Mariana Ochoa lanzará una canción para hablar de sus diferencias con Ari Borovoy

Mariana Ochoa lanzará una canción contra Ari Borovoy

Durante un reciente encuentro con la prensa, los periodistas no quisieron quedarse con la duda con respecto a si Ari Borovoy ya no quiso brindar más declaraciones sobre sus diferencias por algún temor, a lo que Marina Ochoa solo le limitó a decir: “No tengo ni idea, ahora sí les debo las respuestas porque no las tengo, una disculpa”.

Mariana Ochoa (Instagram)

Además, la famosa aclaró que no existe algún proceso legal que le impida al también productor hablar del tema. “No hay demanda, no, tampoco, tampoco tiene que ver nada con eso”.

Por último, la empresaria confirmó que esta historia la narrará en un tema musical. “Digo que, entre más habla, más me empodera, porque el día de hoy a las mujeres no nos callan, peleamos por nuestros derechos, peleamos por nuestras cosas y lo voy a decir cantando, como Shakira, sí, sí le voy a dedicar una canción”, remató.