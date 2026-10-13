Shakira eligió el último concierto de su residencia europea para agradecer públicamente a una persona que ha sido clave en esta etapa de su carrera: Antonio de la Rúa . La cantante colombiana reconoció el apoyo de su expareja durante la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y el trabajo que realizó detrás de escena para hacer posible Macondo Park, el espacio creado especialmente para sus presentaciones en Madrid.
Shakira dedica inesperado mensaje a su ex Antonio de la Rúa tras conciertos en Madrid
Shakira dedica un emotivo mensaje a Antonio de la Rúa
Ante más de 55 mil personas, Shakira se refirió a Antonio de la Rúa como alguien que pasó de ser su compañero sentimental a convertirse en uno de sus amigos más cercanos. Un reconocimiento que llegó en una noche especial: el cierre de su residencia de 13 conciertos en la capital española.
“Especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha apoyado durante toda la gira”, expresó desde el escenario. La cantante explicó que el argentino no solo estuvo pendiente de ella durante esta etapa, sino que también participó en la creación del recinto y en distintos aspectos de su producción: “Me ha ayudado muchísimo durante toda la gira y que ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, añadió.
Para cerrar su mensaje, Shakira retomó una frase del cantautor uruguayo Jorge Drexler sobre los cambios que trae la vida y la utilizó para describir la relación que mantiene actualmente con su expareja.
“Y porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler, quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, gracias”, dijo la cantante.
La artista también dedicó unas palabras a las personas que hicieron posible el montaje de Macondo Park, dentro del recinto Iberdrola Music, en el distrito madrileño de Villaverde y reconoció la participación de 150 artistas que pasaron por el escenario y de más de 10 mil personas que trabajaron en la construcción y producción del recinto.
Shakira tampoco dejó fuera a sus seguidores ni a la ciudad que la recibió durante varias semanas. “Gracias Madrid y gracias España”, expresó ante el público, entre el que había fans que asistieron a varios de los conciertos y visitantes que viajaron desde distintas partes del país.
Laura Pausini, Maluma y Bizarrap acompañan a Shakira en su despedida de Madrid
La última noche de la residencia de Shakira en Madrid también estuvo marcada por las colaboraciones musicales. Laura Pausini volvió a compartir escenario con la colombiana para interpretar Antología, uno de los momentos más emotivos de la velada.
Dani Martín se sumó a la despedida con Te dejo Madrid, mientras que Maluma se puso a bailar al ritmo de Chantaje. Beéle llevó los sonidos de Barranquilla al espectáculo con Algo como tú, mientras que Bizarrap elevó la energía junto a la artista con la Sessions 53, que ambos convirtieron en un éxito internacional.
La despedida también incluyó el tradicional caminata de Shakira hacia el escenario, esta vez acompañada por Laura Escanes, Nuria Roca, Pilar Vidal, Blanca Padilla y Esther Cañadas. Entre los asistentes que acudieron al último concierto estuvieron Toñi Moreno, acompañada de su hija; Manuel Carrasco, Antonio Rossi, Belén Esteban, Miguel Ángel Silvestre, Ester Expósito y Eugenia Martínez de Irujo, entre otras figuras del espectáculo y la vida social española.
El cierre de la residencia en Madrid no representa el final de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Shakira continuará con sus compromisos internacionales y tiene previsto presentarse el 18 de octubre en Bishkek, capital de Kirguistán. Posteriormente, el 28 de noviembre, llevará su espectáculo a las pirámides de Guiza, en Egipto, donde continuará con una gira que ha reunido a miles de seguidores en distintas partes del mundo.