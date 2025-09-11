El inesperado papel que jugó Antonio de la Rúa en la separación de Shakira y Piqué

Antonio de la Rúa: el gran apoyo de Shakira durante su separación

De acuerdo con Jordi, durante el verano pasado tuvo la oportunidad de hablar con Antonio de la Rúa , quien explicó que se encontraba en Madrid por un proyecto, sin embargo, no quiso revelar de qué se trataba.

Shakira y Antonio de la Rúa (Getty Images)

“Me encontré a Antonio de la Rúa el verano pasado aquí en Madrid. Estuve charlando con él unos minutos (…) Le pregunté qué hacía en Madrid, estaba en un proyecto. Luego ya me pude enterar que Antonio de la Rúa formaba parte del equipo de Shakira para este tour mundial y que se había convertido en una persona de su máxima confianza, es más, cuando yo hablé con Antonio de la Rúa le pregunté: ‘¿Qué tipo de relación tienes con Shakira?’ y me dijo: ‘Pues Jordi, tenemos una amistad muy bonita’”, señaló.

El fotógrafo confirmó que el abogado apoyó a Shakira después de su polémica separación con Piqué: “Antonio de la Rúa, sé y me consta, se convirtió en un apoyo grande en la separación de Shakira con Piqué. Se convirtió en su hombro para llorar y bueno, limaron asperezas. Todo quedó atrás, incluso, aquellas demandas que había, porque Shakira acusaba a Antonio de la Rúa de haberse quedado dinero (…) algunas propiedades, todo eso quedó atrás”, agregó.

Shakira y Antonio de la Rúa. (Getty Images)

Finalmente, Jordi Martin señaló que personas cercanas a Shakira le confirmaron que la cantante está soltera: “Después de estos rumores de si habrían vuelto Shakira y Antonio la Rúa, yo se lo he preguntado al entorno de Shakira, a su equipo, y me dicen que no, que solo hay una relación de amistad muy bonita, pero que Shakira está sola. Me dicen que está soltera”, confirmó.