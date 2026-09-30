Los mensajes que Jesse y Joy dieron en su concierto juntos

Joy Huerta habla de los días difíciles tras la salida de Jesse

Frente al público, Joy Huerta dejó de lado por unos momentos la música para agradecer el cariño que ha recibido de sus seguidores. Con la voz entrecortada, explicó que subir al escenario también le permite recibir algo que va más allá de los aplausos, el amor de quienes han acompañado su carrera durante años.

“No les voy a mentir, han sido unos días muy raros. Han sido unos días difíciles. Han sido unos días que yo personalmente sigo sin entender”.

La intérprete continuó hablando con el público y reconoció que, aunque suele pensar que es ella quien entrega algo cuando se presenta ante sus seguidores, recientemente entendió que también recibe mucho de ellos.



Jesse Huerta no se retira de la música y presenta el nombre de su nuevo proyecto 'Jesse and the Supernovas' (David Becker/Getty Images for The Latin Recor)

“Pero les quiero decir una cosa que me ha quedado muy clara y es: yo cuando me paro aquí en el escenario, no solamente les estoy entregando el alma, no solamente les estoy entregando mi voz. Yo acabo de darme cuenta hace poco que también yo vengo a recibir y yo vengo a recibir el amor de todos ustedes”, dijo al borde del llanto.

Joy aseguró que ese cariño tiene un valor especial para ella en medio de las circunstancias que ha enfrentado en los últimos días y prometió entregarse por completo durante la presentación.

“Y eso, para mí, no tiene, no tiene precio. Y ante todo lo que ha pasado en los últimos días, solo quiero que sepan que los amo con todo mi ser, que los amo con toda mi alma. Y esta noche yo pienso darles la mejor noche de sus vidas y que sea una noche inolvidable”.

La cantante también dedicó unas palabras a todas las personas que forman parte de la familia de Jesse & Joy, desde quienes aparecen sobre el escenario hasta quienes trabajan detrás de él.

“Agradezco a cada una de las personas que hacen parte de esta familia, Jesse & Joy, que son las primeras personas aquí enfrente, que son todas las personas hasta allá atrás, las personas allá arriba. Que son cada persona en este escenario. Y quiero agradecerles por venir como son”.