Alessio también contó con el respaldo de sus hijos y de Mac, su expareja, para comenzar esta nueva etapa.

“Sí, por supuesto. Sí, no nada más mis hijos, también Mac. Es que los que quieren mitote son ustedes. Es que todo mundo habla desde sus traumas. Soy muy buen exesposo, eh. Soy muy responsable papá”, señaló.