Miss de belleza argentina se roba la atención con un vestido inspirado en Lionel Messi

La 73ª edición del certamen —que coincidió con los 75 años de la organización— se cerró en la Plaza 2 de Abril, un escenario al aire libre frente al mar en la provincia de Khánh Hòa. Compitieron 111 candidatas. La corona quedó en manos de Joheirry Mola, de República Dominicana. Segunda fue Elisabeth Reynés (España) y tercera Taanusiya Chetty (Malasia). Akselrad no llegó al Top 12, pero sí al grupo de las 20 mejores del mundo.

La cordobesa de 27 años, nacida el 22 de septiembre de 1998, ya había sido Miss Universo Argentina 2020 y semifinalista (Top 21) en Miss Universo 2020. En esta edición sumó Top 5 de América y el Caribe —junto a Perú, Estados Unidos, Brasil y República Dominicana—, Top 5 Multimedia y Top 16 Top Model de la misma región, según el recuento que ella misma publicó después de la gala.



El momento que disparó las búsquedas y las capturas no fue el anuncio de su clasificación, sino el paso por la presentación regional de América y el Caribe. El vestido, creado por Aurelio Martínez con diseño gráfico de Iván Villanueva y estampado de VmGrafic BA, parte de los colores de la camiseta de la Selección. El corset es celeste y blanco a bastones verticales, con bordados dorados, solapas elevadas y escote en herradura. Debajo, una falda amplia y circular funciona como un mural: fotos de Messi niño en Newell’s, con distintas camisetas de la albiceleste y alzando la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Horas antes de la pasarela, Martínez escribió en Instagram: “Qué emoción ver cobrar vida a este vestido que hice con tanto amor para vos. Gracias Alina por confiar en mi trabajo y permitirme ser parte de este momento tan especial. ¡Felicitaciones y todo el éxito del mundo, reina! Que hoy brilles más que nunca”. Akselrad compartió el proceso y, al terminar la noche, cerró: “Y así termino el último baile. TOP 5 de América y el Caribe TOP 5 Multimedia TOP 16 Top Model de América y el Caribe. Gracias por bailar conmigo, los amo”.