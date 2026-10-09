Hubo un momento en que ser una estrella en México significaba crecer frente a millones de personas. Timbiriche fue exactamente eso: canciones imposibles de sacar de la cabeza, looks que definieron una época y una fama tan precoz como descomunal. Ahora, la historia vuelve en Timbiriche, la nueva serie de ViX realizada por el equipo detrás de Luis Miguel, la serie. En ocho episodios, la ficción se asoma más allá del escenario para contar lo que ocurría mientras el país los veía crecer: las amistades, los afectos, las relaciones y las tensiones de un grupo que terminó convertido en parte del imaginario pop mexicano.
Vuelve la era Timbiriche: El elenco nos habla de la esperada serie
Maca García es Sasha
Incluso antes de saber que interpretaría a Sasha, Macarena García sentía que ese personaje le pertenecía de alguna manera. “Hay historias que te piden que las cuentes tú”, dice. La conexión con su personaje fue inmediata y profundamente emocional. “Me tocó en lugares muy sensibles, muy profundos. Pensaba ‘quiero tener el privilegio de poder contarla, lo necesito, lo siento en el cuerpo’”.
Interpretar a Sasha significaba mucho más que recrear a una de las integrantes de Timbiriche. Implicaba acercarse a la relación que mantuvo con Luis de Llano cuando ella era menor de edad, uno de los episodios más delicados de la historia de la cantante. Macarena ya conocía públicamente el caso antes de comenzar el proyecto y, precisamente por ello, entendió la responsabilidad que tenía enfrente. “Jamás me lo tomé a la ligera”. Su manera de interpretarla fue hacerlo sin juicios. Para ella, uno de los valores de la serie está en permitir que el espectador observe lo sucedido dentro del contexto de una época en la que muchas conductas no eran cuestionadas de la misma manera. “Es un privilegio entender que eso está mal”, reflexiona sobre cuánto ha cambiado la conversación. “En tan pocos años ha cambiado tanto nuestra forma de pensar”.
Ese contraste entre la Sasha pública y la privada fue una de las claves para construir al personaje. Sobre el escenario estaba la adolescente que formaba parte del grupo más importante del momento; fuera de él había una realidad mucho más compleja. “Puede existir un universo muy divertido y muy alegre, de música y de todo lo que el mundo vio, y también puede existir uno muy vulnerable”.
Interpretarla también obligó a Macarena a dimensionar qué significaba ser una estrella adolescente en los años de Timbiriche. En tiempos de redes sociales, donde convivimos diariamente con personas que acumulan millones de seguidores, aquella clase de celebridad resulta difícil de imaginar. “No dimensionamos lo que significaba la fama en esa época”, dice. Para ella, lo que alcanzó Timbiriche tenía una escala excepcional: eran jóvenes expuestos frente a miles de personas cuando todavía no existía la familiaridad que hoy tenemos con la fama. La serie, dice, también invita a voltear la mirada hacia el presente: “A preguntarnos cómo vemos la fama ahora y cómo nos sentimos al respecto”. Una reflexión especialmente pertinente cuando quienes ocupaban aquellos escenarios eran, muchas veces, apenas unos adolescentes.
Macarena no pretende hablar por Sasha ni anticipar qué sentirá si decide ver la serie. “No puedo asumir cómo esto puede hacer sentir a una persona y jamás me atrevería a intentarlo”. Su posición está en otro lugar: contar desde el respeto y provocar conversaciones que trasciendan la pantalla. “Espero que al final del día sume y ayude a la prevención del abuso sexual”.
Sebastián Poza es Benny
“Es intimidante”, reconoce. Sebastián Poza ya sabía perfectamente quién era Benny antes de acercarse al universo Timbiriche. Lo había visto en teatro, conocía su música y lo admiraba como artista, por eso enterarse de que sería el encargado de interpretarlo tuvo un peso especial. “Mi primer pensamiento fue respeto ante todo y emoción”. Para construirlo se aferró a ciertos rasgos que encontró revisando entrevistas y material de archivo: “Te transmite bondad. Siento que es alguien muy cariñoso y con mucha verdad”. Hubo momentos en los que la recreación fue prácticamente exacta. Una de las escenas que más recuerda reproduce la entrada de Benny a un concierto tal como sucedió en la vida real. “Creo que él va a poder reconocer ese momento”.
