Resurge caso Kate del Castillo-Chapo Guzmán: la FGR impugna el amparo que la reconoce como víctima

El 14 de octubre de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso de revisión contra el amparo que se concedió a Kate y a su empresa, Kate del Castillo Productions, Inc., para que ambas sean reconocidas formalmente como víctimas en una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por funcionarios y exfuncionarios públicos.

La impugnación busca que un Tribunal Colegiado revise la sentencia que ordenó a la Fiscalía reconocerles esa calidad y permitirles consultar los registros de la carpeta de investigación. La información fue publicada inicialmente por Semanario ZETA y posteriormente retomada por Infobae.

La reunión de Kate del Castillo con El Chapo

Para entender el conflicto hay que regresar a 2012, cuando la protagonista de La Reina del Sur publicó en redes sociales un mensaje dirigido al entonces líder del Cártel de Sinaloa. En él, la actriz cuestionó a las autoridades y le sugirió al narcotraficante que comenzara a “traficar con amor”.

A partir de ese mensaje se estableció una comunicación entre la actriz y personas cercanas a Guzmán Loera. El contacto dio pie a la intención de crear un proyecto cinematográfico sobre la vida del capo, que se encontraba prófugo después de escapar del penal del Altiplano el 11 de julio de 2015.

El 2 de octubre de ese año, Kate se reunió con Guzmán en una zona de la sierra de Sinaloa. En el encuentro también estuvo el actor estadounidense Sean Penn, quien posteriormente publicó un reportaje sobre la reunión en la revista Rolling Stone. La intención era platicar sobre el proyecto biográfico y las posibilidades de llevar la historia del narcotraficante al cine.

La reunión atrajo la atención de las autoridades mexicanas. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) investigó a la actriz por posibles vínculos financieros con Guzmán Loera, incluidos presuntos delitos de lavado de dinero y encubrimiento relacionados con su proyecto empresarial de tequila.

Después de la recaptura de El Chapo, el 8 de enero de 2016, se difundieron conversaciones privadas y detalles de los encuentros entre ambos. Kate denunció que la exposición de esa información había afectado su privacidad, su reputación y sus derechos.

Una investigación periodística de EL PAÍS, publicada en 2022 a partir de documentos de la indagatoria, señaló que las pesquisas de la PGR se prolongaron durante 17 meses e incluyeron intervenciones telefónicas y revisiones fiscales. Según esa reconstrucción, las autoridades no encontraron pruebas suficientes para vincular a la actriz con el Cártel de Sinaloa ni para demostrar que dinero del narcotraficante hubiera financiado su negocio de tequila.

La demanda de Kate del Castillo contra el Estado mexicano

Tras las investigaciones, Kate inició procedimientos legales para denunciar presuntas irregularidades de las autoridades y reclamar una reparación por los daños que, según su defensa, sufrió durante el proceso.

En 2018, la actriz presentó una demanda contra el Estado mexicano por 60 millones de dólares, al argumentar que había sido víctima de persecución y de actuaciones indebidas relacionadas con el caso. La reclamación formó parte de una serie de acciones legales que buscaban responsabilizar a funcionarios por el manejo de las investigaciones y la difusión de información privada.

El conflicto más reciente se relaciona con una carpeta abierta en 2025, en la que se investigan presuntos delitos contra la administración de justicia atribuidos a servidores y exservidores públicos que participaron en indagatorias anteriores relacionadas con la actriz.

El 1 de abril de 2025, el representante legal de Kate y de su empresa presentó una denuncia ante la FGR. El 12 de mayo solicitó que ambas fueran reconocidas como víctimas dentro de la nueva investigación, pero la petición fue rechazada meses después.