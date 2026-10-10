La jueza que revisa el régimen de visitas de Milan y Sasha, hijos de Shakira y Gerard Piqué, habría escuchado a los menores antes de la audiencia celebrada en Barcelona. Según el periodista Andrés Guerra, colaborador de La Vanguardia, sus fuentes consideran que la resolución podría favorecer al exfutbolista.
Shakira vs. Piqué: el fallo de la jueza podría favorecer al exfutbolista tras escuchar las declaraciones de sus hijos
Durante su participación en Claves del día, un programa del diario español, Guerra aseguró que la jueza tomó declaración a los niños uno o dos días antes del juicio.
“Me cuentan que parece que la balanza se va a inclinar al lado del padre”, afirmó el periodista. Sin embargo, el proceso quedó pendiente de sentencia y no existe certeza sobre el sentido del fallo ni sobre posibles cambios en las condiciones de convivencia de los hijos de la expareja con su papá.
Shakira busca que Piqué viaje a Miami para ver a sus hijos
La disputa entre la cantantae y el exfutbolista se centra en los traslados de Milan y Sasha entre Miami, donde viven con su mamá, y Barcelona, donde vive su papá.
Shakira busca modificar las condiciones del acuerdo de separación para que los niños no tengan que viajar a España cada vez que sus vacaciones escolares les permitan convivir con la familia paterna.
La cantante colombiana propone que Piqué también se desplace a Miami para pasar tiempo con sus hijos, especialmente durante periodos vacacionales cortos.
La controversia incluye fechas como Acción de Gracias, las vacaciones de primavera o Spring Break y otros días festivos del calendario escolar estadounidense.
“Ella no quiere que los niños viajen como estaba acordado a Barcelona, sino que sea también él, Piqué, quien asuma esos viajes para verlos allá en Miami”, explicó Guerra.
El objetivo de la solicitud es modificar el reparto de los desplazamientos sin que los menores tengan que asumir por sí solos el desgaste de los viajes internacionales y las alteraciones de su rutina escolar.
El acuerdo de separación de Shakira y Piqué se firmó en 2022
Andrés Guerra situó el origen del convenio en una reunión del 7 de noviembre de 2022, cuando la expareja negoció durante 12 horas las condiciones de su separación y el futuro de sus hijos.
“Fue una reunión de 12 horas. Tuvieron que pedir pizzas incluso a casa. Fue una cosa agotadora”, relató el periodista sobre aquella negociación, de acuerdo con las fuentes que citó.
El acuerdo estableció que Milan y Sasha vivirían con Shakira en Miami a partir de 2023, mientras Piqué conservaría un régimen de visitas para mantener el contacto con ellos. Entre las condiciones pactadas figuraban los viajes del exfutbolista a Estados Unidos y las estancias de los niños en Barcelona durante periodos vacacionales.
Según Guerra, Piqué podría viajar a Miami mensualmente y permanecer nueve días con sus hijos, mientras que Milan y Sasha pasarían con él parte de las vacaciones de Navidad y verano, además de otros periodos acordados.
Las condiciones que ambas partes negociaron entonces son ahora objeto de revisión judicial, particularmente en lo relacionado con los desplazamientos y los días de convivencia.
La separación de Shakira y Piqué y la disputa por sus hijos
Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación en junio de 2022, después de aproximadamente 12 años de relación.
La pareja pidió respeto por la privacidad de Milan y Sasha, pero la organización de la vida familiar se convirtió en uno de los principales asuntos que debieron resolver tras su ruptura.
En noviembre de ese año, ambos alcanzaron un acuerdo para que los niños se mudaran con su mamá a Miami.
El convenio se formalizó ante un juzgado de Barcelona en diciembre de 2022, mientras el exfutbolista permaneció en España.
El nuevo pleito legal entre Shakira y Piqué no cuestiona el lugar de residencia de Milan y Sasha, sino la distribución de los viajes necesarios para que convivan con ambos padres. La solicitud de Shakira busca que Piqué asuma una mayor parte de esos traslados.
Con información de Agencia México