Elon Musk presentó anoche en Texas el nuevo Roadster de Tesla, que usa succión y propulsores de aire comprimido para 'volar', saltar y girar en el aire.
Elon Musk presenta Tesla Roadster, el coche que 'vuela', salta y gira en el aire
Tesla Roadster, el coche que vuela
Elon Musk presentó el nuevo Tesla Roadster en las instalaciones de SpaceX cerca de McGregor, Texas. El auto eléctrico de dos plazas manejó al revés en una rampa curva, saltó, giró en el aire y aterrizó usando propulsores de aire comprimido.
En la demostración, que fue transmitida en vivo, participaron Elon Musk, el diseñador del coche Franz von Holzhausen y el vicepresidente de ingeniería de vehículos Lars Moravy. El Roadster subió una rampa grande, se pegó al revés con un sistema de succión de ventiladores y luego se lanzó al aire, giró y aterrizó con los propulsores.
En otra prueba, el auto saltó sobre una fila de vehículos Tesla que incluía el Semi de 4 metros de alto, el Cybertruck, el Cybercab, el Model Y y el Model 3. Giró en el aire (lo llamaron “kickflip”) y aterrizó. También mostraron una aceleración de 0 a 96 km/h en 0.81 segundos, según Tesla.
Los propulsores usan aire comprimido de alta presión, no combustible de cohete. Tesla dijo que hay unos 10 boquillas y tanques que se pueden recargar. El sistema de succión puede generar hasta 2G de fuerza hacia abajo. Musk explicó que es el resultado de colaborar con SpaceX. “Puede volar básicamente como un cohete. Puede hacer giros y gimnasia loca”, dijo. También aclaró que no es vuelo sostenido, sino saltos cortos, y que “no necesariamente es un auto optimizado para seguridad”.
Tesla mostró tres versiones. La Performance es de dos asientos, lista para carretera, con sistema de succión y aerodinámica activa; acelera de 0 a 96 km/h en menos de 1.6 segundos. La Thrust agrega propulsores traseros y baja el tiempo a menos de 0.9 segundos. La Rocket es de un solo asiento, solo por invitación, con propulsores alrededor del auto, más de 370 km/h de velocidad máxima y 0 a 96 km/h en menos de 0.59 segundos; Tesla dice que no está aprobada para uso en carretera pública. Las tres tienen más de 480 km de autonomía, según la empresa.
La producción empieza en 2028, dijo Musk. El precio no se anunció. Las reservaciones piden 50 mil dólares para la Performance y 250 mil para la Thrust. El Roadster original de segunda generación se mostró en 2017 y se retrasó varias veces.
Tesla cambió la industria al demostrar que los autos eléctricos podían ser prácticos y deseables. El Model S y luego el Model 3 y Model Y impulsaron a otras marcas a lanzar eléctricos. Hoy la competencia es fuerte, especialmente de BYD en el mercado global.
Otras empresas trabajan en autos que vuelan o despegan, como Alef Aeronautics, que usa hélices y tiene vuelos registrados, o conceptos de Xpeng y Klein Vision. Ninguna ha mostrado en un auto de producción el mismo sistema de propulsores de aire comprimido para saltos y giros cortos como el que demostró Tesla anoche.