Vuelve la era Timbiriche: El elenco nos habla de la esperada serie

Maca García es Sasha

Incluso antes de saber que interpretaría a Sasha, Macarena García sentía que ese personaje le pertenecía de alguna manera. “Hay historias que te piden que las cuentes tú”, dice. La conexión con su personaje fue inmediata y profundamente emocional. “Me tocó en lugares muy sensibles, muy profundos. Pensaba ‘quiero tener el privilegio de poder contarla, lo necesito, lo siento en el cuerpo’”.

Interpretar a Sasha significaba mucho más que recrear a una de las integrantes de Timbiriche. Implicaba acercarse a la relación que mantuvo con Luis de Llano cuando ella era menor de edad, uno de los episodios más delicados de la historia de la cantante. Macarena ya conocía públicamente el caso antes de comenzar el proyecto y, precisamente por ello, entendió la responsabilidad que tenía enfrente. “Jamás me lo tomé a la ligera”. Su manera de interpretarla fue hacerlo sin juicios. Para ella, uno de los valores de la serie está en permitir que el espectador observe lo sucedido dentro del contexto de una época en la que muchas conductas no eran cuestionadas de la misma manera. “Es un privilegio entender que eso está mal”, reflexiona sobre cuánto ha cambiado la conversación. “En tan pocos años ha cambiado tanto nuestra forma de pensar”.



Maca García, parte del elenco de la serie 'Timbiriche' de Vix. (Jess R. Furlong)

Ese contraste entre la Sasha pública y la privada fue una de las claves para construir al personaje. Sobre el escenario estaba la adolescente que formaba parte del grupo más importante del momento; fuera de él había una realidad mucho más compleja. “Puede existir un universo muy divertido y muy alegre, de música y de todo lo que el mundo vio, y también puede existir uno muy vulnerable”.

Interpretarla también obligó a Macarena a dimensionar qué significaba ser una estrella adolescente en los años de Timbiriche. En tiempos de redes sociales, donde convivimos diariamente con personas que acumulan millones de seguidores, aquella clase de celebridad resulta difícil de imaginar. “No dimensionamos lo que significaba la fama en esa época”, dice. Para ella, lo que alcanzó Timbiriche tenía una escala excepcional: eran jóvenes expuestos frente a miles de personas cuando todavía no existía la familiaridad que hoy tenemos con la fama. La serie, dice, también invita a voltear la mirada hacia el presente: “A preguntarnos cómo vemos la fama ahora y cómo nos sentimos al respecto”. Una reflexión especialmente pertinente cuando quienes ocupaban aquellos escenarios eran, muchas veces, apenas unos adolescentes.

Macarena no pretende hablar por Sasha ni anticipar qué sentirá si decide ver la serie. “No puedo asumir cómo esto puede hacer sentir a una persona y jamás me atrevería a intentarlo”. Su posición está en otro lugar: contar desde el respeto y provocar conversaciones que trasciendan la pantalla. “Espero que al final del día sume y ayude a la prevención del abuso sexual”.

Sebastián Poza es Benny

“Es intimidante”, reconoce. Sebastián Poza ya sabía perfectamente quién era Benny antes de acercarse al universo Timbiriche. Lo había visto en teatro, conocía su música y lo admiraba como artista, por eso enterarse de que sería el encargado de interpretarlo tuvo un peso especial. “Mi primer pensamiento fue respeto ante todo y emoción”. Para construirlo se aferró a ciertos rasgos que encontró revisando entrevistas y material de archivo: “Te transmite bondad. Siento que es alguien muy cariñoso y con mucha verdad”. Hubo momentos en los que la recreación fue prácticamente exacta. Una de las escenas que más recuerda reproduce la entrada de Benny a un concierto tal como sucedió en la vida real. “Creo que él va a poder reconocer ese momento”.



Sebastián Poza, del elenco de la serie 'Timbiriche' de Vix. (Jess R. Furlong)

Después de sumergirse en Timbiriche, Sebastián entendió también la dimensión de crecer dentro de aquel fenómeno. La combinación de una época distinta, una fama descomunal y una adolescencia vivida dentro de una banda terminó siendo, para él, una de las claves para comprender la historia que ahora les toca contar.

Michelle Pellicer es Pau

Interpretar a Pau significa enfrentarse a una personalidad que lleva décadas instalada en el imaginario colectivo. Michelle Pellicer lo supo desde que recibió la noticia. “Lo primero que pensé fue mucha emoción y presión”, reconoce. Pau es una figura que ya estaba presente en su casa: “Es una persona que admiro y mi mamá también”. El desafío estaba en olvidarse por momentos de ‘La Chica Dorada’ para regresar los inicios. Michelle estudió sus movimientos, su manera de bailar y esos pequeños gestos capaces de hacerla reconocible desde lejos. Pero tuvo claro que no quería construir una imitación. “Esta Pau que vamos a ver en la serie es una Pau joven, desde otra visión, desde el respeto y desde el amor”.



Michelle Pellicer, parte del elenco de la serie 'Timbiriche' de Vix. (Jess R. Furlong)

“Son humanos, son personas con inseguridades, con miedo y son imperfectas”, explica. Para llegar ahí, Michelle recurrió a sus propios recuerdos. “Pensaba cómo era yo de adolescente, cuáles eran mis miedos, qué sentía”. Desde esa memoria comenzó a construir una Paulina que podía ser muy segura frente a un público y, al mismo tiempo, dudar de sí misma cuando las luces se apagaban.