Mariana Ochoa revela en qué usará el premio que ganó en La Casa de los Famosos

La integrante de OV7 se mostró feliz y sorprendida por el resultado del reality, especialmente porque, además del reconocimiento del público, ahora cuenta con un recurso económico que le permitirá cumplir varios de sus objetivos. “La verdad, nunca me imaginé llegar al primer lugar y ganar este dinerito este extra que pues estoy feliz, feliz y maravillada”, expresó en entrevista para el programa Todo para la mujer.

Sin embargo, Mariana dejó claro que uno de los principales destinos de su premio será ayudar a una institución con la que ha colaborado durante muchos años. La cantante explicó que lleva aproximadamente dos décadas apoyando diferentes casas hogar y que existe una organización a la que tiene especial cariño.

“Llevo eh 20 años apoyando a una, bueno, a diversas casas hogares, pero hay una especial de niños con discapacidad auditiva que se llama IPPLIAP”, compartió.



Mariana Ochoa (Agencia México )

La también actriz explicó que algunos de los niños que atiende esta institución tienen la posibilidad de utilizar aparatos auditivos, pero el costo de estos dispositivos puede ser muy elevado. Por ello, decidió utilizar parte del dinero que ganó en el reality para adquirir una cantidad importante de estos equipos.

“Y algunos tienen la capacidad de usar aparato auditivo, los cuales son muy caros, entonces los voy a apoyar ahí con un número importante de aparatitos. Tengo que sentarme a negociar que es un precio de paquete, ¿no? Que es un ganar, ganar para todos”, explicó Mariana.

Mariana Ochoa aclaró que su compromiso con las causas sociales no comenzó con su participación en el reality ni depende de haber ganado el premio. La cantante aseguró que durante años ha ayudado de acuerdo con sus posibilidades y que en otras ocasiones incluso ha organizado fiestas para niños.

“Eso, por una parte. Y pues la otra parte para terminar de grabar mi álbum porque como artista independiente, híjole, todo cuesta aparte”, señaló, dejando claro que también invertirá parte del dinero en continuar con su carrera musical.