Después de sumergirse en Timbiriche, Sebastián entendió también la dimensión de crecer dentro de aquel fenómeno. La combinación de una época distinta, una fama descomunal y una adolescencia vivida dentro de una banda terminó siendo, para él, una de las claves para comprender la historia que ahora les toca contar.
Michelle Pellicer es Pau
Interpretar a Pau significa enfrentarse a una personalidad que lleva décadas instalada en el imaginario colectivo. Michelle Pellicer lo supo desde que recibió la noticia. “Lo primero que pensé fue mucha emoción y presión”, reconoce. Pau es una figura que ya estaba presente en su casa: “Es una persona que admiro y mi mamá también”. El desafío estaba en olvidarse por momentos de ‘La Chica Dorada’ para regresar los inicios. Michelle estudió sus movimientos, su manera de bailar y esos pequeños gestos capaces de hacerla reconocible desde lejos. Pero tuvo claro que no quería construir una imitación. “Esta Pau que vamos a ver en la serie es una Pau joven, desde otra visión, desde el respeto y desde el amor”.
“Son humanos, son personas con inseguridades, con miedo y son imperfectas”, explica. Para llegar ahí, Michelle recurrió a sus propios recuerdos. “Pensaba cómo era yo de adolescente, cuáles eran mis miedos, qué sentía”. Desde esa memoria comenzó a construir una Paulina que podía ser muy segura frente a un público y, al mismo tiempo, dudar de sí misma cuando las luces se apagaban.
Andrea Chaparro es Edith
Para Andrea Chaparro, interpretar a Edith significó descubrir a la adolescencia de una de las voces más reconocibles de México. Le sorprendió conocer el papel que tuvo su familia al inicio de su carrera y la seguridad con la que Edith llegó a un grupo que ya era todo un fenómeno. “Ella era un poco mayor que los otros chicos y ya había pasado por cosas que le habían gustado. Había cierta tranquilidad y certeza en tener una carrera por sí misma”, cuenta.
Esa condición de “la nueva” también encontró un curioso paralelismo fuera de cámara. Mientras el elenco llevaba tiempo juntos, Andrea tuvo que incorporarse a una dinámica ya creada. “Intenté entrar a esa ola”, recuerda sobre un rodaje en el que terminó encontrando una comunidad muy cercana.
El reto fue acercarse a una cantante con una identidad vocal muy particular. “Era ecualizarme, de alguna manera, ochentera”, explica. Pero más allá de la caracterización, se queda con una reflexión sobre la industria: “Necesitamos entre nosotros abrazarnos y humanizarnos”. Para ella, la experiencia confirmó que atravesar la fama acompañado puede hacer toda la diferencia.
Iker Solano es Diego
Energía, carisma y una forma de bailar imposible de ignorar. Eso era lo que Iker Solano conocía de Diego antes de saber que tendría que convertirse en él. “Era distintivamente el que tenía más personalidad en el escenario, el más apasionado con el baile y con la música”, recuerda. A partir de ahí comenzó una investigación casi obsesiva. Vio sus telenovelas, presentaciones y entrevistas: “Donde hubiera un video de Diego hablando, lo veía”. El objetivo era entender sus gestos y su personalidad para después hacer algo fundamental como actor: olvidarse de todo. “Idealmente haces una investigación y después, cuando estás en escena, lo sueltas”.
También había que recrear coreografías que varias generaciones conocen de memoria. Su mamá y sus tías se lo confirmaron: ser fan de Timbiriche también significaba aprenderse los pasos al pie de la letra.
Pero Iker terminó llevándose algo más personal. “Hay que resignificar el éxito y darnos cuenta de que no son los números los que hablan por sí solos”. Para él, el verdadero legado está en lo que permaneció después del fenómeno: las amistades, los recuerdos y una historia compartida.
