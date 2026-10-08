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Espectáculos

Mariana Ochoa responde a todas las polémicas sobre su triunfo en 'La casa de los famosos'

Mariana Ochoa habló sobre las acusaciones de fraude, el supuesto acuerdo con la producción, el premio, su novio y el polémico cambio de look de la final.
jue 08 octubre 2026 07:17 PM
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Mariana Ochoa (Jessica Rebollar)

Tras salir de La Casa de los Famosos, Mariana Ochoa ya tuvo oportunidad de reencontrarse con sus hijos y, poco a poco, conocer todo lo que ocurrió afuera mientras permaneció dentro del reality. Entre las cosas que encontró están las especulaciones sobre su triunfo y las versiones que apuntaban a que su llegada a la final y el premio de la competencia estaban pactados.

En exclusiva para Quién, la cantante, quien pasó de ser la primera eliminada a convertirse en la ganadora del programa, respondió a estas versiones y también habló del contrato que firmó con la producción, el premio, su relación sentimental y el cambio de imagen que lució en la final.

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Mariana Ochoa responde a las polémicas de su triunfo en La Casa de los Famosos

Una de las principales polémicas alrededor de la victoria de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos fue la posibilidad de que su participación estuviera arreglada desde antes de entrar a la casa. La cantante aseguró que, lejos de saber cuánto tiempo permanecería en el programa, al principio incluso intentó negociar una estancia más corta porque no quería alejarse de sus hijos durante casi tres meses.

“Me da risa porque de las cosas que sí intenté negociar en un principio fueron el número de semanas. Y cuando yo le dije a Rosa María, la productora de La Casa de los Famosos, le dije, para mí es imposible dejar a mis hijos casi tres meses, si podemos platicar de estar ahí unas tres, cuatro, cinco semanas, yo creo que podría aceptar el proyecto y me dijo: ‘No hay manera, o sea, tú entras a la semana uno y lo que la gente te mantenga, si la gente te mantiene a las 10, tienes que estar los tres meses, entonces si no puedes, pues lo entiendo y muchas gracias”.

Por eso, dijo que le resulta curioso leer que su permanencia o su victoria estaban contempladas desde el inicio. Incluso aseguró que le gustaría mostrar el contrato para terminar con las especulaciones, aunque reconoció que existen cláusulas de confidencialidad que se lo impiden.

“Entonces, a mí me da risa cuando veo estas notas de que si está arreglado, que si está en mi contrato. El otro día hablé con la productora, y le dije, déjame enseñar el contrato. Hay cláusulas de confidencialidad, obviamente, pero me encantaría enseñarles el contrato porque no hay manera de arreglar ni el número de semanas y mucho menos su premio”.

Mariana también recordó que durante cada semana estuvo preocupada por saber si el público votaría por ella para mantenerla dentro de la competencia.

“Y los invito a que revisen cómo pedía yo votos cada semana, si estuviera pactado, no me hubiera sentido más en confianza o confiada de decir: ‘Yo sé que ustedes me quieren y vamos por las siguiente semana, no hombre, yo estaba angustiadísima porque no quería salir”.

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¿Su novio pagó para que Mariana Ochoa ganara?

Otra versión que circuló después de su triunfo involucró a su pareja. En redes y algunos reportes se llegó a señalar que el supuesto “novio millonario” de Mariana habría tenido los recursos para influir en el resultado o incluso pagar el premio.

La cantante negó esa posibilidad y explicó que su pareja ni siquiera estaba de acuerdo con que entrara al reality. De hecho, aseguró que en algún momento intentó sacarla del programa.

“No, imagínate. Ya vi notas que le pusieron ‘El millonario novio de Mariana’. Él nunca estuvo de acuerdo con el proyecto. Y hubo un momento donde él me quería sacar del reality, él habló con mi manager. Y preguntaron de cuánto era la penalización y les cuento que la penalización es de 10 millones de pesos. Y no los pudo pagar. Entonces se tuvo que aguantar hasta el último día”.

