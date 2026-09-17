J Balvin y Valentina Ferrer se separaron luego de casi una década juntos

J Balvin y Valentina Ferrer terminan su relación tras casi una década juntos

La noticia llega después de varios días de especulaciones sobre una posible crisis entre la pareja. Valentina fue la primera en hacer público el anuncio y eligió un mensaje en el que se refiere al cantante colombiano como José, su nombre de pila.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió.



Valentina Ferrer y J Balvin (Getty Images)

En el mismo texto, la modelo dejó claro que la decisión no se comunicó desde la confrontación, sino desde el respeto hacia la historia que construyeron y la familia que formaron.

Valentina añadió que el proceso se ha llevado de manera cuidadosa y con la intención de proteger a su hijo, quien tiene cinco años.

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, señaló.

Finalmente, pidió comprensión ante la situación personal que atraviesan: “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”.