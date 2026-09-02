Eva Longoria y Eugenio Derbez vuelven juntos al cine; te contamos todo sobre su próxima película

Eva Longoria y Eugenio Derbez protagonizan Marcelo en el mundo real

La producción de Zeta Studios y Elefantec Global está basada en la novela homónima de Francisco X. Stork. El reparto también cuenta con Àstrid Bergès-Frisbey, Mathew Borrero y Ema Giménez Zapiola. El rodaje ya comenzó y se desarrolla entre Uruguay y Boston, dos de los escenarios en los que transcurrirá la historia.



Eugenio Derbez (Getty Images)

De acuerdo con Deadline, Marcelo en el mundo real sigue a un joven con autismo que atraviesa una etapa de transición particularmente importante: deja atrás un entorno de educación especial para acercarse al mundo laboral convencional.

La película plantea los retos que enfrenta al intentar integrarse a un entorno competitivo, mientras lidia con las expectativas de quienes lo rodean y busca conservar su propia manera de entender el mundo.

Para Lucía Puenzo, esa etapa de transición es uno de los aspectos que hacen relevante la historia, especialmente porque pocas producciones cinematográficas se han concentrado en ese momento específico de la vida de las personas dentro del espectro autista.



Getty Images (Daniel Perez/Getty Images)

“Muy pocas películas capturan esa transición en la que los jóvenes con autismo dejan de ser niños pero aún no han alcanzado la independencia total”, dijo Puenzo. “Marcelo simplemente experimenta el mundo de manera diferente, y su perspectiva invitará al público a cuestionar lo que entendemos por ‘normal’”.

La directora argentina llegó al proyecto después de una trayectoria reconocida internacionalmente. Su debut como directora, XXY, obtuvo el Gran Premio de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes.

En esta ocasión, Puenzo busca contar la historia desde la perspectiva de un protagonista que se mueve entre dos realidades: la educación especial que conoce y un mundo laboral que funciona bajo reglas y expectativas diferentes.