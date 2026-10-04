Lionel Messi salta a la animación: así será su nueva serie en Disney+

Lionel Messi tendrá su propia serie animada en Disney+

El primer adelanto de la producción fue presentado durante la San Diego Comic-Con Málaga, en España, donde se dieron a conocer algunos detalles sobre la historia, los personajes y el universo en el que se desarrollará esta nueva aventura.



Messi y los gigantes (Disney+)

Messi también compartió el avance con sus seguidores a través de redes sociales y dejó claro que está entusiasmado con el proyecto.

“Les comparto este primer adelanto exclusivo de “Messi and the Giants”, que presentamos en la San Diego Comic-Con Málaga. Tengo muchas ganas de que gente de todo el mundo pueda disfrutar de esta serie en @disneyplus en el verano de 2027”.

¿De qué tratará Messi y los gigantes?

La historia tendrá como protagonista a Leo, un niño argentino de 12 años que guarda algunas similitudes con la infancia de Lionel Messi. Su vida cambia por completo cuando es transportado inesperadamente a Iko, un universo alternativo compuesto por diez reinos.

En ese mundo, los reinos están divididos y permanecen bajo el dominio de gigantes tiránicos. Leo tendrá entonces la misión de ayudar a recuperar el equilibrio y, al mismo tiempo, encontrar la forma de regresar a casa.