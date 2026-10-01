Lionel Messi será Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires antes de su adiós a la selección

Lionel Messi será Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires

El Consejo Superior de la UBA aprobó la distinción por unanimidad. El diploma será entregado el próximo 6 de octubre, horas antes del partido en el que Messi tendrá su despedida de la Selección argentina frente a Benín, en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

En los fundamentos del reconocimiento, la universidad destacó que la trayectoria del futbolista “constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético”, además de resaltar su “compromiso con la representación nacional de la República Argentina”.



Lionel Messi anuncia su retiro de la selección de Argentina. (Getty Images)

¿Por qué la UBA decidió reconocer a Messi?

El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, explicó que el reconocimiento no está relacionado únicamente con las estadísticas y los títulos que Messi ha conseguido como futbolista.

“Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números, las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”.

Gelpi añadió que con el Doctorado Honoris Causa buscan “destacar la trascendencia e influencia de quien, a través del deporte y más allá, ha obtenido los más destacados logros y se ha vuelto ejemplo de excelencia”.

Por su parte, el vicerrector Emiliano Yacobitti destacó la manera en que Messi ha representado a la Selección argentina a lo largo de su carrera.

“Lio Messi supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto, y así logró llevarla a lo más alto del fútbol mundial”.

El académico también explicó que la distinción pretende reconocer al futbolista más allá de sus resultados dentro de la cancha.

“Este Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento que trasciende su carrera futbolística. Es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina”.