Mónica León, esposa de Jesse Huerta, explicó el verdadero significado de los mensajes que publicó recientemente en sus historias de Instagram y que fueron interpretados por algunos usuarios como posibles indirectas hacia Joy Huerta.
La también empresaria aseguró que sus palabras no estaban dirigidas a su cuñada, sino a la información que circuló sobre la ausencia de su esposo en un encuentro con la prensa.
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Esposa de Jesse Huerta aclara el polémico mensaje que desató rumores sobre Joy
La confusión surgió después de que Mónica compartiera frases relacionadas con la verdad, el amor y los límites, justo cuando Jesse & Joy atraviesa una polémica. Entre sus publicaciones destacaron mensajes como “la verdad siempre sale a la luz y siempre triunfa”, “AMOR no significa permitir todo” y “el amor sabe poner límites”.
El momento en que aparecieron estos mensajes llamó especialmente la atención porque ocurrió después de que Joy hablara ante los medios sobre la decisión de su hermano de hacer una pausa en el proyecto musical que ambos construyeron. La cantante incluso se puso a llorar emoción al referirse a la situación que atraviesan.
Sin embargo, Mónica decidió aclarar el contexto de sus palabras y negó que estuvieran relacionadas con la separación de Jesse & Joy: “La verdad de la que hablaba ayer, fue acerca de hacer ver que mi marido dejó "plantada" a la prensa, eso no estuvo bien y NO ES VERDAD”.
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Mónica León respalda la decisión de Jesse Huerta
La esposa de Jesseexplicó que el cantante había avisado previamente que no acudiría al encuentro con los medios, por lo que rechazó la versión de que hubiera dejado plantados a los periodistas.
“Él anunció previamente que no asistiría. Mi marido ha dedicado su carrera entera a sus admiradores y seguidores y siempre ha sido un caballero con su hermana y con los medios de comunicación”.
Además de aclarar ese punto, Mónica aprovechó sus historias para dejar clara su postura frente a los cambios que Jesse está haciendo en su vida profesional. La esposa del músico aseguró que continuará apoyándolo mientras busca nuevos retos.
“Yo como esposa, SIEMPRE voy a apoyar a mi amor y estar MUY orgullosa de él en querer hacer cambios y perseguir retos personales”.
Mónica también habló sobre el miedo que pueden provocar las decisiones que implican comenzar de nuevo. En ese sentido, explicó que busca transmitir ese mensaje a sus hijas y destacó que nunca es tarde para perseguir nuevos objetivos.
“Y si, los cambios dan MIEDO. Pero entonces hay que enseñar a las generaciones más jóvenes, primeramente hablando de mis hijas de 22 y 14 años, que siempre se puede volver a empezar, no importa la edad. Y yo, también aprendo. Cuando sientas eso, persigue tus sueños, no los apagues. Y sigue desde un lugar de cariño y agradecimiento”.
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Jesse Huerta inicia una nueva etapa musical
Las aclaraciones de Mónica llegan después de que Jessepresentara Jesse and the Supernovas, el nuevo proyecto musical con el que continuará su faceta como artista fuera de Jesse & Joy.
El anuncio ocurrió poco después de que el músico informara que se tomaría una pausa de del grupo para enfocarse en su bienestar y en su familia. Esta decisión generó dudas entre algunos seguidores sobre la relación entre los hermanos y el futuro del dúo.
Jesse posteriormente explicó que su pausa corresponde específicamente a Jesse & Joy y que no significa que vaya a retirarse de la música. También señaló que Jesse and the Supernovas no surgió de manera improvisada, pues el proyecto ya estaba planeado y calendarizado desde meses atrás y, según explicó, Joy estaba al tanto.
La cantante confirmó que continuará con Jesse & Joy y que las fechas contempladas para 2026 y 2027 se mantienen, incluida la presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional. Además, reconoció que esta nueva etapa le genera miedo, pero también aseguró que está decidida a continuar con el proyecto que construyó junto a su hermano.