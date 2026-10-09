La vida sentimental de Shakira vuelve a dar de qué hablar. En plena residencia de conciertos en Madrid, la cantante colombiana fue relacionada con Serge Ibaka, exjugador de la NBA. De acuerdo con el periodista Jordi Martín la colombiana y el español están saliendo.
¿Shakira estrena novio? El exjugador Serge Ibaka, de la NBA, es señalado como su supuesto galán
De acuerdo con la información difundida por el periodista en El Gordo y La Flaca, Ibaka habría asistido a varios de los conciertos de Shakira en la capital española. Además, la artista habría intercambiado miradas con el exbasquetbolista mientras interpretaba Antología durante una de sus presentaciones, momento que dio pie a especulaciones sobre un posible romance.
Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación pública de Shakira ni de Ibaka que permita asegurar que mantienen una relación.
¿Quién es Serge Ibaka, el supuesto nuevo novio de Shakira?
Serge Ibaka es un basquetbolista nacido en1989 en Brazzaville, República del Congo, y nacionalizado español.
A sus 37 años, cuenta con una trayectoria internacional que lo llevó a convertirse en uno de los nombres conocidos del baloncesto profesional. Su carrera en la NBA comenzó en 2009 con Oklahoma City Thunder, después de ser seleccionado en el draft de 2008. Posteriormente jugó con Orlando Magic, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers y Milwaukee Bucks, entre otros equipos. Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en 2019, cuando se coronó campeón de la NBA con los Toronto Raptors.
También destacó por su capacidad defensiva y por representar a España en competencias internacionales, con la que ganó el Eurobasket de 2011. Ibaka también tuvo una etapa en el baloncesto europeo. Durante la temporada 2024-2025 jugó con el Real Madrid, equipo con el que conquistó la Liga Endesa. Su trayectoria entre Europa y Estados Unidos lo convirtió en una figura reconocida dentro de este deporte.
Shakira y los rumores sobre su vida sentimental
Desde su separación de Gerard Piqué, anunciada en junio de 2022, la vida amorosa de Shakira ha generado constantes especulaciones. A lo largo de estos años, la cantante ha sido relacionada con distintas figuras del espectáculo, aunque no todas esas versiones han derivado en relaciones confirmadas.
En junio de 2026, la propia artista habló sobre su situación sentimental y dejó claro que sus prioridades estaban centradas en sus hijos, Milan y Sasha, así como en su carrera musical. En ese momento, explicó que no contemplaba iniciar una relación mientras sus hijos fueran menores de edad.
Ahora, el nombre de Serge Ibaka se suma a las versiones que rodean su vida personal, justo cuando Shakira atraviesa una intensa etapa profesional con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y sus presentaciones en Madrid.