Con una rutina effortless, llena de consciencia sobre los productos y disciplina envidiable, Zuria nos da la mayor lección: que la belleza radica en la naturalidad. Platicamos con ella sobre esos consejos que no pasan de moda, la obsesión que tiene con el SPF , su secreto mejor guardado y lo que para la actriz, es el regalo más bonito.
El Diario de Belleza de Zuria Vega
Golden rule
Menos es más. No me maquillo mucho si no que uso productos que sean eficaces. Creo que ese es el regalo más bonito, sentirte segura con tu piel sin tener que estarte llenando de maquillaje.
El mejor tip
El bloqueador a tiempo 100 por ciento: no esperen a que se manchen, o a que empiecen a ver cosas en la piel para hacerlo. Tampoco crean en todo lo que ven, conozcan su piel.
No bad hair days
Tengo muchísimo pelo y hago mucho ejercicio, entonces me lo lavo todos los días. Soy muy cuidadosa con los productos que me aplico y si uso calor siempre es Dyson, hace toda la diferencia.
¿Podrías guardar un secreto?
Nunca digo qué perfume uso, es mi secreto mejor guardado, pero huelo entre a sándalo y a vainilla. Mis hijos siempre me lo dicen, que tengo un olor dulce, y ahí tienen una pista de cuál es, aunque no diré más. La verdad soy adicta al perfume, me gusta que la gente me identifique por mi olor.
Busca lo más vital
Parte esencial de mi rutina es tener la piel bien hidratada, se nota mucho cuando no la tengo así. Dormir bien, comer saludable, y tomar agua es vital.
Buenas noches
En las noches me lavo la cara, también me desmaquillo súper bien, soy muy, muy estricta con la parte de la limpieza de la cara, porque siento que hace toda la diferencia. Aplico un suero, un contorno y listo.