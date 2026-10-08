Mia Goth pide el divorcio de Shia LaBeouf y solicita la custodia de su hija

Además de solicitar el divorcio, Mia Goth pidió al tribunal tener la custodia legal y física principal de Isabel, la hija de cuatro años que comparte con el actor.

La actriz también solicitó que ninguno de los dos pueda recibir pensión conyugal y, de acuerdo con Us Weekly, en los documentos señaló que todavía no se ha determinado el detalle de los bienes que pertenecen por separado a cada uno, así como de los bienes y deudas considerados parte de la comunidad.



Mia Goth y Shia LeBeouf (Getty Images)

La noticia llega después de varios meses de especulaciones sobre la situación sentimental de la pareja. En febrero, Page Six reportó que Mia Goth y Shia LaBeouf llevaban cerca de un año separados, aunque hasta entonces no habían hecho pública la ruptura.

En aquel momento, una fuente aseguró al medio que el actor se había mudado a Nueva Orleans para estar cerca de algunos familiares y también se informó que el actor había comprado una casa en esa ciudad por un millón de dólares.

El mismo medio señaló, citando fuentes allegadas a la actriz, que la policía había acudido en varias ocasiones a la casa que la pareja compartía en Los Ángeles antes de la mudanza y que Mi quería que Shian entrara a rehabilitación.