Jesse Huerta ya dio el primer paso de su nueva etapa musical. El músico presentó Génesis, el primer sencillo de Jesse and the Supernovas, proyecto con el que explora una faceta distinta después de más de 20 años de trayectoria junto a su hermana Joy Huerta en Jesse & Joy.
El lanzamiento llega pocas semanas después de que Jesse anunciara una pausa del dúo, aunque el músico ha insistido en que era un proyecto que ya estaba planeado y calendarizado desde meses atrás con su hermana y su equipo.
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Jesse Huerta estrena Génesis su primer sencillo fuera de Jesse & Joy
Génesis forma parte de Sombrero, una propuesta personal que Jesse Huertacomenzó a desarrollar meses atrás y que había dado sus primeras señales públicas en febrero de 2026, durante su participación en el Festival de Viña del Mar.
La llegada de su nuevo sencillo ocurre poco después de que el músico anunciara que se tomaría un descanso de Jesse & Joy. El 23 de septiembre dio a conocer el nombre de Jesse and the Supernovas y posteriormente tuvo que aclarar que su nuevo proyecto no era consecuencia de su decisión de alejarse temporalmente del dúo.
La pausa de Jesse & Joy sorprendió a sus seguidores después de más de dos décadas de carrera conjunta. El músico explicó que necesitaba tiempo para estar con su familia, atender asuntos personales y cuidarse, mientras que Joy confirmó que continuaría con los compromisos que ya estaban programados.
El anuncio también generó polémica por la manera en que ambos hermanos se enteraron y comunicaron la decisión. Joy contó que enteró la determinación de Jesse poco antes de que se hiciera pública, mientras que él ha sostenido que su nuevo proyecto ya era conocido por ella.
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Génesis de Jesse Huerta divide opiniones entre sus seguidores
Con el lanzamiento de “Génesis”,Jesse Huerta comenzó a mostrar el sonido de esta nueva etapa. El tema es principalmente instrumental y está acompañado por una propuesta visual vinculada con el concepto de Sombrero.
La respuesta de sus seguidores fue encontrada. Algunos celebraron la dirección que tomó el músico, mientras que otros esperaban escuchar una canción con voz.