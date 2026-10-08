Mariana Ochoa responde a todas las polémicas sobre su triunfo en 'La casa de los famosos'

Mariana Ochoa habla de las críticas que recibió dentro de la casa

Ahora que pudo revisar algunos de los comentarios que hicieron sobre ella durante el reality, Mariana Ochoa reconoció que se sorprendió por la manera en que algunos de sus compañeros se referían a ella.

“Yo hasta ahora me doy cuenta de todas las cosas que hablaban de mí a mis espaldas, de las frases tan horrendas que usaban para dirigirse a mi persona. Claro, entonces la gente me fue adoptando y la gente me fue protegiendo.”

La cantante considera que su manera de enfrentar los ataques terminó acercándola al público y fue determinante para que avanzara en la competencia: “Soy una persona muy resiliente, a través de mi resiliencia y de mi respeto, me fui ganando ese amor de la gente que me llevó hasta la final y luego me llevó hasta el primer lugar”, aseguró.

Sobre la manera en que logró mantenerse al margen de los comentarios negativos, Mariana explicó que los comentarios no le afectaron porque, fuera del reality, no tiene un vínculo cercano con sus compañeros. Para ella, las palabras duelen cuando vienen de alguien importante, pero en este caso los veía como compañeros de trabajo.

“Yo creo que uno se engancha cuando las palabras vienen de alguien que te importa. En general, yo tengo una filosofía de vida: La gente da lo que tiene y lo voy a decir como lo pienso, ‘Si tienes tu corazón podrido, pues das eso que tienes dentro y la gente que tenemos amor damos amor. Yo di amor todo el tiempo dentro de la casa, a pesar de frases feas que me decían directamente de las que sí me enteraba, pero también no son mis amigos. Si hubiera sido alguien muy cercano a mí, claro que me hubieran herido, pero para mí, al final de cuentas eran compañeros de trabajo y lo que dijeran como mantequilla se me resbalaba”.

Incluso cuando le señalaron que su carrera había perdido relevancia, Mariana aseguró que no comparte esa percepción y ve su etapa actual como el comienzo de una nueva faceta musical: “No, mi carrera apenas está empezando, porque la carrera que tengo es con OV7 son dos cosas totalmente diferentes. Y mi carrera, efectivamente, está empezando”.

En ese sentido, aseguró que incluso las críticas pueden ayudarla a impulsar esta nueva etapa: “A los que hablan mal también, también les agradezco porque me están engrandeciendo y están haciendo que más ojos volteen a verme y pues justo eso es lo que quiero porque estoy iniciando mi carrera musical”.

Sobre Ese Pérez y Gema, dos de sus compañeras con quienes tuvo momentos complicados dentro de la casa, Mariana dijo que hasta ahora no ha existido un acercamiento fuera del programa.

“No, nada. Ningún acercamiento”. Aunque no descartó escuchar a sus excompañeras si ellas buscan hablar con ella: “Pues yo creo que no tengo nada que platicar con ellos, pero si ellos se quieren acercar a mí, siempre estaré dispuesta a escucharlos”.

Por ahora, Mariana prefiere quedarse con los aspectos positivos de cada participante y separar el juego de la vida fuera del reality.

“Yo creo que todos tienen cosas buenas con las que me puedo quedar. Y me quiero quedar con eso, de verdad, cada quien jugó a su manera. Yo así lo veo, hay personas que sí jugaron. Ese fue el juego de específico, por ejemplo, de Gema y de S. Creo que lo que se vivió en la casa se queda en la casa y más bien, me gustaría que nos diéramos oportunidad de conocernos fuera de lo que es el juego en la realidad”.

Más allá de las polémicas que encontró al salir, Mariana asegura que uno de sus mayores motivos para aguantar la competencia fueron sus hijos. Después de semanas separada de ellos, el reencuentro ocurrió hasta la noche del lunes, cuando finalmente pudo regresar a casa.

La ganadora contó que después de ese momento pudo recuperar algo de la rutina familiar que tanto extrañó durante su participación: “Ya los llené de besos, abrazos, apapachos, besos en la cama, prendimos la tele, sí, me moría por estar con ellos".