¿Shakira estrena novio? El exjugador Serge Ibaka, de la NBA, es señalado como su supuesto galán

De acuerdo con la información difundida por el periodista en El Gordo y La Flaca, Ibaka habría asistido a varios de los conciertos de Shakira en la capital española. Además, la artista habría intercambiado miradas con el exbasquetbolista mientras interpretaba Antología durante una de sus presentaciones, momento que dio pie a especulaciones sobre un posible romance.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación pública de Shakira ni de Ibaka que permita asegurar que mantienen una relación.

¿Quién es Serge Ibaka, el supuesto nuevo novio de Shakira?

Serge Ibaka es un basquetbolista nacido en1989 en Brazzaville, República del Congo, y nacionalizado español.

A sus 37 años, cuenta con una trayectoria internacional que lo llevó a convertirse en uno de los nombres conocidos del baloncesto profesional. Su carrera en la NBA comenzó en 2009 con Oklahoma City Thunder, después de ser seleccionado en el draft de 2008. Posteriormente jugó con Orlando Magic, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers y Milwaukee Bucks, entre otros equipos. Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en 2019, cuando se coronó campeón de la NBA con los Toronto Raptors.

También destacó por su capacidad defensiva y por representar a España en competencias internacionales, con la que ganó el Eurobasket de 2011. Ibaka también tuvo una etapa en el baloncesto europeo. Durante la temporada 2024-2025 jugó con el Real Madrid, equipo con el que conquistó la Liga Endesa. Su trayectoria entre Europa y Estados Unidos lo convirtió en una figura reconocida dentro de este deporte.