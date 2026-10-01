Lionel Messi sumará un reconocimiento académico a una trayectoria marcada por sus logros dentro del futbol. La Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió otorgarle el título de Doctor Honoris Causa, su máxima distinción honorífica, en reconocimiento a su carrera y a la manera en que ha representado a Argentina a lo largo de más de dos décadas.
Lionel Messi será Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires antes de su adiós a la selección
Lionel Messi será Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires
El Consejo Superior de la UBA aprobó la distinción por unanimidad. El diploma será entregado el próximo 6 de octubre, horas antes del partido en el que Messi tendrá su despedida de la Selección argentina frente a Benín, en el Estadio Monumental de Buenos Aires.
En los fundamentos del reconocimiento, la universidad destacó que la trayectoria del futbolista “constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético”, además de resaltar su “compromiso con la representación nacional de la República Argentina”.
¿Por qué la UBA decidió reconocer a Messi?
El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, explicó que el reconocimiento no está relacionado únicamente con las estadísticas y los títulos que Messi ha conseguido como futbolista.
“Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números, las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”.
Gelpi añadió que con el Doctorado Honoris Causa buscan “destacar la trascendencia e influencia de quien, a través del deporte y más allá, ha obtenido los más destacados logros y se ha vuelto ejemplo de excelencia”.
Por su parte, el vicerrector Emiliano Yacobitti destacó la manera en que Messi ha representado a la Selección argentina a lo largo de su carrera.
“Lio Messi supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto, y así logró llevarla a lo más alto del fútbol mundial”.
El académico también explicó que la distinción pretende reconocer al futbolista más allá de sus resultados dentro de la cancha.
“Este Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento que trasciende su carrera futbolística. Es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina”.
Los títulos que Messi conquistó con Argentina
Para respaldar la distinción, la UBA repasó parte del recorrido que Messi ha tenido con la Selección mayor, particularmente durante el ciclo dirigido por Lionel Scaloni.
En ese periodo, el capitán argentino consiguió la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. En el Mundial de 2026, Argentina llegó nuevamente a la final y terminó como subcampeona.
La universidad señaló que Messi formó parte del “primer plantel de la historia del fútbol argentino en obtener cuatro títulos consecutivos con la selección mayor”.
El reconocimiento de la UBA llegará, además, en un momento especialmente significativo para el futbolista, quien anunció el pasado 31 de agosto su retiro de la Selección argentina: “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, escribió Messi en Instagram.
El capitán también explicó lo que significaba para él tomar esta decisión: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”.
En el mismo mensaje, añadió: “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.
Aunque Messi anunció su retiro de la Selección, la AFA decidió darle la oportunidad de despedirse frente al público argentino. El futbolista fue convocado para disputar el amistoso contra Benín, programado para el 6 de octubre en el Estadio Monumental.