Además, Mariana aclaró que su pareja no es socio de una cadena de cines, como se llegó a mencionar: “No, ni es millonario, es un empleado de cines, no es el socio de los cines, pero bueno, me dio mucho gusto que a mi salida me recibiera porque pues es una persona muy significativa en mi corazón y aunque todavía no he tenido el tiempo de sentarnos a platicar, pues evidentemente pues sí, lo quiero de pareja para muchos años más”, recalcó.

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El cambio de look de Mariana Ochoa que también generó sospechas

El cambio de imagen de Mariana Ochoa durante la final fue otro de los elementos que provocó especulaciones entre los seguidores del reality. La cantante explicó que ese retoque sí estaba contemplado desde el inicio, pero que no era una señal de que estuviera destinada a ocupar un lugar específico en la final.

“Sí pacté desde el principio en mi contrato, por ejemplo, de las cosas que nos dejan pedir, es que si yo llegaba a la final, si estaba entre de los primeros cinco lugares, me hicieran un retoque”.

Mariana explicó que necesitaba un retoque en el pelo porque ya tenía un crecimiento considerable de raíz y aseguró que no fue la única participante que recibió atención de imagen.

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Mariana Ochoa (Jessica Furlong.)

“Porque sí, ya tenía la raíz hasta acá, eso sí fue platicado desde el principio, pero no fue la única con retoque, fui con la que más se tardaron. A Kari le fueron a poner extensión también. Entonces, lo que pasa es que lo mío fue mucho más notorio porque fue color”.

Mariana Ochoa habla de las críticas que recibió dentro de la casa

Ahora que pudo revisar algunos de los comentarios que hicieron sobre ella durante el reality, Mariana Ochoa reconoció que se sorprendió por la manera en que algunos de sus compañeros se referían a ella.

“Yo hasta ahora me doy cuenta de todas las cosas que hablaban de mí a mis espaldas, de las frases tan horrendas que usaban para dirigirse a mi persona. Claro, entonces la gente me fue adoptando y la gente me fue protegiendo.”

La cantante considera que su manera de enfrentar los ataques terminó acercándola al público y fue determinante para que avanzara en la competencia: “Soy una persona muy resiliente, a través de mi resiliencia y de mi respeto, me fui ganando ese amor de la gente que me llevó hasta la final y luego me llevó hasta el primer lugar”, aseguró.

Sobre la manera en que logró mantenerse al margen de los comentarios negativos, Mariana explicó que los comentarios no le afectaron porque, fuera del reality, no tiene un vínculo cercano con sus compañeros. Para ella, las palabras duelen cuando vienen de alguien importante, pero en este caso los veía como compañeros de trabajo.

“Yo creo que uno se engancha cuando las palabras vienen de alguien que te importa. En general, yo tengo una filosofía de vida: La gente da lo que tiene y lo voy a decir como lo pienso, ‘Si tienes tu corazón podrido, pues das eso que tienes dentro y la gente que tenemos amor damos amor. Yo di amor todo el tiempo dentro de la casa, a pesar de frases feas que me decían directamente de las que sí me enteraba, pero también no son mis amigos. Si hubiera sido alguien muy cercano a mí, claro que me hubieran herido, pero para mí, al final de cuentas eran compañeros de trabajo y lo que dijeran como mantequilla se me resbalaba”.

Incluso cuando le señalaron que su carrera había perdido relevancia, Mariana aseguró que no comparte esa percepción y ve su etapa actual como el comienzo de una nueva faceta musical: “No, mi carrera apenas está empezando, porque la carrera que tengo es con OV7 son dos cosas totalmente diferentes. Y mi carrera, efectivamente, está empezando”.

En ese sentido, aseguró que incluso las críticas pueden ayudarla a impulsar esta nueva etapa: “A los que hablan mal también, también les agradezco porque me están engrandeciendo y están haciendo que más ojos volteen a verme y pues justo eso es lo que quiero porque estoy iniciando mi carrera musical”.

Sobre Ese Pérez y Gema, dos de sus compañeras con quienes tuvo momentos complicados dentro de la casa, Mariana dijo que hasta ahora no ha existido un acercamiento fuera del programa.

