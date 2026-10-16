Elon Musk presenta Tesla Roadster, el coche que 'vuela', salta y gira en el aire

Tesla Roadster, el coche que vuela

Elon Musk presentó el nuevo Tesla Roadster en las instalaciones de SpaceX cerca de McGregor, Texas. El auto eléctrico de dos plazas manejó al revés en una rampa curva, saltó, giró en el aire y aterrizó usando propulsores de aire comprimido.

En la demostración, que fue transmitida en vivo, participaron Elon Musk, el diseñador del coche Franz von Holzhausen y el vicepresidente de ingeniería de vehículos Lars Moravy. El Roadster subió una rampa grande, se pegó al revés con un sistema de succión de ventiladores y luego se lanzó al aire, giró y aterrizó con los propulsores.



En otra prueba, el auto saltó sobre una fila de vehículos Tesla que incluía el Semi de 4 metros de alto, el Cybertruck, el Cybercab, el Model Y y el Model 3. Giró en el aire (lo llamaron “kickflip”) y aterrizó. También mostraron una aceleración de 0 a 96 km/h en 0.81 segundos, según Tesla.

Los propulsores usan aire comprimido de alta presión, no combustible de cohete. Tesla dijo que hay unos 10 boquillas y tanques que se pueden recargar. El sistema de succión puede generar hasta 2G de fuerza hacia abajo. Musk explicó que es el resultado de colaborar con SpaceX. “Puede volar básicamente como un cohete. Puede hacer giros y gimnasia loca”, dijo. También aclaró que no es vuelo sostenido, sino saltos cortos, y que “no necesariamente es un auto optimizado para seguridad”.

Tesla mostró tres versiones. La Performance es de dos asientos, lista para carretera, con sistema de succión y aerodinámica activa; acelera de 0 a 96 km/h en menos de 1.6 segundos. La Thrust agrega propulsores traseros y baja el tiempo a menos de 0.9 segundos. La Rocket es de un solo asiento, solo por invitación, con propulsores alrededor del auto, más de 370 km/h de velocidad máxima y 0 a 96 km/h en menos de 0.59 segundos; Tesla dice que no está aprobada para uso en carretera pública. Las tres tienen más de 480 km de autonomía, según la empresa.