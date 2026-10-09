Shakira revela por qué habla catalán con sus hijos en Miami: “Para que no nos entiendan mucho”

Shakira revela por qué habla catalán con sus hijos en Miami

La cantante colombiana explicó que recurren a esta lengua cuando quieren conversar sin que las personas que están a su alrededor entiendan lo que dicen. Durante la charla, la intérprete hizo referencia a una expresión catalana y, cuando Broncano le preguntó si hablaba el idioma, respondió con naturalidad: “Sí, claro”.

La artista, quien tuvo a sus hijos durante su relación con el exfutbolista español Gerard Piqué, contó que sigue hablando catalán con ellos incluso desde Miami, donde actualmente reside. Sin embargo, aclaró que lo utiliza especialmente cuando busca mantener algunas conversaciones en privado.

“Y hablo con ellos en Miami también. En catalán, sí. Para que no nos entiendan mucho”.

Shakira explicó que sus hijos también recurren a esta estrategia cuando están con sus amigos y quieren evitar que los demás comprendan lo que dicen.

“Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que cuando vivía en Cataluña”.





La confesión provocó las bromas de Broncano, quien imaginó cómo reaccionarían las personas en Miami al escuchar a la cantante hablar catalán en público. Entre risas, el conductor bromeó con que podrían pensar que había perdido la cabeza.

Shakira incluso mostró cómo puede conversar con su hijo mayor en este idioma y remató con una frase que resumió la ventaja que encuentra en él: “Y así nadie se entera”.

No obstante, la colombiana aclaró que Milan y Sasha no suelen hablar catalán entre ellos, pues se comunican principalmente en inglés. “Hablan inglés. Yo intento hablar en castellano con ellos todo el tiempo. Y en catalán cuando no quiero que me entiendan”, explicó.