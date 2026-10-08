Mia Goth y Shia LaBeouf están oficialmente en proceso de divorcio. La actriz presentó el martes los documentos para poner fin a su matrimonio en Los Ángeles, donde señaló “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación y estableció el 28 de julio de 2025 como la fecha en que dejaron de estar juntos.
Mia Goth pide el divorcio de Shia LaBeouf y solicita la custodia de su hija
Mia Goth pide el divorcio de Shia LaBeouf y solicita la custodia de su hija
Además de solicitar el divorcio, Mia Goth pidió al tribunal tener la custodia legal y física principal de Isabel, la hija de cuatro años que comparte con el actor.
La actriz también solicitó que ninguno de los dos pueda recibir pensión conyugal y, de acuerdo con Us Weekly, en los documentos señaló que todavía no se ha determinado el detalle de los bienes que pertenecen por separado a cada uno, así como de los bienes y deudas considerados parte de la comunidad.
La noticia llega después de varios meses de especulaciones sobre la situación sentimental de la pareja. En febrero, Page Six reportó que Mia Goth y Shia LaBeouf llevaban cerca de un año separados, aunque hasta entonces no habían hecho pública la ruptura.
En aquel momento, una fuente aseguró al medio que el actor se había mudado a Nueva Orleans para estar cerca de algunos familiares y también se informó que el actor había comprado una casa en esa ciudad por un millón de dólares.
El mismo medio señaló, citando fuentes allegadas a la actriz, que la policía había acudido en varias ocasiones a la casa que la pareja compartía en Los Ángeles antes de la mudanza y que Mi quería que Shian entrara a rehabilitación.
Shia LaBeouf ya había hablado de la separación
Meses antes de que Mia Goth presentara los documentos, Shia LaBeouf habló públicamente de la ruptura durante una entrevista en el programa Channel 5 with Andrew Callaghan.
El actor reconoció entonces que la relación había atravesado una etapa complicada y asumió parte de la responsabilidad por los problemas entre ambos: “Estábamos profundamente infelices”, dijo. “Cometí muchos errores al principio, antes de que intentáramos tener un bebé. Había roto la confianza de una forma muy grande”, declaró.
Shia también reconoció que había situaciones que consideraban imposibles de resolver y explicó que ambos preferían separarse antes que mantener una relación marcada por la infelicidad mientras criaban a su hija.
Los comentarios del actor también dejaron claro que, pese a la ruptura, buscaban mantener una relación de crianza compartida: “Es una buena chica. Es una de las mejores chicas que han existido. Es increíble”. Y agregó:“Estamos en un buen lugar. Esto no es nuevo. Llevamos un rato ahí, estamos tratando de resolver la crianza compartida, y estamos bien. Incluso con todo esto, ella me da margen”.