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Belleza

El Diario de Belleza de Zuria Vega

La actriz Zuria Vega nos platica todo sobre sus secretos de beauty en nuestra edición de junio.
mié 01 julio 2026 02:04 PM
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Zuria Vega nos platica todo sobre sus secretos de belleza y los mejores consejos. (Archivo Quién)

Con una rutina effortless, llena de consciencia sobre los productos y disciplina envidiable, Zuria nos da la mayor lección: que la belleza radica en la naturalidad. Platicamos con ella sobre esos consejos que no pasan de moda, la obsesión que tiene con el SPF , su secreto mejor guardado y lo que para la actriz, es el regalo más bonito.

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Golden rule

Menos es más. No me maquillo mucho si no que uso productos que sean eficaces. Creo que ese es el regalo más bonito, sentirte segura con tu piel sin tener que estarte llenando de maquillaje.

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Dentro de los esenciales de Zuria, está este suero para aplicar día y noche. (Suero, $1,299, Vichy, Farmacias del Ahorro)

El mejor tip

El bloqueador a tiempo 100 por ciento: no esperen a que se manchen, o a que empiecen a ver cosas en la piel para hacerlo. Tampoco crean en todo lo que ven, conozcan su piel.

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La regla de oro de Zuria es el protector solar. (SPF Bioderma, $579, Bioderma, amazon.com)

No bad hair days

Tengo muchísimo pelo y hago mucho ejercicio, entonces me lo lavo todos los días. Soy muy cuidadosa con los productos que me aplico y si uso calor siempre es Dyson, hace toda la diferencia.

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Una herramienta para pelo que te garantiza brillo y cuidado a tu pelo. (Multiestilizador Airwrap 1300W, Dyson, $13,950, El Palacio de Hierro)

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¿Podrías guardar un secreto?

Nunca digo qué perfume uso, es mi secreto mejor guardado, pero huelo entre a sándalo y a vainilla. Mis hijos siempre me lo dicen, que tengo un olor dulce, y ahí tienen una pista de cuál es, aunque no diré más. La verdad soy adicta al perfume, me gusta que la gente me identifique por mi olor.

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Una crema corporal hidratante es un must-have en la rutina de skincare de Zuria. (Crema corporal, Abeja Reyna, $540, abejareyna.mx)

Busca lo más vital

Parte esencial de mi rutina es tener la piel bien hidratada, se nota mucho cuando no la tengo así. Dormir bien, comer saludable, y tomar agua es vital.

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Zuria usa esta crema hidratante de Vichy durante día y noche. (Crema Facial, $725, Vichy, Farmacias del Ahorro)

Buenas noches

En las noches me lavo la cara, también me desmaquillo súper bien, soy muy, muy estricta con la parte de la limpieza de la cara, porque siento que hace toda la diferencia. Aplico un suero, un contorno y listo.

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La rutina de skincare es sencilla, siempre lava la cara con jabón facial. (Jabón facial, $720, Aestura, Sephora)
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Jaimee Lupton, fundadora de Monday y Daise, nos cuenta en exclusiva el éxito detrás de sus marcas Daise y Monday son dos marcas que se han posicionado como favoritas entre amantes del haircare y skincare. Su fundadora nos cuenta los retos de emprender y el futuro de la belleza.

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Zuria Vega Skincare

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