Shakira dedica inesperado mensaje a su ex Antonio de la Rúa tras conciertos en Madrid

Shakira dedica un emotivo mensaje a Antonio de la Rúa

Ante más de 55 mil personas, Shakira se refirió a Antonio de la Rúa como alguien que pasó de ser su compañero sentimental a convertirse en uno de sus amigos más cercanos. Un reconocimiento que llegó en una noche especial: el cierre de su residencia de 13 conciertos en la capital española.

“Especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha apoyado durante toda la gira”, expresó desde el escenario. La cantante explicó que el argentino no solo estuvo pendiente de ella durante esta etapa, sino que también participó en la creación del recinto y en distintos aspectos de su producción: “Me ha ayudado muchísimo durante toda la gira y que ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, añadió.



Para cerrar su mensaje, Shakira retomó una frase del cantautor uruguayo Jorge Drexler sobre los cambios que trae la vida y la utilizó para describir la relación que mantiene actualmente con su expareja.

“Y porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler, quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, gracias”, dijo la cantante.

La artista también dedicó unas palabras a las personas que hicieron posible el montaje de Macondo Park, dentro del recinto Iberdrola Music, en el distrito madrileño de Villaverde y reconoció la participación de 150 artistas que pasaron por el escenario y de más de 10 mil personas que trabajaron en la construcción y producción del recinto.

Shakira tampoco dejó fuera a sus seguidores ni a la ciudad que la recibió durante varias semanas. “Gracias Madrid y gracias España”, expresó ante el público, entre el que había fans que asistieron a varios de los conciertos y visitantes que viajaron desde distintas partes del país.