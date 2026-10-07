Mariana Ochoa reveló qué hará con el premio económico que obtuvo tras convertirse en la ganadora de La Casa de los Famosos México, luego de confesar que nunca imaginó llegar hasta el primer lugar y llevarse esta importante cantidad de dinero.
Mariana Ochoa revela en qué usará el premio que ganó en La Casa de los Famosos
Mariana Ochoa reveló qué hará con el premio económico que obtuvo tras convertirse en la ganadora de La Casa de los Famosos México, luego de confesar que nunca imaginó llegar hasta el primer lugar y llevarse esta importante cantidad de dinero.
Mariana Ochoa revela en qué usará el premio que ganó en La Casa de los Famosos
La integrante de OV7 se mostró feliz y sorprendida por el resultado del reality, especialmente porque, además del reconocimiento del público, ahora cuenta con un recurso económico que le permitirá cumplir varios de sus objetivos. “La verdad, nunca me imaginé llegar al primer lugar y ganar este dinerito este extra que pues estoy feliz, feliz y maravillada”, expresó en entrevista para el programa Todo para la mujer.
Sin embargo, Mariana dejó claro que uno de los principales destinos de su premio será ayudar a una institución con la que ha colaborado durante muchos años. La cantante explicó que lleva aproximadamente dos décadas apoyando diferentes casas hogar y que existe una organización a la que tiene especial cariño.
“Llevo eh 20 años apoyando a una, bueno, a diversas casas hogares, pero hay una especial de niños con discapacidad auditiva que se llama IPPLIAP”, compartió.
La también actriz explicó que algunos de los niños que atiende esta institución tienen la posibilidad de utilizar aparatos auditivos, pero el costo de estos dispositivos puede ser muy elevado. Por ello, decidió utilizar parte del dinero que ganó en el reality para adquirir una cantidad importante de estos equipos.
“Y algunos tienen la capacidad de usar aparato auditivo, los cuales son muy caros, entonces los voy a apoyar ahí con un número importante de aparatitos. Tengo que sentarme a negociar que es un precio de paquete, ¿no? Que es un ganar, ganar para todos”, explicó Mariana.
Mariana Ochoa aclaró que su compromiso con las causas sociales no comenzó con su participación en el reality ni depende de haber ganado el premio. La cantante aseguró que durante años ha ayudado de acuerdo con sus posibilidades y que en otras ocasiones incluso ha organizado fiestas para niños.
“Eso, por una parte. Y pues la otra parte para terminar de grabar mi álbum porque como artista independiente, híjole, todo cuesta aparte”, señaló, dejando claro que también invertirá parte del dinero en continuar con su carrera musical.
Mariana Ochoa quiere cumplir el sueño de sus hijos
Mariana Ochoa también tiene previsto utilizar una parte del premio para cumplir una promesa que les hizo a sus hijos. La cantante contó que actualmente vive en un departamento y, aunque está contenta con el lugar donde reside, busca mudarse a una casa con jardín debido a la cantidad de animales y perros que tienen.
“Y quiero dar un enganche a algo para, a mis hijos les prometí que nos vamos a cambiar a una casita con jardín porque como tenemos animalitos y perritos y vivo en un departamento, que estamos muy contentos donde estamos, pero este queremos ya una casita con jardín, así que daré un enganche”, reveló.
De esta manera, Mariana Ochoa planea distribuir su premio entre tres objetivos importantes: apoyar a niños con discapacidad auditiva, terminar de financiar su nuevo álbum como artista independiente y comenzar el proceso para comprar una casa con jardín para sus hijos y sus mascotas.