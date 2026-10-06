¿De qué trata El círculo?

El círculo es un thriller dramático que explora cómo un acontecimiento inesperado puede alterar la vida de varias personas conectadas entre sí. La historia sigue a un grupo de amigos que se conocen desde el colegio, cuyos vínculos, aparentemente cotidianos, comienzan a fracturarse cuando salen a la luz secretos, mentiras y decisiones del pasado que nadie esperaba enfrentar.

A través de una narrativa de tensión constante, la serie plantea preguntas sobre la confianza, la culpa y las consecuencias de nuestros actos, mientras muestra cómo una sola verdad puede desencadenar una reacción en cadena capaz de transformar múltiples vidas.

Zuria Vega y Michel Brown salen a las calles para la promoción de 'El Circulo' (Cortesía Netflix. )





El círculo está inspirada en la novela Los corruptores de Jorge Zepeda Patterson

La nueva serie de Netflix toma como punto de partida Los corruptores, la novela del periodista y escritor mexicano Jorge Zepeda Patterson, publicada originalmente en 2013 y ganadora del Premio Planeta. Considerada una de las obras más relevantes del thriller político contemporáneo en México, la historia se adentra en una red de poder, corrupción, favores e intereses ocultos que conecta a empresarios, políticos, medios de comunicación y figuras influyentes.

La novela sigue a un grupo de amigos que se ve obligado a investigar la muerte de una actriz vinculada a algunos de los hombres más poderosos del país. Lo que comienza como una búsqueda de respuestas pronto se convierte en una exploración de los mecanismos que sostienen la corrupción y de las consecuencias que enfrentan quienes deciden desafiarla.

Para su adaptación televisiva, Netflix retoma los temas centrales de la obra —el poder, la impunidad, la lealtad y la verdad— y los traslada a una serie que busca acercar esta historia a una nueva generación de espectadores en una adaptación de Simona Horcha, Fanie Soto, Fernando Rovzar, Fabián Archondo, Alejandro Lozano. Aunque el proyecto presenta su propia identidad narrativa, conserva la esencia del universo creado por Zepeda Patterson y la tensión que convirtió a Los corruptores en un fenómeno editorial.