“No, nada. Ningún acercamiento”. Aunque no descartó escuchar a sus excompañeras si ellas buscan hablar con ella: “Pues yo creo que no tengo nada que platicar con ellos, pero si ellos se quieren acercar a mí, siempre estaré dispuesta a escucharlos”.

Por ahora, Mariana prefiere quedarse con los aspectos positivos de cada participante y separar el juego de la vida fuera del reality.

“Yo creo que todos tienen cosas buenas con las que me puedo quedar. Y me quiero quedar con eso, de verdad, cada quien jugó a su manera. Yo así lo veo, hay personas que sí jugaron. Ese fue el juego de específico, por ejemplo, de Gema y de S. Creo que lo que se vivió en la casa se queda en la casa y más bien, me gustaría que nos diéramos oportunidad de conocernos fuera de lo que es el juego en la realidad”.

Más allá de las polémicas que encontró al salir, Mariana asegura que uno de sus mayores motivos para aguantar la competencia fueron sus hijos. Después de semanas separada de ellos, el reencuentro ocurrió hasta la noche del lunes, cuando finalmente pudo regresar a casa.

La ganadora contó que después de ese momento pudo recuperar algo de la rutina familiar que tanto extrañó durante su participación: “Ya los llené de besos, abrazos, apapachos, besos en la cama, prendimos la tele, sí, me moría por estar con ellos".

Mariana Ochoa no planea volver a trabajar con Ari Borovoy

Tras su paso por La Casa de los Famosos, Mariana Ochoa también habló de la relación que actualmente mantiene con Ari Borovoy, su excompañero de OV7. La cantante reconoció que entre ambos existe un distanciamiento y dejó claro que, aunque no descarta que puedan recuperar su cercanía, no contempla volver a trabajar con él en el manejo de su carrera.

“No ha habido acercamiento con nadie", aseguró luego de que se rumorara que se habían reunido a su salida del reality. Al hablar específicamente de la posibilidad de volver a trabajar con Ari, Mariana explicó que el problema no está en su relación como integrantes de OV7, sino en haber mezclado la amistad con el manejo de su carrera.

“La relación de nosotros como compañeros de OV7 es eso, somos hermanos de vida, pero justo el problema fue ser juez y parte. Yo no volvería a trabajar, no solo con él, sino con ninguno de mis compañeros para que manejara mis cosas porque o somos cantantes y compañeros o manejas la carrera y el dinero del artista. Cuando eres juez y parte, las aguas se revuelven”, explicó

Mariana aseguró que esta decisión no se limita a Ari y que tampoco cerraría la puerta a reencontrarse con sus compañeros de OV7 fuera del ámbito profesional: “Entonces, ahora cómo lo digo, no lo haría ni con con Ari ni con ninguno de mis compañeros, algunos pusieron la oficina, como compañeros, yo creo que el amor está ahí. Los quiero, los amo, los adoro, ya vi videos de muchos de ellos. Y también creo que en algún momento nos vamos a volver a juntar porque nos extrañamos, así somos nosotros. Somos hermanos, los conozco”.

Mariana Ochoa prepara su regreso a la música y la actuación

Para Mariana Ochoa, el verdadero reto comienza ahora que terminó el reality. La cantante aseguró que quiere aprovechar la exposición que consiguió para impulsar su carrera como solista, pero también tiene planes de regresar a la actuación.

“Mi participación en La casa en los famosos me deja es esta gran salida. Creo que vienen grandes oportunidades, quiero regresar las telenovelas, además de la música. Mi ideal sería regresar a la actuación y tengo muchas ganas también de poder cantar el tema principal. Sería padrísimo o para una película o para una serie”.

“Yo creo que el inicio de la victoria real empieza con esta salida, con los proyectos que están por venir. Y me siento bien orgullosa de todo lo que logré ahí adentro y por lo que empecé a trabajar aquí afuera".

Uno de sus primeros compromisos será su presentación en La Maraka el próximo 17 de octubre, un show que ya estaba contemplado antes de su entrada al reality. Para esta presentación, Mariana incorporará sus nuevos sencillos y contará con varios invitados, entre ellos La Dinamita, Zeus Montiel, Kenny de los eléctricos y María Bernal, con quien estrenará una canción.

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