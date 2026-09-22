Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia: La historia de su romance de hace más de 20 años

Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia destapan romance de hace más de 20 años

La confesión surgió durante una plática entre los habitantes del reality. Mariana Ochoa fue quien puso el tema sobre la mesa y, ante la sorpresa de los demás, confirmó que ella y Ernesto Laguardia habían salido cuando eran más jóvenes.

“Ernesto y yo salimos”, afirmó la cantante. La revelación provocó tal curiosidad que la cantante comenzó a llamar a sus compañeros para contarles lo ocurrido ante un insistente “Story time”.



Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia (RRSS)

Aunque en un principio no dio demasiados detalles, el tema volvió a surgir después de la gala de nominación, cuando los habitantes le preguntaron directamente por aquel vínculo que ambos tuvieron alrededor de 2003.

De acuerdo con el relato de Mariana, aquella historia quedó registrada en el documental de OV7 dirigido por Carlos Marcovich. La cantante explicó que incluso existe una grabación de la despedida que tuvo con Ernesto antes de dejar Televisa para protagonizar la telenovela La hija del jardinero de TV Azteca: “Todo está absolutamente documentado porque cuando yo me fui a hacer novelas, solo me fui a despedir de Ernesto y está en el documental de Marcovich ‘Cuatro labios’”, explicó.

En el documental Cuatro labios, centrado en los acontecimientos que rodearon la separación de OV7, hay una escena que muestra a Mariana junto a Ernesto en uno de los camerinos de Televisa. En ese encuentro, la cantante le cuenta que, tras dejar el grupo, había firmado un contrato con TV Azteca para protagonizar tres telenovelas.



La cantante también aclaró que aquella despedida ocurrió en los camerinos del programa Hoy y que Marcovich estaba presente, por lo que descartó que se tratara de una escena romántica como podría interpretarse: “No puedo inventar la fecha porque ahí está. La despedida fue en el camerino de Hoy pero estaba con Marcovich”, detalló.

Ante las preguntas de sus compañeros sobre hasta dónde había llegado la relación, Mariana finalmente confirmó que sí existió contacto físico entre ambos: “Voy a aceptar que sí nos besamos. Hubo besos, coqueteo y besos... pero nunca llegamos a más”, confesó.

Ernesto Laguardia, por su parte, coincidió con la versión de su compañera y recordó que en ese momento de su vida no estaba casado y todavía no conocía a quien se convertiría en su esposa: “Eran otras épocas, no estaba yo casado, no conocía a mi esposa y pues, por supuesto, sí esperaba otras cosas”, reconoció el actor.

Mariana también recordó qué era lo que le atraía del conductor en aquella época y aprovechó para hacerle un cumplido durante su estancia en el reality: “Ernesto era súper galanazo, nos traía a todas cacheteando las banquetas. Sigue siendo muy guapo, hoy que te vi en pantalla que has bajado de peso, qué bien te ves, Ernesto”.

Cuando le preguntaron qué era lo que más le gustaba de Mariana, Laguardia respondió de manera mucho más breve: “Ya dije, sus ojos... no me acuerdo”.