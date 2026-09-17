Valentina Ferrer confirmó que su relación con J Balvin llegó a su fin. La modelo argentina compartió un comunicado en redes sociales en el que explicó que ambos decidieron separarse y que su principal prioridad continuará siendo el bienestar de su hijo, Río.
J Balvin y Valentina Ferrer se separaron luego de casi una década juntos
J Balvin y Valentina Ferrer terminan su relación tras casi una década juntos
La noticia llega después de varios días de especulaciones sobre una posible crisis entre la pareja. Valentina fue la primera en hacer público el anuncio y eligió un mensaje en el que se refiere al cantante colombiano como José, su nombre de pila.
“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió.
En el mismo texto, la modelo dejó claro que la decisión no se comunicó desde la confrontación, sino desde el respeto hacia la historia que construyeron y la familia que formaron.
Valentina añadió que el proceso se ha llevado de manera cuidadosa y con la intención de proteger a su hijo, quien tiene cinco años.
“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, señaló.
Finalmente, pidió comprensión ante la situación personal que atraviesan: “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”.
Días antes de confirmar su separación, J Balvin y Valentina Ferrer enfrentaron rumores
Las versiones sobre una posible ruptura tomaron fuerza días antes del anuncio. El 13 de septiembre, Revista Vea reportó que Valentina Ferrer había compartido un TikTok con la canción “Alguien que me amaba”, de Karol G, una publicación que algunos usuarios interpretaron como una señal de crisis.
Días después, el colombiano dejó distintas “pistas” que alimentaban la especulación, como por ejemplo, el cantante, que solía dejar comentarios frecuentes y bromas en las publicaciones de Valentina, dejó de interactuar por completo en el perfil de la modelo. Además, las últimas publicaciones del artista se enfocaron de manera exclusiva en sus proyectos profesionales y de moda, dejando de lado cualquier rastro de su vida familiar.
, mientras que el 15 de septiembre Telemundo retomó el tema y señaló que algunas publicaciones de la modelo habían avivado los rumores. En ese momento, ni Ferrer ni el cantante habían confirmado o desmentido la versión.
Poco antes, durante una entrevista con Gshow en Brasil por la participación de J Balvin en Rock in Rio, la modelo habló de una relación de casi diez años, de su vida en Nueva York y de la dinámica familiar que compartían con Río.
La pareja se conoció en 2017, durante la grabación del video musical de Sigo extrañándote, en el que Valentina Ferrer participó como protagonista. Ambos han contado que primero construyeron una amistad y que posteriormente comenzaron una relación formal, ubicada alrededor de 2018.
Su hijo, Río, nació el 27 de junio de 2021. Desde entonces, los dos han procurado mantener su rostro fuera de la mayoría de sus publicaciones en redes sociales.
J Balvin reveló cómo su depresión afectó su relación con Valentina Ferrer
En enero de 2025, J Balvin recordó en el pódcast Los hombres sí lloran, del actor Juan Pablo Raba, que durante un episodio de depresión se alejó de Valentina.
“Terminé con Valentina en un momento”, dijo entonces. “En vez de acercarme a ella, me alejé”.
Aquella separación no fue definitiva. La pareja continuó vinculada y compartió la crianza de Río. Sin embargo, en agosto de 2026 surgió una nueva polémica luego de que la influencer Melanie Pavola publicara fotografías antiguas y afirmara que había tenido un encuentro con el cantante cuando Ferrer estaba embarazada. También aseguró que le escribió a la modelo para contarle lo ocurrido. Ni J Balvin ni Valentina respondieron públicamente a esa versión.
La pareja tampoco llegó a casarse. En distintas ocasiones, el cantante había expresado que su compromiso está relacionado con la persona y no necesariamente con un documento, mientras que Ferrer ha señalado que tener un hijo “habla más” que un matrimonio.
En julio de 2026, la modelo todavía había dejado abierta la posibilidad de tener otro hijo, mientras que en junio J Balvin comentó en Despierta América que le gustaría tener una niña “si Dios lo quiere”.