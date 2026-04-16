Kate del Castillo debuta como directora: Estrenará 'Zumbido' en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Zumbido, el debut como directora de Kate del Castillo

Kate del Castillo finalmente estrenará su cortometraje Zumbido este sábado 18 de abril de 2026 en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Kate trabajó como guionista y directora, siendo la primera vez que toma estos roles en un proyecto cinematográfico.

De acuerdo con la información de la página oficial del festival , el corto tiene una duración de 16 minutos y cuenta dentro de sus créditos con actores como Ana Sofía Gática en el papel protagónico, Martín Barba como el agresor, así como Diana Bovio y Mauricio Isaac.

Kate del Castillo comenzó a hacer pruebas de cámara para su cortometraje desde noviembre del año pasado. (Instagram - @efdstudiosmx)

El proyecto de Kate cuenta la historia de Verónica, una “actriz célebre y admirada” que “durante una entrevista televisiva que se transmite en vivo a nivel nacional lucha por mantener la imagen de una vida perfecta mientras su mundo interior se resquebraja bajo el peso del abuso en privado”.

La sinopsis detalla que Verónica, “atrapada entre el silencio, el miedo y un repentino ataque de pánico, debe decidir si continúa representando la ilusión o rompe el ciclo delante de todos”.