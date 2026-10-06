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Espectáculos

Elon Musk termina con Shivon Zilis, mamá de cuatro de sus trece hijos y su colaboradora profesional

La ejecutiva de Neuralink confirmó que el empresario puso fin a su relación de manera inesperada. Ambos tienen cuatro hijos y continuarán vinculados como padres y colaboradores profesionales.
mar 06 octubre 2026 12:31 PM
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Elon Musk junto a Shivon Zilis, mamá de cuatro de sus trece hijos.
Elon Musk junto a Shivon Zilis, mamá de cuatro de sus trece hijos. (Instagram)

Elon Musk y Shivon Zilis terminaron su relación después de varios años juntos y cuatro hijos en común. La separación fue confirmada públicamente por Zilis, ejecutiva de Neuralink, quien reconoció que el final llegó de manera inesperada.

“Es difícil pasar de estar enamorada a dejarlo ir en una semana y sin previo aviso, pero así son las cosas a veces”, escribió el pasado 2 de octubre en X, en respuesta a una publicación que señalaba que Musk había dejado de seguirla en esa plataforma.

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Elon Musk termina con Shivon Zilis, mamá de cuatro de sus trece hijos

Shivon Zilis, de 40 años, explicó que, aunque está lastimada por la ruptura, conserva un profundo cariño por el empresario. También dejó claro que su prioridad son los cuatro hijos que tienen en común y expresó su deseo de que ambos puedan mantener una buena relación como padres.

“Lo he amado más que a la vida misma”, escribió la ejecutiva, quien también aseguró sentirse agradecida por los hijos que tuvieron juntos.

Una familia de cuatro hijos

La historia entre Musk y Zilis comenzó de una manera poco convencional. En 2021 recibieron a los gemelos Strider y Azure. Posteriormente tuvieron a Arcadia, en 2024, y a Seldon Lycurgus, cuyo nacimiento fue anunciado en febrero de 2025.

Durante años, la relación se mantuvo relativamente alejada de los reflectores. Su relación se hizo pública en 2022, cuando documentos judiciales confirmaron que Musk era el padre de los gemelos. Con el tiempo, Zilis y Musk aparecieron juntos en algunos eventos, aunque rara vez hablaron públicamente de su relación.

En febrero de este año, ambos asistieron juntos a una boda en Mar-a-Lago, Florida, una de las apariciones públicas más recientes de la pareja.

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Su relación profesional

Además de compartir cuatro hijos, Musk y Zilis tienen una relación profesional de varios años. La ejecutiva canadiense estudió en Yale y comenzó su carrera en IBM antes de incorporarse al mundo de la inteligencia artificial.

En 2016 se sumó a OpenAI, donde llegó a formar parte del consejo directivo. Posteriormente trabajó para Tesla y actualmente ocupa el cargo de directora de operaciones y proyectos especiales en Neuralink, una de las empresas de Musk.

La cercanía profesional entre ambos incluso quedó expuesta durante un juicio relacionado con OpenAI celebrado este año, en el que Zilis declaró sobre su relación laboral con Musk.

Pese a la ruptura, todo apunta a que seguirán teniendo una relación cercana debido a sus cuatro hijos y a sus vínculos profesionales. Zilis terminó su mensaje con buenos deseos para Musk y dijo esperar que ambos puedan convertirse en “grandes amigos y copadres”.

Hasta ahora, Musk no ha hecho pública una versión propia sobre la separación.

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