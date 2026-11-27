El video de Eugenio Derbez en medio de controversia de Vadhir

En la grabación, el actor intenta enumerar algunas de las razones para agradecer durante esta celebración en Estados Unidos, pero sus titubeos y la reacción de Alessandra dieron pie a distintas interpretaciones entre sus seguidores.

“Hoy es el Thanksgiving en Estados Unidos, un día en donde agradecemos, no sé, agradeces las cosas lindas que te han pasado en el año…”, comienza diciendo frente a la cámara.

Después de una pausa, continúa con su lista: “No sé, hay muchas cosas que agradecer, no sé, agradeces por la familia, por los hijos…”.

En ese momento, Derbez se detiene y voltea hacia Alessandra Rosaldo, quien está a su lado y responde con un gesto de humor, encogiendo los hombros. El comediante retoma entonces su mensaje: “Bueno, agradeces por el cariño de la gente…”.

Finalmente, cambia el rumbo de la conversación y cierra con una referencia a las próximas fiestas decembrinas: “Bueno, ya viene Navidad”.

Aunque Eugenio no hizo ninguna referencia directa a los asuntos personales o legales de sus hijos, el video fue publicado en medio de la atención mediática que ha recibido su familia en las últimas semanas.



¿Qué pasa con Vadhir Derbez? El proceso legal que enfrenta el actor

Uno de los temas que ha colocado a la familia Derbez en el centro de la conversación es la situación legal de Vadhir Derbez, quien enfrenta dos denuncias distintas por presunta violación.

La primera fue presentada por una modelo estadounidense de 19 años, quien señaló al actor por hechos que presuntamente ocurrieron en abril de 2026, durante la grabación de un videoclip en un camerino ubicado en Coyoacán, Ciudad de México.

En el desarrollo de esta investigación, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión contra el actor. Sin embargo, el caso tuvo un nuevo giro el 26 de noviembre, cuando el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó por unanimidad el amparo concedido a Vadhir, por lo que la orden de captura quedó sin efectos.

La resolución no significa que la investigación haya terminado ni constituye una declaración de inocencia o culpabilidad. La Fiscalía capitalina puede continuar con las indagatorias y solicitar una nueva orden judicial si reúne los elementos necesarios.

A este expediente se sumó una segunda denuncia, presentada ante la Fiscalía General de la República, por una adolescente de 15 años que señala al actor por una presunta agresión sexual durante un viaje en el crucero Icon of the Seas, en septiembre de 2026. De acuerdo con la representación legal de la joven, los hechos habrían ocurrido cuando la embarcación navegaba en aguas internacionales.

Este segundo procedimiento es independiente del que se sigue en la Ciudad de México y, según el abogado de la adolescente, se encuentra en una etapa inicial de investigación.

Por su parte, Vadhir ha rechazado los señalamientos. En un video y posteriores declaraciones públicas, aseguró que no se está escondiendo, cuestionó las irregularidades que, desde su perspectiva, existen en el procedimiento y sostuvo que fue víctima de un intento de extorsión.

Eugenio Derbez no se ha pronunciado directamente sobre las denuncias contra Vadhir

En medio de la polémica, Eugenio Derbez ha mantenido distancia de las acusaciones contra su hijo y no ha ofrecido una declaración directa sobre los señalamientos ni sobre el proceso legal que enfrenta.