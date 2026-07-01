El Diario de Belleza de Zuria Vega

Golden rule

Menos es más. No me maquillo mucho si no que uso productos que sean eficaces. Creo que ese es el regalo más bonito, sentirte segura con tu piel sin tener que estarte llenando de maquillaje.

Dentro de los esenciales de Zuria, está este suero para aplicar día y noche. (Suero, $1,299, Vichy, Farmacias del Ahorro)

El mejor tip

El bloqueador a tiempo 100 por ciento: no esperen a que se manchen, o a que empiecen a ver cosas en la piel para hacerlo. Tampoco crean en todo lo que ven, conozcan su piel.

La regla de oro de Zuria es el protector solar. (SPF Bioderma, $579, Bioderma, amazon.com)

No bad hair days

Tengo muchísimo pelo y hago mucho ejercicio, entonces me lo lavo todos los días. Soy muy cuidadosa con los productos que me aplico y si uso calor siempre es Dyson, hace toda la diferencia.