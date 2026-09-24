Esposa de Jesse Huerta aclara el polémico mensaje que desató rumores sobre Joy

Mónica León respalda la decisión de Jesse Huerta

La esposa de Jesse explicó que el cantante había avisado previamente que no acudiría al encuentro con los medios, por lo que rechazó la versión de que hubiera dejado plantados a los periodistas.

“Él anunció previamente que no asistiría. Mi marido ha dedicado su carrera entera a sus admiradores y seguidores y siempre ha sido un caballero con su hermana y con los medios de comunicación”.

Mensaje de Mónica León, esposa de Jesse Huerta (Instagram)

Además de aclarar ese punto, Mónica aprovechó sus historias para dejar clara su postura frente a los cambios que Jesse está haciendo en su vida profesional. La esposa del músico aseguró que continuará apoyándolo mientras busca nuevos retos.

“Yo como esposa, SIEMPRE voy a apoyar a mi amor y estar MUY orgullosa de él en querer hacer cambios y perseguir retos personales”.

Mónica también habló sobre el miedo que pueden provocar las decisiones que implican comenzar de nuevo. En ese sentido, explicó que busca transmitir ese mensaje a sus hijas y destacó que nunca es tarde para perseguir nuevos objetivos.

“Y si, los cambios dan MIEDO. Pero entonces hay que enseñar a las generaciones más jóvenes, primeramente hablando de mis hijas de 22 y 14 años, que siempre se puede volver a empezar, no importa la edad. Y yo, también aprendo. Cuando sientas eso, persigue tus sueños, no los apagues. Y sigue desde un lugar de cariño y agradecimiento”.