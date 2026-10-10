Shakira vs. Piqué: el fallo de la jueza podría favorecer al exfutbolista tras escuchar las declaraciones de sus hijos

Durante su participación en Claves del día, un programa del diario español, Guerra aseguró que la jueza tomó declaración a los niños uno o dos días antes del juicio.

“Me cuentan que parece que la balanza se va a inclinar al lado del padre”, afirmó el periodista. Sin embargo, el proceso quedó pendiente de sentencia y no existe certeza sobre el sentido del fallo ni sobre posibles cambios en las condiciones de convivencia de los hijos de la expareja con su papá.

Shakira busca que Piqué viaje a Miami para ver a sus hijos

La disputa entre la cantantae y el exfutbolista se centra en los traslados de Milan y Sasha entre Miami, donde viven con su mamá, y Barcelona, donde vive su papá.

Shakira busca modificar las condiciones del acuerdo de separación para que los niños no tengan que viajar a España cada vez que sus vacaciones escolares les permitan convivir con la familia paterna.

La cantante colombiana propone que Piqué también se desplace a Miami para pasar tiempo con sus hijos, especialmente durante periodos vacacionales cortos.

La controversia incluye fechas como Acción de Gracias, las vacaciones de primavera o Spring Break y otros días festivos del calendario escolar estadounidense.

“Ella no quiere que los niños viajen como estaba acordado a Barcelona, sino que sea también él, Piqué, quien asuma esos viajes para verlos allá en Miami”, explicó Guerra.

El objetivo de la solicitud es modificar el reparto de los desplazamientos sin que los menores tengan que asumir por sí solos el desgaste de los viajes internacionales y las alteraciones de su rutina escolar.

