Marimar Vega revela cómo logró llevar una buena relación con su ex, Luis Ernesto Franco, tras su separación

Marimar Vega revela cómo logró llevar una buena relación con Luis Ernesto Franco

Durante un encuentro con la prensa, la actriz habló sobre la cordial relación que mantiene con su expareja, el actor Luis Ernesto Franco , y aclaró que no existe una fórmula para afrontar un divorcio.

Marimar Vega y Luis Ernesto Franco (Getty Images)

“Yo creo que todas las historias son muy personales, por lo mismo es muy difícil decirles: ‘Ay, todos llévense bien’, cada quien. Yo sí creo, sobre todo, que cuando hay niños lo que uno tiene que pensar es en las infancias cien por ciento y los adultos tendrían que aprender a convivir por eso”.

Marimar Vega explicó que su idea nació de lo que vivió en su casa cuando sus papás decidieron separarse. Aunque reconoce que al principio fue un proceso difícil, con el tiempo lograron construir una convivencia que dejó recuerdos positivos para toda la familia.

Marimar Vega y Luis Ernesto Franco. (Agencia México.)

“En mi caso personal cuando mis papás se divorciaron, a mí me tocó una época dura, pero luego siempre vivimos el modern family y convivimos todos juntos y pasábamos Navidades juntos. Yo sé que muchas veces las familias no pueden lograr eso, pero como hijo uno lo agradece un montón”.

Para la actriz, ese ejemplo le enseñó que una separación no necesariamente tiene que terminar en conflictos peleas y que, cuando es posible mantener una relación respetuosa, quienes más lo agradecen son los hijos.