Shakira y Antonio de la Rúa: la razón por la que terminaron su intensa historia de amor

La historia de amor de Shakira y Antonio de la Rúa

Antes de Gerard Piqué y de la historia que Shakira convirtió en canciones después de su separación, hubo otro hombre que ocupó un lugar muy importante en su vida: Antonio de la Rúa . El abogado argentino no solo fue su pareja durante casi 11 años, sino también uno de sus colaboradores más cercanos durante una etapa decisiva de su carrera internacional.

Su historia comenzó en el año 2000, cuando se conocieron durante una cena en Argentina. Ella tenía 23 años y él, 27. Antonio era hijo de Fernando de la Rúa, entonces presidente argentino, mientras Shakira comenzaba su carrera. El click fue inmediato y, con el paso del tiempo, el empresario se sumó a su equipo profesional.

Si relación duró más de una década y, entre viajes, proyectos y apariciones públicas, Shakira llegó a dedicarle Día de enero, canción incluida en el álbum Fijación oral, vol. 1, publicado en 2005, cuya letra habla de acompañar a alguien en sus momentos difíciles. El tema se convirtió en una de las canciones más relevantes de esa etapa de su vida.

¿Por qué terminaron Shakira y Antonio de la Rúa?

La pareja se separó en agosto de 2010, aunque lo hicieron público hasta enero de 2011. En el comunicado con el que anunciaron la decisión, ambos insistieron en que se trataba de un acuerdo mutuo y describieron los años que habían compartido como los más felices de sus vidas.

“Nos estamos tomando un tiempo aparte en nuestra relación amorosa”, explicaron entonces. También aseguraron que continuarían trabajando juntos y que consideraban aquel distanciamiento una oportunidad de crecimiento individual.

Sin embargo, aunque el comunicado presentó la separación como una decisión consensuada, nunca se explicó públicamente una causa única y definitiva para el final de la relación.

En aquellos meses comenzaron a circular versiones que vinculaban a Shakira con Gerard Piqué, a quien había conocido durante el rodaje del video de Waka Waka (This Time for Africa), canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010. La cantante negó los rumores en ese momento.

La cronología alimentó las especulaciones: Shakira y De la Rúa se separaron en agosto de 2010 y, meses después, la cantante comenzó una relación con el futbolista español.

Pese a su separación amorosa, siguieron colaborando profesionalmente juntos hasta que tuvieron problemas legales.

La millonaria batalla legal de Shakira y Antonio de la Rúa

En el comunicado de 2011, Shakira y Antonio aseguraron que continuarían trabajando juntos. “Nuestra amistad y entendimiento son indestructibles”, afirmaron, sin embargo, después tuvieron una disputa legal.

De la Rúa había participado en la gestión de los negocios de la cantante y consideraba que su trabajo había contribuido de manera importante a su expansión internacional. Tras la ruptura, reclamó una compensación económica por su participación en esa etapa de la carrera de Shakira.



Shakira, Antonio de la Rúa (Getty Images/Instagram)

En 2012, el empresario emprendió acciones legales en distintas jurisdicciones. Entre sus reclamaciones figuraron una solicitud para congelar activos de la cantante en Suiza y demandas relacionadas con los beneficios que, según él, le correspondían por su trabajo. Una de las cifras que trascendió en la prensa fue de 100 millones de dólares; otros reportes hablaron de cantidades distintas según el procedimiento.

Shakira rechazó que existiera una sociedad que le otorgara esos derechos. En documentos presentados ante la justicia, sostuvo que ya era una artista internacionalmente reconocida cuando conoció a De la Rúa y negó que él hubiera sido su mánager en los términos que reclamaba.