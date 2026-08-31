Jorge D’Alessio disfruta una nueva etapa en su vida sentimental. Después de presentar públicamente a su nueva pareja en redes sociales, el cantante habló sobre la relación y aseguró que se encuentra feliz con lo que está viviendo.
Jorge D’Alessio cuenta cómo reaccionaron sus hijos a su nueva relación
Jorge D’Alessio cuenta cómo reaccionaron sus hijos a su nueva relación
Jorge D’Alessio fue cuestionado por los medios sobre su situación sentimental y, con una sonrisa, reconoció que atraviesa por un momento especial.
“Muy bien. Pues estoy en un momento muy bonito, la verdad”, compartió.
Fiel a su sentido del humor, el músico también respondió cuando le señalaron que el amor es difícil de ocultar: “Ni el dinero, ni el amor, ni la celulitis”.
El cantante explicó que su nueva relación surgió de manera natural y sin que estuviera buscando enamorarse. Para él, lo especial de esta historia está en la manera en que volvió a conectar con una sensación que había dejado atrás.
“¿Sabes qué? Es que sucede de manera espontánea. A veces no es quien llega y te roba el corazón, sino más bien quien te hace sentir que lo tienes de vuelta. Y eso es bien bonito. Entonces de pronto, de alguna manera nada pasan las cosas, y lo estamos llevando muy tranquilo. Y lo que he compartido es lo que quiero compartir”, explicó.
Antes de hacer pública su relación, D’Alessio también contó con el respaldo de sus hijos y de Mac, su expareja, para comenzar esta nueva etapa.
“Sí, por supuesto. Sí, no nada más mis hijos, también Mac. Es que los que quieren mitote son ustedes. Es que todo mundo habla desde sus traumas. Soy muy buen exesposo, eh. Soy muy responsable papá”, señaló.
El cantante aseguró que mantiene una buena relación con la madre de sus hijos y que continúa comprometido con el bienestar de su familia: “A mis hijos y a mi exmujer no les va a hacer falta nada nunca. Los dejé con sus lindas propiedades, soy atento. Lo que ella necesite, soy para ella”, afirmó.
Los hijos de Jorge D’Alessio decidirán cuándo conocerán a su pareja
Aunque su relación ya es pública, Jorge D’Alessio no tiene prisa por dar el siguiente paso en el ámbito familiar. El cantante explicó que serán sus hijos quienes decidan cuándo quieren conocer formalmente a su nueva pareja.
“Cuando ellos quieran. Ellos mandan. Ellos mandan. De hecho, ya me pidieron conocerla. Pero a ver, cuando ellos quieran. ‘Mis amores, cuando ustedes quieran’. Primero son mis hijos”, expresó.
Finalmente, Jorge aseguró que apuesta por llevar su nueva relación con calma y respetando los tiempos de sus hijos, mientras disfruta de una etapa sentimental que, según sus propias palabras, le ha devuelto una sensación que tenía tiempo sin experimentar.