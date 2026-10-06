Elon Musk termina con Shivon Zilis, mamá de cuatro de sus trece hijos y su colaboradora profesional

Elon Musk termina con Shivon Zilis, mamá de cuatro de sus trece hijos

Shivon Zilis, de 40 años, explicó que, aunque está lastimada por la ruptura, conserva un profundo cariño por el empresario. También dejó claro que su prioridad son los cuatro hijos que tienen en común y expresó su deseo de que ambos puedan mantener una buena relación como padres.

“Lo he amado más que a la vida misma”, escribió la ejecutiva, quien también aseguró sentirse agradecida por los hijos que tuvieron juntos.

Una familia de cuatro hijos

La historia entre Musk y Zilis comenzó de una manera poco convencional. En 2021 recibieron a los gemelos Strider y Azure. Posteriormente tuvieron a Arcadia, en 2024, y a Seldon Lycurgus, cuyo nacimiento fue anunciado en febrero de 2025.

Durante años, la relación se mantuvo relativamente alejada de los reflectores. Su relación se hizo pública en 2022, cuando documentos judiciales confirmaron que Musk era el padre de los gemelos. Con el tiempo, Zilis y Musk aparecieron juntos en algunos eventos, aunque rara vez hablaron públicamente de su relación.

En febrero de este año, ambos asistieron juntos a una boda en Mar-a-Lago, Florida, una de las apariciones públicas más recientes de la pareja.