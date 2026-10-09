Shakira sorprendió durante su visita al programa español La Revuelta, conducido por David Broncano, al demostrar que domina el catalán y revelar la particular razón por la que utiliza este idioma con sus hijos, Milan y Sasha, en Miami.
Shakira revela por qué habla catalán con sus hijos en Miami: “Para que no nos entiendan mucho”
Shakira revela por qué habla catalán con sus hijos en Miami
La cantante colombiana explicó que recurren a esta lengua cuando quieren conversar sin que las personas que están a su alrededor entiendan lo que dicen. Durante la charla, la intérprete hizo referencia a una expresión catalana y, cuando Broncano le preguntó si hablaba el idioma, respondió con naturalidad: “Sí, claro”.
La artista, quien tuvo a sus hijos durante su relación con el exfutbolista español Gerard Piqué, contó que sigue hablando catalán con ellos incluso desde Miami, donde actualmente reside. Sin embargo, aclaró que lo utiliza especialmente cuando busca mantener algunas conversaciones en privado.
“Y hablo con ellos en Miami también. En catalán, sí. Para que no nos entiendan mucho”.
Shakira explicó que sus hijos también recurren a esta estrategia cuando están con sus amigos y quieren evitar que los demás comprendan lo que dicen.
“Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que cuando vivía en Cataluña”.
La confesión provocó las bromas de Broncano, quien imaginó cómo reaccionarían las personas en Miami al escuchar a la cantante hablar catalán en público. Entre risas, el conductor bromeó con que podrían pensar que había perdido la cabeza.
Shakira incluso mostró cómo puede conversar con su hijo mayor en este idioma y remató con una frase que resumió la ventaja que encuentra en él: “Y así nadie se entera”.
No obstante, la colombiana aclaró que Milan y Sasha no suelen hablar catalán entre ellos, pues se comunican principalmente en inglés. “Hablan inglés. Yo intento hablar en castellano con ellos todo el tiempo. Y en catalán cuando no quiero que me entiendan”, explicó.
Shakira revela qué hizo durante su estancia en Madrid
En otro momento de la entrevista, Broncano quiso saber cómo había pasado la cantante el día anterior en Madrid y qué actividades había realizado para liberar la energía que la caracteriza.
Shakira contó que salió con varias amigas y familiares colombianos que viajaron para acompañarla durante su estancia en España. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el lugar que visitaron: una tienda especializada en minerales y cristales.
“Ayer salí con unas amigas a una tienda. Porque además es que ha venido todo el mundo. Ha venido todo el mundo de Colombia, sí, amigas, familia. Sí, y salí a una tiendecita ahí”.
Cuando Broncano supuso que se trataba de una tienda de ropa, la cantante lo corrigió inmediatamente: “Una tienda, no, no, de ropa no. Una tienda de minerales, de cristales”.
Shakira explicó que una de sus amigas quería visitar el establecimiento porque su novio colecciona fósiles y piedras. La anécdota sorprendió al conductor, quien destacó el contraste entre la imagen de una estrella internacional y una actividad tan cotidiana.
“No creo que nadie se imagine qué ha hecho Shakira en Madrid. O sea, quiero decir, tú sabes la imagen que tú proyectas, la estrella, la diva, estará en Madrid todo el rato en grandes eventos y de pronto, ‘¿dónde está Shakira?’. ‘Viendo piedras’”, comentó Broncano.
La colombiana también confesó que no ha tenido oportunidad de disfrutar de muchos paseos por la capital española, pues su agenda ha estado ocupada con los preparativos de su espectáculo.
“A ver, esta vez no, no, no he podido porque es que la verdad, mira, te juro que en un mes no he tenido un día libre desde que llegué”.
Cuando el presentador le preguntó qué había hecho durante todo ese tiempo, la cantante respondió entre sonrisas: “Bueno, preparar todo esto, ¿te parece poco?”, en referencia al espectáculo que prepara en Madrid.