Luego de 15 años, Kate del Castillo se despide entre lágrimas de La Reina del Sur

Teresa Mendoza, el personaje que cambió la vida de Kate del Castillo

En el video, Kate reconoció que pocos personajes ofrecen un viaje tan complejo para una actriz como el de Teresa Mendoza, la mujer que pasó de ser una joven sinaloense perseguida por el narcotráfico a convertirse en una de las antiheroínas más queridas de la ficción.

“Ha sido un honor interpretar a Teresa. Es difícil como actriz encontrar un personaje tan gratificante, tan hermoso y tan lleno de contradicciones; una antiheroína en todos los sentidos”, dijo.

La actriz también dedicó unas palabras de agradecimiento al escritor español Arturo Pérez-Reverte, autor de la novela homónima publicada en 2002, quien dio su aprobación para que ella encarnara al personaje desde la primera adaptación televisiva.

“Gracias, Arturo Pérez-Reverte, por crear algo tan hermoso y por darme tu bendición para interpretar a uno de tus personajes favoritos. Espero haber estado a la altura".

Visiblemente conmovida, Del Castillo también agradeció a Telemundo, a los directores, al equipo técnico y a los actores que han pasado por la producción desde su estreno.

“Los que han pasado por aquí saben que nos hacemos familia. A cada uno le he aprendido millones de cosas y me han hecho mejor persona y mejor actriz”, afirmó.

Pero el momento más emotivo llegó cuando habló del público que convirtió a Teresa Mendoza en un fenómeno internacional.

“Lo que me da más coraje es que ya nadie me va a volver a decir ‘Mi reina’. Son lágrimas de gusto, de nostalgia y también de cansancio. Gracias por seguir a La Reina del Sur durante todos estos años".

