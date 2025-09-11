El inesperado papel que jugó Antonio de la Rúa en la separación de Shakira y Piqué

Antonio de la Rúa y Shakiramantuvieron una relación sentimental y profesional durante más de una década. Aunque la pareja se separó, ese vínculo marcó de manera significativa la vida personal y la carrera de la cantante.
La reciente cercanía entre la artista colombiana y el abogado argentino ha despertado rumores sobre un posible reencuentro. Desde hace algunos meses, la cantante retomó el contacto con su ex pareja, considerado su gran amor antes de iniciar su relación con Gerard Piqué.
Publicidad
Entre Shakira y Antonio de la Rúa solo hay una gran amistad
Después de más de una década de relación sentimental y laboral, y tras una ruptura marcada por conflictos legales, Shakira y Antonio de la Rúa retomaron su relación profesional lo que despertó rumores sobre una supuesta reconciliación amorosa entre la expareja.
Sin embargo, el paparazzi Jordi Martin reveló cuál es la verdad de su cercanía. De acuerdo con el colaborador del programa El Gordo y La Flaca, el propio empresario confirmó que logró “limar asperezas” con Shakira tras su mediática ruptura con Gerard Piqué, y que ambos han logrado dejar atrás las tensiones del pasado.
“Yo hasta donde puedo saber, me aseguran que hay una amistad muy bonita entre ellos… Que limaron asperezas hace tres años… eso me lo dijo a mí el propio Antonio de la Rúa”, declaró el fotógrafo en un video que publicó en su canal de YouTube.
Publicidad
Antonio de la Rúa: el gran apoyo de Shakira durante su separación
De acuerdo con Jordi, durante el verano pasado tuvo la oportunidad de hablar con Antonio de la Rúa, quien explicó que se encontraba en Madrid por un proyecto, sin embargo, no quiso revelar de qué se trataba.
“Me encontré a Antonio de la Rúa el verano pasado aquí en Madrid. Estuve charlando con él unos minutos (…) Le pregunté qué hacía en Madrid, estaba en un proyecto. Luego ya me pude enterar que Antonio de la Rúa formaba parte del equipo de Shakira para este tour mundial y que se había convertido en una persona de su máxima confianza, es más, cuando yo hablé con Antonio de la Rúa le pregunté: ‘¿Qué tipo de relación tienes con Shakira?’ y me dijo: ‘Pues Jordi, tenemos una amistad muy bonita’”, señaló.
El fotógrafo confirmó que el abogado apoyó a Shakira después de su polémica separación con Piqué: “Antonio de la Rúa, sé y me consta, se convirtió en un apoyo grande en la separación de Shakira con Piqué. Se convirtió en su hombro para llorar y bueno, limaron asperezas. Todo quedó atrás, incluso, aquellas demandas que había, porque Shakira acusaba a Antonio de la Rúa de haberse quedado dinero (…) algunas propiedades, todo eso quedó atrás”, agregó.
Finalmente, Jordi Martin señaló que personas cercanas a Shakira le confirmaron que la cantante está soltera: “Después de estos rumores de si habrían vuelto Shakira y Antonio la Rúa, yo se lo he preguntado al entorno de Shakira, a su equipo, y me dicen que no, que solo hay una relación de amistad muy bonita, pero que Shakira está sola. Me dicen que está soltera”, confirmó.
Publicidad
Las veces que Shakira y Antonio de la Rúa han estado juntos
Hace unas semanas, Shakira y Antonio de la Rúa fueron captados en San Diego compartiendo una cena en un restaurante, junto a los hijos de la artista, Milan y Sasha, así como Tonino, hermano de la colombiana.
El encuentro ocurrió poco después del concierto que la artista ofreció en Tijuana, el pasado 11 de agosto, donde interpretó “Día de enero” y dedicó unas palabras que muchos interpretaron como una indirecta a su expareja: “Esta canción es para esos amigos que están ahí para siempre, no importa qué pase”, expresó ante sus miles de seguidores.
Además, durante uno de los conciertos que Shakira ofreció en la Ciudad de México hubo un momento que acaparó la atención, pues entre el público se encontraba Antonio de la Rúa, quien disfrutó del dueto entre la artista colombiana y Belinda, a quien invitó a cantar “Día de Enero”, éxito que la cantante le dedicó al argentino.