Jesse Huerta estrena Génesis su primer sencillo fuera de Jesse & Joy

Génesis forma parte de Sombrero, una propuesta personal que Jesse Huerta comenzó a desarrollar meses atrás y que había dado sus primeras señales públicas en febrero de 2026, durante su participación en el Festival de Viña del Mar.

La llegada de su nuevo sencillo ocurre poco después de que el músico anunciara que se tomaría un descanso de Jesse & Joy. El 23 de septiembre dio a conocer el nombre de Jesse and the Supernovas y posteriormente tuvo que aclarar que su nuevo proyecto no era consecuencia de su decisión de alejarse temporalmente del dúo.



Jesse Huerta (Instagram)

La pausa de Jesse & Joy sorprendió a sus seguidores después de más de dos décadas de carrera conjunta. El músico explicó que necesitaba tiempo para estar con su familia, atender asuntos personales y cuidarse, mientras que Joy confirmó que continuaría con los compromisos que ya estaban programados.

El anuncio también generó polémica por la manera en que ambos hermanos se enteraron y comunicaron la decisión. Joy contó que enteró la determinación de Jesse poco antes de que se hiciera pública, mientras que él ha sostenido que su nuevo proyecto ya era conocido por ella.