Jesusa Ochoa es Alix
Ni la mamá del grupo ni la más rebelde. Para Jesusa Ochoa, Alix ocupaba un lugar muy particular dentro de la banda: “Creo que Alix era como la hermana mayor”. Una presencia firme, protectora y cercana que le dio la primera pista para entender a una adolescente a la que conocíamos principalmente frente a las cámaras.
Existe muchísimo archivo de Alix como estrella, pero ¿quién era cuando terminaban los conciertos? Jesusa comenzó por observarla. “Quería entender cómo se mueve, cómo habla”, explica. La responsabilidad no era menor. Timbiriche pertenece a una generación que conoce canciones, coreografías y personalidades casi de memoria. Aun así, Jesusa asegura que la presión terminó convirtiéndose en confianza: “Estoy orgullosa del trabajo que hicimos”.
¿Su mayor curiosidad ahora? Saber qué pensará la verdadera Alix. Si pudiera sentarse con ella después de ver la serie, iría directo al punto: “Me daría muchísima curiosidad saber qué tan cerca de la realidad fue”.
Edu Maruri es Edu
Antes de aprender los pasos o encontrar la voz, Edu Maruri tenía que entender algo más difícil: ¿qué se sentía ser un galán adolescente en los ochenta? Eduardo llegó a Timbiriche cuando el grupo ya era un fenómeno y él comenzaba a descubrir el efecto que provocaba entre las fans. “Me enfoqué en entender que eran chavos y que todo lo que pasaba era divertido pero intenso”, cuenta. “No traté de hacer una imitación, era mi interpretación de lo que se hubiera sentido en ese año ser un cantante de una banda tan exitosa”. Para encontrarlo, estudió movimientos, bailes y, especialmente, la manera de hablar de Eduardo.
La libertad terminó de llegar gracias al director Beto Hinojosa, quien le dejó claro que no estaban haciendo un documental. Esa indicación le permitió soltar la presión de reproducir a una persona real y concentrarse en algo que terminó siendo fundamental: que frente a la cámara realmente parecieran una banda.
“Lo más importante fue la dinámica y la complicidad que tendría que sentirse en pantalla”.
Luis de la Rosa es Erik
Luis de la Rosa sabía lo que significaba entrar a una historia basada en hechos reales. Después de haber formado parte de Luis Miguel, la serie, cuando recibió la llamada para Timbiriche su respuesta fue casi inmediata: “¿Dónde firmo?”.
Esta vez se convirtió en Erik y descubrió desde dentro la dimensión de un fenómeno que hoy resulta difícil de imaginar. “La adrenalina de estar en un concierto enfrente de 50 mil personas es algo que creo que hoy se cuenta poco”, asegura. Para acercarse a esa realidad, pasó tres meses ensayando coreografías y estudió obsesivamente el material de archivo. Hubo dos referencias fundamentales: “Princesa tibetana” y “Ámame hasta con los dientes”. “Los vimos 500 mil veces”, bromea. Pero fuera del escenario no buscó hacer una réplica. La convivencia durante tres meses de rodaje en Uruguay permitió que las relaciones entre el elenco construyeran algo propio y más orgánico.
Luis tampoco ha tenido contacto con Erik, aunque sabe qué le gustaría transmitirle si algún día ve su trabajo: “Me gustaría hacerlo sentir orgulloso de lo que hizo y de lo que construyó”. Porque detrás de los pasos y las canciones, asegura, está la historia de un grupo que tocó millones de vidas.
La serie de Timbiriche se grabó en Uruguay y consta de ocho episodios, que estarán disponibles a partir del 9 de octubre en ViX. Al elenco también se suman Alberto Guerra y Osvaldo Benavides. El proyecto fue creado por Beto Hinojosa y Pablo Cruz, quienes anteriormente trabajaron juntos en Luis Miguel, la serie y ¿Quién lo mató?.